В Москве решили начать реконструкцию Шуховской башни

Капитальный ремонт исторического объекта пройдет впервые с момента его постройки в 1922 году, пишет «Коммерсантъ».
Проведенная в 2025 году государственная историко-культурная экспертиза показала, что более 80% поверхности конструкций башни поражено коррозией. Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации, подразумевающий демонтаж, восстановление или замену части металлических деталей.
Заместитель генерального директора Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Станислав Белявский объяснил необходимость таких мер низким качеством оригинальных материалов. «Металл, из которого строили московскую башню Шухова, собирали по частям со всей страны. Его качество вызывало сомнения еще тогда, а срок эксплуатации давно истек», – заявил Белявский.
По его словам, башня сохранит статус объекта культурного наследия, и организация будет добиваться ее включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Президент Международного Шуховского фонда Леонид Штерн добавил, что проект направлен на возвращение памятнику первоначального вида.