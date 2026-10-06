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    6 октября 2026, 08:57 • Новости дня

    Власти одобрили сохранение иностранных водительских прав для приезжающих россиян

    Кабмин одобрил сохранение иностранных водительских прав для приезжающих россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правкомиссия одобрила проект закона, расширяющий для россиян, постоянно проживающих за рубежом, но периодически приезжающих на родину, возможность ездить за рулем в РФ с иностранными водительскими правами, сообщил источник в кабмине.

    Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу, расширяющую возможности автомобилистов. «Законопроект одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности», – сообщил собеседник агентства, передает ТАСС.

    Согласно документу, иностранные удостоверения будут действительны в России, если гражданин находится в стране не более 183 дней в течение 12 месяцев. Дни планируется отсчитывать от каждого фактического въезда на территорию государства.

    Изменения разработало МВД во исполнение решения Конституционного суда, принятого в апреле 2026 года. Поводом стала жалоба Сергея Шахова, которого оштрафовали за отсутствие российских прав, хотя он имел эстонский документ и постоянно проживал за границей.

    По действующим нормам зарубежные права становятся недействительными через год после первого въезда. При этом для россиян, возвращающихся на постоянное место жительства, срок действия старых удостоверений останется прежним и составит 12 месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предложило аннулировать иностранные удостоверения спустя год после регистрации гражданина в России.

    Власти отменили автоматическое продление срока действия российских водительских прав с начала текущего года.

    Иностранцам под режимом высылки запретили сдавать экзамены на получение водительских документов.

    5 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин поздравил Рязань с открытием филиала Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия филиала Национального центра «Россия» в Рязанской области, отметив успешное развитие проекта.

    «Отрадно, что масштабный, содержательный проект по созданию филиалов Национального центра «Россия» развивается, и сегодня такое выставочное пространство открывается в Рязанской области», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

    Глава государства поздравил участников торжественного мероприятия и всех жителей региона с этим событием, подчеркнув, что регион по праву гордится своей историей, уникальными памятниками и традициями созидательного труда.

    Путин также отметил достижения Рязанской области в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах, а также статус Рязани как столицы Воздушно-десантных войск. Он выразил уверенность, что филиал станет просветительской площадкой и точкой притяжения для жителей и гостей области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин даст старт строительству нового Национального центра «Россия».

    В прошлом году президент помог мальчику из Югры осуществить мечту и попасть в Национальный центр «Россия».

    Путин поздравил жителей ХМАО с открытием филиала центра.

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    5 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Полиция задержала подозреваемую в осквернении Ржевского мемориала
    Полиция задержала подозреваемую в осквернении Ржевского мемориала
    @ mvd_tver

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники полиции задержали девушку, которая опубликовала в интернете видео с нецензурными выражениями, оскверняющими Ржевский мемориал советскому солдату, сообщает МВД по Тверской области.

    В Тверской области правоохранительные органы установили личность и задержали девушку, причастную к публикации в социальных сетях видеоролика с нецензурной бранью, оскверняющей Ржевский мемориал советскому солдату. В настоящий момент задержанная передана в следственные органы, сообщает МВД.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о публичном осквернении символов воинской славы России (ст. 354.1 УК РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об осквернении Ржевского мемориала.

    Летом жителя Кузбасса осудили за реабилитацию нацизма в интернете.

    В прошлом году осквернивший памятник ветеранам МЧС боец ММА попытался скрыться от правоохранительных органов.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 16:54 • Новости дня
    Дочь Михалкова вышла замуж за губернатора ХМАО

    Актриса Надежда Михалкова вышла замуж за губернатора Югры Руслана Кухарука

    Дочь Михалкова вышла замуж за губернатора ХМАО
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская актриса Надежда Михалкова вышла замуж за губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслана Кухарука.

    Дочь режиссера Никиты Михалкова и глава Югры также крестили ребенка, сообщили РИА «Новости» в департаменте внутренней политики ХМАО. «Мы подтверждаем. Все, что написано, мы подтверждаем», – сказала представитель ведомства.

    Ранее местные СМИ сообщили, что крещение дочери Кухарука и Михалковой прошло в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске.

    Ранее актриса «Comedy Woman» вышла замуж за итальянца на 12 лет моложе себя.

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    5 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    Ученые выявили реакцию человеческого тела на семидневное голодание

    Семидневное голодание привело к изменениям на молекулярном уровне

    Ученые выявили реакцию человеческого тела на семидневное голодание
    @ Thomas Eisenhuth/dpa-Zentralbild/Global Look Press

    Семидневное голодание сопровождается изменениями, которые выходят далеко за пределы сжигания жира. Исследователи обнаружили масштабную перестройку уровня белков, связанных с работой разных органов. Наиболее заметными эти изменения становились примерно после трех суток без пищи.

