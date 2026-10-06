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    6 октября 2026, 09:59 • Новости дня

    Синоптик назвала сроки перехода на зимнюю резину в Москве

    Синоптик Позднякова: В Москве менять резину на зимнюю нужно в конце октября

    Tекст: Ольга Иванова

    В Московском регионе переходить на зимнюю резину следует в конце октября или начале ноября из-за ожидаемого теплого октября, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «Менять шины нужно тогда, когда устойчивая среднесуточная температура переходит через отметку +5°C. Поскольку октябрь в этом году будет теплее, можно запланировать «переобувку» на конец октября или начало ноября», – заявила Позднякова, передает «Газета.Ru».

    Она отметила, что традиционно для столичного региона смена шин приходится на 20-е числа октября, но в этом году сроки сдвигаются. Даже если к этому времени не выпадет снег, температурный режим изменит эластичность летней резины, что и станет сигналом для установки зимних покрышек.

    Комментируя сообщения о снеге на трассе М-5 и в других субъектах, метеоролог добавила, что снежный покров может устанавливаться временно, а жители восточных и северных регионов самостоятельно ориентируются по состоянию дорожного полотна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем и потеплением.

    В понедельник синоптики спрогнозировали повышение температуры в столице до 20 градусов к концу недели.

    В конце прошлого месяца метеоролог Татьяна Позднякова сообщала о погожих днях в конце сентября.

    5 октября 2026, 21:12 • Новости дня
    Китай решил ужесточить экспорт автомобилей с 2027 года
    Китай решил ужесточить экспорт автомобилей с 2027 года
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Китая вводят новые правила экспорта автомобилей, которые усложнят поставки популярных моделей неофициальных брендов в Россию, сообщили СМИ.

    Китай вводит новые требования к экспорту автомобилей, которые могут усложнить поставки моделей в Россию, пишет «Коммерсантъ». С 2026 года для вывоза машины без согласия производителя она должна находиться на учете в Китае более 180 дней. Такие автомобили будут считаться подержанными даже при отсутствии пробега, а для экспорта новых потребуется разрешение завода-изготовителя. С 2027 года вводится дополнительное требование о наличии сервисной инфраструктуры за пределами страны.

    Основатель E.N. Cars Евгений Забелин пояснил, что уже сейчас часть машин запрещена к экспорту, в том числе популярные в России модели Xiaomi. Ограничения также затрагивают автомобили BYD, Mercedes-Benz и BMW.

    Гендиректор Frank Auto Ирина Франк предупредила о возможном росте цен из-за усложнения процедур логистики и хранения. За первые восемь месяцев 2026 года из Китая в Россию было ввезено около 75 тыс. подержанных автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре продажи китайских автомобилей BYD в Европе удвоились.

    В мае президент Владимир Путин заявил об успешном выпуске китайских автомобилей в России.

    В феврале BMW запретил китайскому подразделению экспорт своих автомобилей в Россию.

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    5 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    Ликсутов: Курьеры в Москве будут сдавать экзамен на знание ПДД для допуска к работе
    Ликсутов: Курьеры в Москве будут сдавать экзамен на знание ПДД для допуска к работе
    @ Георгий Чернышов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что с 15 октября столичные сервисы доставки не смогут допускать к работе курьеров, не сдавших обязательное тестирование на знание правил дорожного движения.

    Проверка знаний будет проходить на базе комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»). До 14 октября курьеры могли проходить тестирование по желанию, однако теперь оно станет обязательным, пишет ТАСС.

    «Мы продолжаем системно повышать безопасность работы служб доставки. Вместе с МАДИ и ГАИ регулярно проводим проверки, в ходе которых выявляем нарушения курьерами правил вождения. Следующий этап – введение обязательного тестирования в системе КИС «АРТ», – заявил Ликсутов.

