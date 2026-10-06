Прокуратура потребовала запретить ОПГ «Ивановское»

Прокуратура потребовала изъять активы ОПГ «Ивановское» на 6 млрд рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прокуратура Ивановской области направила в суд иск с требованием запретить деятельность организованного преступного сообщества «Ивановское» и изъять его активы, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, речь идет об обращении в доход государства имущества на сумму более 6 млрд рублей.

«В Ивановской области прокуратура направила в суд иск о запрете деятельности экстремистского объединения и обращении его активов в доход государства на общую сумму более 6 млрд рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Преступная группа из 15 человек действовала с 1990-х годов под руководством двух криминальных авторитетов. Участники сообщества тесно связаны с запрещенным в России экстремистским движением АУЕ. Бандиты занимались вымогательством, грабежами, незаконной вырубкой леса и контролировали сферу пассажирских перевозок в регионе.

Группировке принадлежат около 40 компаний, транспортные средства и более 250 объектов недвижимости в Иваново, Вичуге и Москве. Незаконные доходы участники выводили за рубеж и использовали для финансирования противоправной деятельности. В настоящее время на имущество фигурантов наложен арест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Иваново отправил в колонию четверых местных жителей за сбор средств для запрещенного криминального движения.

Мосгорсуд утвердил признание фонда Almaz Capital Partners экстремистским объединением с обращением в доход государства активов на 8 млрд рублей.