Еврокомиссия разработала механизм защиты ЕС от новых стран-участниц

Еврокомиссия подготовила механизм ограничения прав новых членов ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Новый юридически обязывающий инструмент предусматривает возможность ограничения прав новых членов после их вступления в ЕС, в том числе права вето и доступа на внутренний рынок, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос презентует инициативу во второй половине дня. Положения планируют включать в договоры о присоединении новых государств. Рассматривается вариант приостановки прав новых членов, в том числе права голоса. Решения будут приниматься квалифицированным большинством стран ЕС.

В качестве альтернативы новые государства на время возьмут на себя обязательство не блокировать консенсусные решения. По информации Euronews, в договорах могут быть предусмотрены временные защитные меры в сфере сельского хозяйства и свободного перемещения работников. Еврокомиссия также предложила активнее подключать страны-кандидаты к программам ЕС до вступления.

«Мы должны гарантировать, что не впустим троянских коней. Ни сегодня, ни через 10 или 20 лет», – заявила Кос. В Брюсселе ссылаются на неудачный опыт прошлых расширений и сложности с контролем соблюдения демократических принципов.

Идею усиления гарантий поддерживают Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург. При этом некоторые страны-кандидаты и члены ЕС выступают против, опасаясь появления разных категорий членства. Переговоры идут на фоне вступления в ЕС Черногории, Албании, Украины и Молдавии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

На прошлой неделе Еврокомиссия собралась лишить страны Евросоюза права вето по санкциям и обороне.

Сообщалось, что Еврокомиссия предложит отменить право вето при расширении Евросоюза.