    Ученые Лондонского университета королевы Марии и Норвежской школы спортивных наук проследили за состоянием 12 здоровых добровольцев, которые в течение недели пили только воду, сообщает ScienceDaily.

    Участники ежедневно находились под наблюдением специалистов. До начала голодания, во время него и после возвращения к обычному питанию исследователи измеряли содержание около 3 тыс. белков в крови. Эти молекулы выполняют множество задач, от построения тканей до передачи сигналов между клетками, поэтому изменения их уровня помогают оценить реакцию организма на отсутствие пищи.

    В первые два-три дня организм постепенно переключался с глюкозы на жировые запасы как основной источник энергии. За неделю добровольцы потеряли в среднем 5,7 кг. При этом сокращалась как жировая, так и безжировая масса, к которой относятся мышцы и другие ткани, содержащие много воды.

    Через три дня после возобновления питания большая часть утраченной безжировой массы восстановилась. Снижение жировой массы сохранялось, а общий вес участников оставался ниже исходного.

    Однако главным результатом стали изменения на молекулярном уровне. Примерно после трех суток без еды ученые начали фиксировать выраженные сдвиги в содержании белков. За период голодания существенно изменился уровень около трети изученных молекул. По оценке исследователей, выявленная картина указывала на согласованную реакцию основных органов.

    Некоторые изменения нельзя было объяснить одним лишь снижением веса. В частности, ученые обнаружили сдвиги в уровне белков, связанных со структурной поддержкой нервных клеток мозга. Схожие закономерности наблюдались у разных участников.

    «Впервые мы можем увидеть, что происходит на молекулярном уровне во всем организме, когда мы голодаем», – заявила директор Института исследований точного здравоохранения Лондонского университета королевы Марии Клаудия Лангенберг.

    Исследователи также сопоставили результаты измерений с генетическими данными крупных популяционных исследований. Это позволило предположить, какие последствия для здоровья могут иметь обнаруженные изменения. Однако сами молекулярные сдвиги еще не означают доказанной пользы для человека.

    В перспективе ученые рассчитывают определить механизмы, которые можно воспроизвести с помощью лечения, не требующего длительного отказа от еды. Такой подход мог бы помочь людям, для которых голодание небезопасно или невозможно из-за состояния здоровья.

    Авторы отдельно обращают внимание на продолжительность эксперимента. Участники полностью отказывались от пищи на несколько дней, поэтому результаты нельзя автоматически переносить на интервальное голодание с короткими перерывами между приемами еды. Исследование под наблюдением специалистов также не доказывает безопасность самостоятельного недельного голодания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом диетолог призвал россиян есть хлеб. В июле специалист назвал опасные в жару продукты. В феврале эксперт рассказал о вреде блинов с икрой на Масленицу.

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    5 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины

    Вагенкнехт потребовала отставки Мерца после его обещания миллиардов Киеву

    Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины
    @ IMAGO/Rolf-Peter Stoffels/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Основатель партии BSW («Союз социальной справедливости и экономического благоразумия») Сара Вагенкнехт призвала канцлера Германии Фридриха Мерца уйти в отставку из-за его визита на Украину и обещания многомиллиардной помощи Киеву.

    Вагенкнехт подвергла резкой критике решение Мерца нанести необъявленный визит в Киев, передает ТАСС. «Это просто уму непостижимо! В то время как Германия все глубже погружается в экономический и энергетический кризис, а федеральное правительство душит немцев бюджетными сокращениями, Мерц едет в Киев и вновь обещает Украине многомиллиардную помощь. На пенсиях, уходе за больными, поддержке семей и здравоохранении приходится экономить, но для коррумпированной клики (Владимира) Зеленского средства, судя по всему, безграничны», – заявила политик на своей странице в соцсети.

    Она отметила, что Мерц стал самым непопулярным канцлером всех времен, и 90% немцев недовольны его работой. Вагенкнехт уверена, что тот, кто разбазаривает деньги за рубежом и игнорирует интересы собственного населения, должен немедленно уйти в отставку.

    Партия BSW требует больше не выделять деньги немецких налогоплательщиков Украине. Вместо этого Вагенкнехт призывает к снижению нагрузки на граждан и прекращению антисоциальных планов сокращения расходов. Она также назвала Мерца «лучшим канцлером, который когда-либо был у Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    В тот же день он заявил, что Берлин зимой соберет «коалицию желающих» по Украине.

