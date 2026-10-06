Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году

FT: Молдавия разработала план подготовки к вступлению в Евросоюз к 2028 году

Tекст: Мария Иванова

Правительство Молдавии разработало план завершения работы по всем этапам присоединения страны к ЕС к началу 2028 года, пишет Financial Times.

«Тофан заявил, что Молдова уже провела реформы, которые должны позволить ей «закрыть от семи до десяти» основных этапов по вступлению в ЕС, определенных Еврокомиссией», – передает РИА «Новости» слова премьера Молдавии Василия Тофана.

ЕС предоставил Молдавии статус страны-кандидата в июне 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Молдавии Василий Тофан исключил планы по вступлению страны в НАТО.

В июле парламент Молдавии утвердил финансиста Тофана на посту главы правительства. Тогда же спикер парламента Молдавии назвал условие вступления республики в Евросоюз.