    Сотрудникам служб доставки предстоит продемонстрировать знание скоростного режима, правил движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, а также требования спешиваться на пешеходных переходах. Кроме того, в тест включены вопросы по сервисной этике и внешнему виду. Для успешной сдачи необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов, после чего результат будет действовать один год. В настоящее время в столице трудятся свыше 135 тыс. курьеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе звезду сериала «Кадетство» наказали за новые нарушения ПДД.

    Весной полиция изъяла электровелосипед у нарушившего правила дорожного движения курьера в Зеленограде.

    В марте нарушения сотрудников служб доставки на электровелосипедах предложили фиксировать с помощью ГЛОНАСС.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    6 октября 2026, 05:36 • Новости дня
    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА
    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера понедельника сбито 650 летевших в сторону Московского региона беспилотников, 105 – на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – написал мэр в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93.

    С начала сентября в сторону столицы было направлено почти 10 тыс. дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    5 октября 2026, 17:28 • Новости дня
    Собянин: С 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы летело 9 994 беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    В период с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы было запущено почти 10 тыс. беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В период с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября в сторону Московского региона летело 9994 БПЛА», – написал он в своем канале в Max. Большая часть беспилотников была нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах.

    Однако 862 аппарата были уничтожены на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник силы ПВО уничтожили девять летевших на Москву беспилотников.

    В воскресенье ПВО ликвидировала пять летевших на Москву дронов.

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    6 октября 2026, 04:30 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С начала суток силы противовоздушной обороны уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Уничтожены еще 15 БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее мэр опубликовал еще несколько сообщений, в которых говорилось, что ПВО сбила соответственно 11, 18, 9, 15 и 12 БПЛА.

    На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО уничтожила еще 13 летевших на Москву беспилотников.

    В понедельник Собянин отметил, что с начала сентября в сторону столицы было направлено почти 10 тыс. дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    6 октября 2026, 02:36 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Система противовоздушной обороны сбила 13 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены 13 беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Сергей Собянин в «Максе».

    В настоящее время на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Собянин сообщил, что с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы летело 9994 беспилотника.

    Силы ПВО уничтожили девять летевших на столицу беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    5 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Водителей предупредили об ошибках при оформлении ОСАГО

    Водителей предупредили о снижении выплат по ОСАГО из-за аварийных комиссаров

    Tекст: Ольга Иванова

    При самостоятельном оформлении ДТП по Европротоколу водители часто допускают ошибки, снижающие размер выплат, среди главных – доверие аварийным комиссарам.

    При оформлении ДТП по Европротоколу в рамках ОСАГО водители часто допускают ошибки, которые ведут к снижению выплат, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на автомобильного юриста Льва Воропаева.

    «Абсолютное доверие аварийным комиссарам – самая распространенная ошибка. Пострадавший может получить в разы меньше, чем ему положено из-за этого», – заявил Воропаев.

    Среди других частых ошибок юрист назвал превышение часового лимита на оформление ДТП в электронном виде и составление бумажного протокола вместо совместного электронного и бумажного. Комиссары часто предлагают подписать соглашение со страховой компанией или договор об уступке права требования, в результате чего пострадавший получает значительно меньше денег.

    Воропаев посоветовал внимательно читать все предлагаемые документы и отметил, что оформление европротокола через приложение позволяет сэкономить на вызове комиссара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО.

    В июле было подробно рассказано об оформлении Европротокола.

    В июне Центробанк изменил правила выплат по ОСАГО.

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    5 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Суд арестовал обвиняемого в убийстве московской предпринимательницы и ее дочери

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кузьминский суд Москвы отправил в СИЗО до 3 декабря Теймураза Гогиашвили, которого обвиняют в убийстве столичной предпринимательницы и ее дочери.

    «Ходатайство следствия подлежит удовлетворению», – огласил постановление судья, передает ТАСС. Ранее в пресс-службе СК сообщали, что Гогиашвили предъявлено обвинение в двойном убийстве и незаконном обороте оружия.

