Стоимость газа на европейских биржах приблизилась к 872 долларам

Биржевые цены на газ в Европе выросли почти до 872 долларов

Tекст: Мария Иванова

Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли торги на уровне 860,7 доллара. К 8:50 по московскому времени показатель увеличился до 871,8 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Расчетная цена предыдущего торгового дня составляла 852,3 доллара за тысячу кубометров. Рост цен на европейском газовом рынке продолжается на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

По итогам сентября средняя расчетная цена достигла 897,1 доллара за тысячу кубометров, что на 20% превышает показатели августа. Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года на отметке 3892 долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевая цена газа в Европе выросла до 875 долларов.

В пятницу стоимость фьючерсов опустилась ниже 850 долларов за тысячу кубометров.

В четверг биржевые цены на голубое топливо снизились в начале торгов.