    В воскресенье Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

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    5 октября 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев

    Политолог Рар: Визит в Киев не помог Мерцу решить внутренние проблемы

    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев
    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев помог Владимиру Зеленскому сделать еще один шаг к своей цели: втянуть Европу в прямой конфликт с Россией. Но в самой Германии многие опасаются такого сценария, поэтому критикуют действия главы немецкого правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Берлин объявил о выделении Киеву военной помощи в размере более 1 млрд евро.

    «В контексте внешней политики визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев был воспринят частью немецких СМИ и общественности скорее положительно. Однако вряд ли это скажется на его общенациональном рейтинге, который находится на предельно низких значениях. Нельзя утверждать, что украинский вояж улучшил позиции председателя правительства ФРГ среди избирателей», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Спикер отметил: для немецких оборонных компаний и других предприятий, рассчитывающих на госзаказы в связи с украинским кризисом, визит имел положительное деловое значение. «В целом сторонники приезда Мерца в Киев видят в этом жесте проявление европейской солидарности с Украиной и решительное противодействие «российской агрессии», – пояснил собеседник.

    Другая часть немецкого общества придерживается противоположной точки зрения, продолжил эксперт. «Критики считают, что Мерц недостаточно сделал для дипломатии и мирного урегулирования. Тем самым, по их словам, канцлер способствует продолжению конфликта и росту опасной напряженности в отношениях с Россией», – детализировал политолог.

    Аналитик также напомнил: немецкие внутриполитические проблемы по-прежнему актуальны. «Предположение, что успех во внешней политике может временно компенсировать слабость внутри страны, остается личным суждением самого Мерца», – подчеркнул спикер.

    Впрочем, главный итог визита Мерца Рар видит в том, что Зеленский сделал еще один шаг навстречу заветной мечте: втянуть Запад в прямой военный конфликт с Россией. «Только в этом сценарии глава киевского режима усматривает для себя последний шанс устоять на поле боя», – пояснил эксперт.

    Рар заметил, что большинство стран Запада постепенно абстрагируется от участия в военном конфликте. «Мерц же недооценивает опасность ситуации или проявляет самонадеянность. Он приближается к красным линиям, которые будут означать столкновение с ядерной державой – Россией. Многие в Германии опасаются такого развития событий, но предпочитают «не замечать» происходящего», – резюмировал политолог.

    В воскресенье Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождали министр экономики Катерина Райхе и главы компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, сообщает Reuters. В украинской столице канцлер заявил, что не разделяет мнение тех немецких граждан, которые выступают против оказания военной помощи Украины. «Я вижу эти опросы, слышу эти мнения, серьезно к ним отношусь», – добавил он.

    На встрече с Владимиром Зеленским Мерц заявил, что Германия не позволит себя запугать и не откажется от поддержки Украины. Канцлер ФРГ объявил о выделении военной помощи в размере 1 млрд евро. По его словам, Берлин профинансирует совместное производство БПЛА, предназначенных для перехвата российских реактивных дронов. Также немецкая сторона выделит 350 млн евро на восстановление украинского энергетического сектора.

    Руководители немецких компаний, сопровождавшие Мерца в поездке, подписали с Украиной 14 соглашений на сумму около 6,6 млрд евро. В их числе – договор с Diehl Defence о поставке зенитных ракет IRIS-T, а также сделка по радиолокационному оборудованию с Hensoldt, сообщает The Guardian.

    При этом между Мерцем и Зеленским существуют разногласия касательно стремления Украины к скорейшему вступлению в Евросоюз. Ранее канцлер выражал скептицизм по поводу украинского членства в ЕС в ближайшие годы.

    Вместо членства Мерц предложил Киеву «ассоциированное членство», предоставляющее доступ к единому рынку, а также статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса. Зеленский отклонил это предложение, заявив, что Украине необходимо «полноправное и равноправное» членство, сообщало Politico.

    Стоит отметить, что перед визитом Мерца Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства.

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    5 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин разрешил UniCredit разделить российский бизнес и провести сделки с акциями банка
    Путин разрешил UniCredit разделить российский бизнес и провести сделки с акциями банка
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин одобрил реорганизацию российского Юникредит банка и сделки по приобретению принадлежащих итальянской группе UniCredit акций. Распоряжение от 5 октября опубликовано на официальном портале правовой информации.

    «Разрешить реорганизацию акционерного общества «ЮниКредит Банк» в форме выделения хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером», – отмечается в тексте распоряжения. Документ также одобряет сделки по приобретению 100% акций финансовой организации, передает РИА «Новости».