    Вину он признал частично. Мужчина сообщил, что пытался скрыть следы убийств, замывая кровь.

    С участием фигуранта провели проверку показаний в гараже на территории Новой Москвы и в квартире на Жулебинском бульваре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стало известно, что подозреваемый в убийстве москвички пропустил ее тело через мясорубку.

    В воскресенье следователи назвали возможный мотив убийства предпринимательницы и ее дочери. В тот же день в гараже сожителя убитой нашли тело ее дочери.

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    5 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Синоптик рассказал о причинах завершения сухой осени в Москве

    Синоптик Голубев: Уход антициклона стал причиной окончания сухой осени в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Период теплой погоды в столичном регионе завершился из-за перестройки воздушных потоков и смещения антициклона, рассказал начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев.

    Продолжительный период без осадков завершился из-за смены атмосферных процессов, передает РИА «Новости». «Сухая осень в Московском регионе закончилась из-за антициклона, который удерживался около недели над европейской территорией России», – пояснил специалист.

    По словам метеоролога, воздушные потоки постепенно меняют направление. Теперь вместо антициклона, обеспечивавшего тепло, по северу европейской части страны будут проходить циклоны. Основной удар атмосферного фронта примут на себя Мурманск, Карелия и Архангельск.

    Столице достанутся лишь южные участки этого фронта. Во вторник в регионе ожидаются небольшие осадки, поскольку город окажется на окраине циклона. Его центр в ближайшие два дня расположится над Баренцевым морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики спрогнозировали превышение климатической нормы октября на полтора градуса.

    Ранее метеорологи назвали сроки выпадения первого снега в столице.

    На следующей неделе воздух в Москве прогреется до 15 градусов тепла.

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    5 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    В Москве задержали создателя теневой схемы легализации мигрантов

    МВД: В Москве задержали организатора схемы легализации сотен мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила об аресте выходца из Центральной Азии, который за деньги помогал иностранцам получать фиктивные трудовые договоры для пребывания в стране.

    Волк в Max заявила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора противоправной деятельности, он заключен под стражу.

    Подозреваемый оказался выходцем из Центральной Азии, а его сообщники дистанционно действовали из-за рубежа. Злоумышленники использовали реквизиты фирм-однодневок и за 4000 рублей оформляли мигрантам подложные трудовые договоры.

    С помощью фиктивных документов иностранцы незаконно продлевали сроки своего пребывания в России. По предварительным данным, клиентами группы стали сотни человек. Рекламу услуг размещали на торговых объектах столичного региона и в мессенджерах.

    В отношении организатора возбуждено уголовное дело. В ходе обысков у него изъяли более 1,6 млн рублей, средства связи и документацию.

    Ранее МИД рассказал о результатах борьбы с незаконной миграцией в России.

    До этого дело жительниц Уссурийска о незаконной миграции более 300 человек передали в суд.

    Летом правоохранительные органы раскрыли масштабную схему легализации мигрантов в Москве.

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    5 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Обвиняемый в убийстве сожительницы с дочерью в Москве частично признал вину

    Обвиняемый в убийстве сожительницы и ее дочери в Москве признал вину частично

    Tекст: Ольга Иванова

    Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве сожительницы и ее дочери в Москве, он частично признал свою вину.

    Обвиняемому инкриминируется убийство двух лиц из корыстных побуждений, а также два эпизода незаконного оборота оружия и боеприпасов, говорится в сообщении Следственного комитета России в Мах.

    Мужчина частично признал вину. С его участием проведена проверка показаний в гараже в Новой Москве и в квартире на Жулебинском бульваре.

    Обвиняемый рассказал, что пытался скрыть следы преступления и замывал кровь. Следствие намерено добиться его заключения под стражу, продолжаются действия по установлению всех мотивов и обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что тела пролежали в квартире несколько дней.

    Был назван возможный мотив убийства.

