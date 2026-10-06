Дом XIX века загорелся на Большой Никитской улице в Москве

На Большой Никитской улице в центре Москвы загорелся исторический доходный дом Полуэктова – Кухаренко, передает ТАСС.
В столичной Госавтоинспекции сообщили о временном ограничении движения. «Из-за возгорания на Большой Никитской улице, д. 60, стр. 1 движение по Большой Никитской от Садового кольца до д. 58 по Большой Никитской перекрыто на время работы экстренных служб», – заявили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае крупный пожар охватил ресторан на Большой Никитской в Москве. В том же месяце пожар произошел в историческом здании на Пятницкой улице в Москве. В прошлом году возгорание зафиксировали в историческом здании Обуховской больницы Петербурга.