    Таким образом документ разрешает выделить из банка хозяйственное общество, акции которого получит единственный акционер. Также одобрены сделки по приобретению 100% акций, принадлежащих UniCredit. Дополнительные разрешения и согласования, предусмотренные российским законодательством, для этих сделок не потребуются.

    В результате UniCredit сохранит полный контроль над новым банком, а инвестор получит 100% акций банка с оставшимися активами.

    Итальянская группа UniCredit пыталась покинуть отечественный рынок с 2022 года. В мае руководство сообщило о планах разделить бизнес и продать часть активов инвестору из ОАЭ.

    Выделенное юридическое лицо займется международными платежами в долларах и евро для корпоративных клиентов вне санкций. Группа работает в России с 1989 года, местный филиал входит в число 30 крупнейших банков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии решений по продаже российского бизнеса UniCredit.

    Месяцем ранее сама итальянская банковская группа опровергла слухи о планах ликвидации своего подразделения в нашей стране.

    В прошлом году консорциум из Объединенных Арабских Эмиратов предложил выкупить российские активы этой кредитной организации с существенным дисконтом.

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    5 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Кремль: Украина заплатит за расширение атак на экономику России
    Кремль: Украина заплатит за расширение атак на экономику России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская сторона расширила перечень целей атак на объекты мирной экономики России, Вооруженные силы наносят удары возмездия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это была именно украинская сторона, которая пошла на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. То, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков предупредил о цене планирования ударов по России.

    Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ.

    В субботу МИД предупредил дипломатов и иностранцев об опасности нахождения на Украине.

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    5 октября 2026, 21:12 • Новости дня
    Китай решил ужесточить экспорт автомобилей с 2027 года
    Китай решил ужесточить экспорт автомобилей с 2027 года
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Китая вводят новые правила экспорта автомобилей, которые усложнят поставки популярных моделей неофициальных брендов в Россию, сообщили СМИ.

    Китай вводит новые требования к экспорту автомобилей, которые могут усложнить поставки моделей в Россию, пишет «Коммерсантъ». С 2026 года для вывоза машины без согласия производителя она должна находиться на учете в Китае более 180 дней. Такие автомобили будут считаться подержанными даже при отсутствии пробега, а для экспорта новых потребуется разрешение завода-изготовителя. С 2027 года вводится дополнительное требование о наличии сервисной инфраструктуры за пределами страны.

    Основатель E.N. Cars Евгений Забелин пояснил, что уже сейчас часть машин запрещена к экспорту, в том числе популярные в России модели Xiaomi. Ограничения также затрагивают автомобили BYD, Mercedes-Benz и BMW.

    Гендиректор Frank Auto Ирина Франк предупредила о возможном росте цен из-за усложнения процедур логистики и хранения. За первые восемь месяцев 2026 года из Китая в Россию было ввезено около 75 тыс. подержанных автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре продажи китайских автомобилей BYD в Европе удвоились.

    В мае президент Владимир Путин заявил об успешном выпуске китайских автомобилей в России.

    В феврале BMW запретил китайскому подразделению экспорт своих автомобилей в Россию.

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    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

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    5 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Турция передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия

    Middle East Eye: Турция поставила Украине средства ПВО ближнего радиуса Korkut

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара передала Украине средства противовоздушной обороны Korkut ближнего радиуса действия, чтобы Киев протестировал новые изделия, сообщает Middle East Eye.

    Турция поставила Украине системы ПВО ближнего радиуса действия Korkut. Киев импортировал небольшое количество систем, пишет Middle East Eye. При этом собеседники издания не уточнили, сколько установок отправили на передовую. Поставка зенитных систем против дронов позволила украинским военным протестировать новые изделия и улучшить их потенциал, передают «Вести».

    В состав ПВО входят три установки Korkut и машина управления. Для поражения воздушных целей, в том числе БПЛА и крылатых ракет, используются автоматические пушки. Сообщается, что компания-производитель Aselsan могла предлагать Украине приобрести установки еще пять лет назад.

    В воскресенье кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    В марте Турция предложила посредничество в новых переговорах по Украине.

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    5 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Экс-депутата Госдумы Дорошенко арестовали по делу о хищении 1,8 млрд рублей

    Экс-депутат Госдумы Дорошенко арестован по делу о хищении 1,8 млрд рублей

    Экс-депутата Госдумы Дорошенко арестовали по делу о хищении 1,8 млрд рублей
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывшему депутату Госдумы Андрею Дорошенко предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он арестован до 19 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

    Следствие предъявило бывшему депутату Госдумы Андрею Дорошенко обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Он взят под арест до 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

    Ему инкриминируют хищение 1,8 млрд рублей бюджетных средств, предназначенных для ремонта и реконструкции автомобильных дорог в регионе. По версии следствия, с 2017 по 2025 год Дорошенко совместно с соучастниками использовал для хищений ассоциацию «Союз дорожников Кубани» и фонд «Моя Кубань».

