Мероприятия Русского дома в Праге стали популярны среди чехов и иностранцев

Tекст: Ольга Иванова

«С удовлетворением могу сказать, что культурные мероприятия в Русском доме посещают как граждане Чехии, так и наши соотечественники, иностранцы, проживающие в Праге, а также представители аккредитованных здесь дипломатических миссий», – заявила Пономарева, передает РИА «Новости».

Дипломат отметила, что работа учреждения в последнее время оживилась, а проводимые мероприятия привлекают все больше людей. По ее словам, иногда помещения даже не могут вместить всех желающих.

В качестве примера она привела выступление танцевального ансамбля в июне, которое посетило более 500 человек при вместимости зала в 380 мест. Посол подчеркнула, что двери Русского дома всегда открыты для позитивно настроенных гостей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол Анна Пономарева оценила шансы на улучшение отношений с Чехией.

В субботу дипломат сообщила о самоизоляции Европы из-за желания оградиться от России.

В пятницу она назвала ухудшение двусторонних отношений выбором Праги.