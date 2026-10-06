Синоптик назвала сроки перехода на зимнюю резину в Москве

Синоптик Позднякова: В Москве менять резину на зимнюю нужно в конце октября

Tекст: Ольга Иванова

«Менять шины нужно тогда, когда устойчивая среднесуточная температура переходит через отметку +5°C. Поскольку октябрь в этом году будет теплее, можно запланировать «переобувку» на конец октября или начало ноября», – заявила Позднякова, передает «Газета.Ru».

Она отметила, что традиционно для столичного региона смена шин приходится на 20-е числа октября, но в этом году сроки сдвигаются. Даже если к этому времени не выпадет снег, температурный режим изменит эластичность летней резины, что и станет сигналом для установки зимних покрышек.

Комментируя сообщения о снеге на трассе М-5 и в других субъектах, метеоролог добавила, что снежный покров может устанавливаться временно, а жители восточных и северных регионов самостоятельно ориентируются по состоянию дорожного полотна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем и потеплением.

В понедельник синоптики спрогнозировали повышение температуры в столице до 20 градусов к концу недели.

В конце прошлого месяца метеоролог Татьяна Позднякова сообщала о погожих днях в конце сентября.