    Предприятия дорожной отрасли внесли в этот фонд более 1,8 млрд рублей, которые участники группы вывели в теневой оборот на подконтрольные счета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре бывшего заместителя главы УМВД по Тюменской области задержали за хищение бюджетных средств.

    В мае жительница Казахстана из колонии похитила 2,8 млн долларов из госбюджета.

    В апреле сотрудник Минобороны похитил миллионы на военной ипотеке.

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    5 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    Армия Йемена отбила у хуситов район близ Баб-эль-Мандебского пролива

    Al Arabiya: Армия Йемена перерезала линии снабжения хуситов в районе Зубаба

    Tекст: Мария Иванова

    Правительственные силы Йемена вернули контроль над районом Зубаб недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива, выбив оттуда отряды движения «Ансар Аллах» (хуситов).

    Йеменские подразделения «Бригады гигантов» и «Щит родины» вытеснили хуситов из Зубаба, обойдя позиции противника со стороны гор Кахбуб при поддержке авиации, передает Al Arabiya.

    Взятию района предшествовали ожесточенные бои. Йеменская армия смогла практически полностью перерезать линии снабжения мятежников, отмечает ТАСС.

    Конфликт между правительственными силами и хуситами в Йемене продолжается с августа 2014 года. В начале августа повстанцы начали наступление, а в сентябре установили контроль над портом Моха и территориями у Баб-эль-Мандебского пролива. 4 октября власти объявили масштабную операцию по возвращению земель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы Йемена начали наступление на хуситов.

    США отказались поддержать прямое наступление йеменской армии и Саудовской Аравии на мятежников.

    Власти страны объявили о начале военной операции против повстанцев.

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    5 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском

    Педагог попросил Путина присвоить ученику звание Героя России за подвиг на СВО

    Учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учитель Василий Михайлов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о своем воспитаннике, участнике спецоперации на Украине Владимире Михайловском, который вызвал огонь врага на себя.

    Путин в День учителя вручил государственные награды педагогам-наставникам героев спецоперации на Украине, пишет РИА «Новости». Михайлов попросил президента рассмотреть кандидатуру майора Михайловского, полного кавалера ордена Мужества, к званию Героя России.

    «Он настоящий герой. Он закончил школу, он закончил Рязанское училище, и потом он не остался в стороне. Он с группировкой войск был направлен на СВО, находился в глубоком тылу, мастерски руководил, давал указания личному составу, и, выполняя очередное задание, он вызвал огонь на себя, находясь далеко в тылу у врага», – заявил педагог.

    Он сравнил поступок Михайловского с подвигом Героя Великой Отечественной войны: «Вы знаете, история Владимира напоминает мне историю советского летчика Маресьева, когда фашисты сбили его самолет, и он, несмотря ни на что, героически двигался к своим позициям».

    Михайлов добавил, что для представления его воспитанника к высшей государственной награде была образована инициативная группа. «Мы собрали большой объем информации о Владимире для присвоения государственной награды. Но по объективным и субъективным причинам дело далеко не прошло», – пояснил свою просьбу учитель.

    Михайлов был тренером по кикбоксингу детско-юношеской спортивной школы спорта, где учился Михайловский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям. Он высоко оценил работу учителей в приграничных регионах.

    Президент провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

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    5 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»

    ЕК: Евросоюз ждет суровая зима в условиях высоких цен на энергоресурсы

    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Евросоюзе ожидается суровая зима на фоне высоких цен на энергоносители, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    «ЕС движется к очень тяжелой зиме с точки зрения цен на энергоресурсы», – заявила Итконен, передает ТАСС. Представитель ЕК поддержала решение стран ЕС и Группы семи о продаже 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов. По ее словам, это поможет стабилизировать цены для европейских граждан и бизнеса.

    Решение о высвобождении запасов было принято под давлением США, которые требовали выделить до 120 млн баррелей дизеля. Вашингтон угрожал запретом на экспорт американского дизельного топлива, если союзники не примут меры для снижения цен на мировом рынке. Эксперты отмечают, что запрет на экспорт мог бы спровоцировать физический дефицит горючего в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США.

    В четверг ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В прошлом месяце премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о неконкурентоспособности Европы при нынешних ценах на энергоносители.

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