Житель Китая сжег 14 га леса во время борьбы с сорняками

Tекст: Мария Иванова

Житель китайской провинции Фуцзянь в ходе борьбы с сорняками на своем участке стал виновником масштабного лесного пожара. В результате выгорело более 14 га леса, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР, передает РИА «Новости».

«В январе 2026 года во время действия запрета на разведение огня господин Ло сжигал сорняки на своем сельскохозяйственном участке. Он покинул место происшествия, не потушив полностью тлеющие угли, и оставшиеся искры разгорелись, вызвав лесной пожар», – цитирует агентство заявление ведомства.

В ходе судебной экспертизы выяснилось, что огонь уничтожил порядка 14,4 га земли, из которых 14,26 га – лес. Лесной экосистеме был нанесен серьезный урон, который эксперты оценили в 238 тыс. юаней (35,5 тыс. долларов).

Виновник инцидента самостоятельно явился в полицию и возместил затраты на ликвидацию возгорания. На суде мужчина признал вину, а также обязался участвовать в восстановлении экологии и управлять пострадавшей территорией.

Суд уезда Чантин приговорил мужчину к двум годам и трем месяцам тюремного заключения с отсрочкой на три года за неосторожное обращение с огнем. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 238 тыс. юаней для покрытия нанесенного ущерба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года в Турции эвакуировали людей из-за лесных пожаров на курортах.

В мае глава МЧС заявил о необходимости ужесточения штрафов за пожары.

В марте Лос-Анджелес подал в суд на компанию Southern California Edison из-за лесных пожаров.