Пассажиры отмененных рейсов Flydubai вернулись в Израиль

Khaleej Times: Пассажиры отмененных рейсов Flydubai вернулись из ОАЭ в Израиль

Tекст: Мария Иванова

Власти ОАЭ завершили перевозку всех пассажиров отмененных рейсов авиакомпании Flydubai в Израиль. Со 2 октября из Дубая в аэропорт Бен-Гурион выполнено 37 рейсов, которыми отправились 7479 человек, пишет Khaleej Times.

Для транспортировки людей использовались самолеты израильских авиакомпаний и перевозчика Etihad Airways. В Главном управлении гражданской авиации ОАЭ уточнили, что Etihad Airways по-прежнему совершает регулярные полеты в Тель-Авив, отмечает ТАСС.

Эмиратская компания Flydubai приостановила рейсы в Израиль по распоряжению властей из-за чрезвычайного происшествия 30 сентября. Самолет, летевший в Тель-Авив, экстренно сел в саудовском городе Табук. Как выяснило МВД Саудовской Аравии, во время полета второй пилот напал на командира воздушного судна.

Оба летчика получили травмы различной степени тяжести. После улучшения самочувствия они вылетели в Абу-Даби под охраной эмиратских силовиков, а шестеро остальных членов экипажа благополучно вернулись в Дубай. Власти ОАЭ продолжают расследование инцидента и проверяют меры безопасности авиакомпании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник авиавласти Израиля ужесточили требования к Red Wings после инцидента с Flydubai.

Посол США заявил о возможном внешнем управлении пилотом Flydubai.

В воскресенье стало известно, что второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион.