Израильские военные атаковали юг Ливана с применением авиации и артиллерии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Израиля в течение последних суток провели масштабную операцию на юге Ливана, передает РИА «Новости». По данным ливанского военно-полевого источника, удары наносились с применением авиации и тяжелой артиллерии.

«За минувшие сутки израильская боевая авиация нанесла удары в окрестностях долины эль-Худжейр, долины эс-Слукки, а также по окраинам поселений Шакра и Айтарун», – сообщил собеседник агентства.

Артиллерийскому обстрелу подверглись поселения Мансури, Набатия-эль-Фаука, Мадждаль-Зун и другие районы. Кроме того, израильские военные осуществили мощные подрывы в населенных пунктах Арнун, Хула и Мансури, а также вели огонь из стрелкового оружия.

Удары продолжаются, несмотря на подписанное 26 июня рамочное соглашение о поэтапной передаче контроля над зонами на юге Ливана. Израильская армия заявляет, что действует против объектов «Хезболлах» и намерена продолжать операции до полного устранения угрозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана. Вооруженные силы Израиля поразили инфраструктуру ливанского движения «Хезболла». Израильская боевая авиация атаковала десятки населенных пунктов на юге и востоке страны.