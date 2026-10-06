В Египте пообещали Израилю ответ за «безумную авантюру» на Синае

Египетские общественные деятели предупредили Израиль о войне из-за Синая

Tекст: Игорь Иножарский

Египетские журналисты, депутаты и авторы онлайн-контента резко отреагировали на высказывания ультраправого министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, который допустил возможность удара по Синайскому полуострову в случае нападения Египта, сообщает Anadolu.

Ведущий телеканала Sada al-Balad Ахмед Муса в эфире программы «Под моей ответственностью» заявил, обращаясь к Смотричу: «Если вы совершите безумную авантюру, Израиля не останется, все настолько ясно. Ты говоришь о Египте, Синае и, следовательно, о войне». Он добавил, что «сто двадцать миллионов египтян готовы умереть за свою родину» и что Синай является «красной линией».

Журналист и депутат Мустафа Бекри в сети X назвал Смотрича «слабым хулиганом», который считает Египет легкой добычей, и подчеркнул, что египетская армия готова «сокрушить любого, кто посягнет на национальную безопасность». Телеведущий Амр Эдиб в программе «Аль-Хикая» на канале MBC Egypt пригрозил, что в случае попытки «сбросить» египтян в море «не останется ни Тель-Авива, ни аэропорта Бен-Гурион, ни Биньямина Нетаньяху».

Автор контента Лоуэй аль-Хатиб обвинил израильского министра в отсутствии политического понимания и призвал его разбираться в теме перед заявлениями. Ранее Смотрич в видеоинтервью еврейскому ультраортодоксальному сайту Hashtiblach рассуждал о риске нападения Египта на Израиль, заявив, что в таком случае «такого места, как Синай, не останется». Официальные власти Египта пока публично не комментировали эти высказывания.

Мирный договор Кэмп-Дэвид, подписанный Египтом и Израилем в 1978 году, закрепил полный вывод израильских войск с оккупированного в 1967 году Синайского полуострова и возвращение территории под египетский суверенитет со статусом демилитаризованной зоны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне израильский министр из правящей коалиции призвал Биньямина Нетаньяху аннексировать Западный берег реки Иордан. В апреле другой израильский министр предложил расширить границы страны за счет соседних территорий. В прошлом году глава Минфина США Джек Бессент заявил о потенциале дальнейшего расширения Авраамовых соглашений с участием Израиля.