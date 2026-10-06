Овечкин назвал причину завершения карьеры в НХЛ

Овечкин объяснил уход из НХЛ заботой о здоровье и семье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Овечкин признался, что решение завершить карьеру в Национальной хоккейной лиге далось ему нелегко, передает РИА «Новости».

«Мы с женой говорили, что я должен чувствовать себя хорошо физически. Мне не 20 лет, и я хочу играть со своими детьми, когда они подрастут, в хоккей, футбол, баскетбол. Я хочу быть достаточно здоровым, чтобы заниматься этим», – рассказал хоккеист в видео на сайте клуба.

Спортсмен добавил, что получил множество звонков и сообщений после заявления об уходе. По его словам, необходимо думать о будущем и сохранять здоровье для полноценной жизни с семьей.

В понедельник 41-летний форвард объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. В 2025 году он допускал возможность возвращения в московское «Динамо» после окончания контракта с «Вашингтоном» летом 2026 года. Сезон-2026/27 является для него 22-м в лиге, где он удерживает рекорд по голам – 929 заброшенных шайб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин допустил завершение карьеры в НХЛ по окончании предстоящего сезона.

Спортсмен заявил о планах переехать в Москву после ухода из спорта.

В понедельник цена билетов на последний матч хоккеиста превысила 1 тыс. долларов.