    Следователи начали допрос подозреваемого.

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    5 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Пожарные спасли ребенка из горящей квартиры в Новой Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Московские спасатели успешно эвакуировали взрослого и ребенка с балкона загоревшейся квартиры, расположенной в Новомосковском административном округе, сообщили в столичном МЧС.

    Возгорание произошло в жилом доме на Прокшинском проспекте, где вспыхнули мебель и личные вещи жильцов, передает РИА «Новости». «Столичные огнеборцы спасли двух человек при пожаре в Новомосковском административном округе… С помощью спасательного устройства с балкона спасены два человека, в том числе один ребенок», – рассказали в столичном МЧС.

    В ведомстве добавили, что прибывшие пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле столичные спасатели вывели 11 жильцов из горящей многоэтажки на Криворожской улице.

    Весной в деревне Сосенки Новой Москвы при возгорании частных домов погибли два человека. В апреле во время пожара в Новомихалковском проезде сотрудники МЧС спасли шестерых человек.

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    5 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал потепление в Москве к концу недели

    Синоптик Шувалов: К концу недели в Москве ожидается потепление до 20 градусов

    Tекст: Вера Басилая

    В конце рабочей недели в Москве ожидается возвращение теплой погоды, температура воздуха может подняться до 20 градусов тепла, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    Шувалов заявил, что в конце этой рабочей недели, в четверг и в пятницу, столбики термометров поднимутся до плюс 15 – плюс 20 градусов, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что в эти дни в столице осадков не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник синоптик Голубев рассказал о причинах завершения сухой осени в Москве.

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    6 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 29 летевших на Москву беспилотников
    Силы ПВО уничтожили 29 летевших на Москву беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще десяти беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Ранее сообщалось о ликвидации 19 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.

    «Уничтожены еще десять беспилотников, летевших на Москву», – заявил Собянин в Max.

    Он добавил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников. ПВО сбила еще несколько аппаратов. В понедельник Собянин сообщил, что с первого сентября по пятое октября в сторону Москвы летело почти 10 тыс. дронов.

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    6 октября 2026, 05:30 • Новости дня
    ЮНИСЕФ предупредил об угрозе Эль-Ниньо для 347 млн детей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Последствия сильного климатического явления Эль-Ниньо затронут более 347 млн детей в 100 странах мира, предупредил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    «Более 347 млн детей почти в ста странах и территориях столкнутся с необычно влажными или засушливыми условиями в период с октября по декабрь 2026 года из-за явления Эль-Ниньо, что увеличит риск экстремальных наводнений и засух с потенциально разрушительными последствиями», – заявили в ЮНИСЕФ, передает РИА «Новости».

    В организации подчеркнули, что природное явление может спровоцировать вынужденное переселение, недоедание, нехватку воды и вспышки заболеваний.

    Отмечается, что 1,1 млрд детей – почти половина всех детей мира – уже подвергаются воздействию как минимум трех одновременно возникающих климатических угроз, таких как засуха, экстремальная жара или наводнения, и ожидается, что Эль-Ниньо сделает эти потрясения еще более суровыми.

    По данным ЮНИСЕФ, с 2016 по 2023 год погодные бедствия ежедневно приводили к перемещению более 20 тыс. несовершеннолетних, и Эль-Ниньо может спровоцировать дальнейший рост числа таких случаев.

    Наибольшее количество детей, подверженных риску, проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе (190 млн), Восточной и Южной Африке (41 млн), Латинской Америке и Карибском бассейне (41 млн), Европе и Центральной Азии (22 млн), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (20 млн), а также в Западной и Центральной Африке (20 млн).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые предсказали гибель 450 тыс. человек к февралю из-за Эль-Ниньо.

    В августе климатологи предупредили о непредсказуемых глобальных последствиях этого явления.

    Также эксперты отмечали, что Эль-Ниньо может существенно удорожить кофе и какао в мире.

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