В Рязанской области открылся филиал Национального центра «Россия»

Первый в ЦФО филиал Национального центра «Россия» открылся в Рязанской области

Tекст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин поздравил жителей региона с открытием. В своем обращении, которое зачитал заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, он отметил, что пространство станет просветительской площадкой и настоящей точкой притяжения для жителей и гостей области.

«Отрадно, что масштабный содержательный проект по созданию филиалов Национального центра «Россия" развивается. И сегодня такое выставочное пространство открывается в Рязанской области. Поздравляю участников торжественного мероприятия и всех жителей региона с этим важным праздничным событием. Вы гордитесь богатой историей родного края, уникальными памятниками архитектуры и искусства, традициями творческого созидательного труда, которые передаются из поколения в поколение. Рязанщина взрастила блистательную плеяду выдающихся ученых, воинов и полководцев, поэтов и музыкантов, государственных и общественных деятелей, прославивших Отечество», – отметил Владимир Путин.

Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова поблагодарила главу государства, Максима Орешкина и губернатора Павла Малкова за поддержку проекта. Она передала губернатору статуэтку в виде буквы «О» с изображением грифона-феникса, символа региона, который вписан в логотип центра.

«У нас сегодня знаковое событие. Благодаря решению президента теперь у нас есть такое замечательное место, где собраны воедино история, культура и традиции Рязанской земли», – заявил Павел Малков.

В ходе церемонии открытия состоялось флаговое шествие, передача Знамени Победы участнику специальной военной операции, а также концерты известных исполнителей и мэппинг-шоу на фасаде здания.

Филиал занимает площадь около 9,5 тыс. кв. м и включает экспозиционные зоны, площадки для образовательных мероприятий, а также отдельное пространство генерального партнера проекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поздравил Рязань с открытием филиала Национального центра «Россия».

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