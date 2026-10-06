США и Австралия впервые испытали гиперзвуковую крылатую ракету HACM

Военно-воздушные силы США совместно с Австралией провели первые летные испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты HACM, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал War Zone и представителя ВВС США.
«ВВС США в сотрудничестве с Австралией провели летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты HACM», – заявил представитель американских Военно-воздушных сил.
Австралийские военные сбросили испытательный экземпляр над определенным полигоном для сбора данных, необходимых для развития программы. Согласно информации Счетной палаты США, ракета состоит из ускорителя и ударной части с гиперзвуковым двигателем. Максимальная скорость изделия, а также точное место и дата испытаний не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон разрабатывает гиперзвуковую крылатую ракету HACM наряду с проектом ARRW. Вашингтон и Канберра заключили соглашение о сотрудничестве по созданию гиперзвукового оружия в 2007 году. Япония договорилась об использовании австралийских полигонов для испытаний собственных гиперзвуковых технологий.