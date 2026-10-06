Осужденный за хищение 158 млн долларов телепроповедник Баккер умер в США

CNN: В США умер бывший руководитель евангелистской организации PTL Джим Баккер

Tекст: Мария Иванова

Супруга умершего Лори Баккер заявила, что муж отправился к Господу, не уточнив при этом обстоятельств и причины смерти, передает CNN.

«Он был пионером христианского телевидения, но для меня он был мужем, лучшим другом и человеком, рядом с которым я имела честь пройти через столько сезонов жизни и служения», – отметила она.

Баккер около 15 лет руководил евангелистской организацией PTL. В 1987 году империя проповедника рухнула после скандала из-за интимной связи с бывшей помощницей. В 1989 году его приговорили к 45 годам тюрьмы за хищение 158 млн долларов у прихожан, однако он вышел на свободу досрочно, проведя в заключении менее пяти лет, отмечает РИА «Новости».

После освобождения проповедник вернулся на телевидение. В 2020 году он перенес инсульт и вновь оказался в центре скандала из-за иска о рекламе ложного лекарства от коронавирусной инфекции.

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