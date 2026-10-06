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    6 октября 2026, 07:23 • Новости дня

    Сибирячка получила срок за убийство новорожденной дочери

    Суд в Новосибирске приговорил мать к колонии-поселению за убийство младенца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ленинский районный суд Новосибирска приговорил местную жительницу к лишению свободы на два года в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка, сообщили в управлении Судебного департамента в регионе.

    Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор местной жительнице, назначив ей два года лишения свободы в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка, передает ТАСС.

    «Приговором суда признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием наказания в колонии-поселении», – сообщили в управлении Судебного департамента региона. Дело рассматривалось по статье об убийстве матерью новорожденного.

    Судом установлено, что в феврале 2026 года женщина родила жизнеспособную девочку в жилом доме Ленинского района. Сразу после родов она поместила младенца в полимерный пакет и оставила на неотапливаемой веранде, где ребенок умер от переохлаждения. Подсудимая признала вину частично, приговор еще не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске правоохранители обвинили девушку в попытке убийства выброшенного на мороз младенца. Суд в Башкирии приговорил местную жительницу к 17 годам колонии за убийство собственного ребенка. В подмосковном Серпухове следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденной девочки около мусорных контейнеров.

    3 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    Женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила
    Женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту Шереметьево женщина, по предварительным данным, родила ребенка в уборной, после чего убила младенца и скончалась сама.

    Женщина родила ребенка в уборной аэропорта Шереметьево и задушила его, после чего скончалась от потери крови, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    Ранее подмосковный главк СК возбудил уголовное дело после обнаружения тел новорожденного мальчика и его матери в аэропорту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери.

    В четверг жительница Дагестана получила условный срок за убийство новорожденного.

    В мае дело оставившей новорожденную в Турции россиянки передали подмосковным следователям.

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    3 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Тела женщины и ребенка в Шереметьево нашла 11-летняя дочь погибшей

    Тела женщины и новорожденного в аэропорту Шереметьево нашла 11-летняя дочь

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В уборной аэропорта Шереметьево тела женщины и новорожденного мальчика обнаружила 11-летняя дочь погибшей, сообщили в правоохранительных органах.

    По предварительной информации, женщина прилетела в Москву из Антальи вместе с мужчиной и 11-летней дочерью. Именно девочка нашла тела матери и новорожденного ребенка в уборной, сообщает РИА «Новости».

    «Предварительно, тела женщины и новорожденного мальчика обнаружила в уборной аэропорта ее 11-летняя дочь», – сказал источник агентства.

    Также сообщается, что женщина могла задушить новорожденного, а затем выбросить его в мусорное ведро. Позже она умерла от потери крови.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно, что в аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери. В тот же день сообщалось, что женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила его.

    В январе в суд передали дело о покушении на убийство ребенка в Шереметьево.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    3 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери

    СК завел дело после обнаружения тел младенца и матери в Шереметьево

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел новорожденного мальчика и его 30-летней матери в уборной аэропорта Шереметьево.

    Тела женщины и новорожденного были найдены в пятницу в помещении уборной в зоне прилета подмосковного аэропорта. В главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости».

    В рамках расследования будут установлены причины смерти, а также все обстоятельства произошедшего. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и допросы свидетелей. Также назначены судебные экспертизы.

    В правоохранительных органах уточнили, что инцидент произошел в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале таксист частично признал вину в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево.

    В январе напавшего на ребенка в Шереметьево мужчину предложили отправить на принудительное лечение. Ранее в Подмосковье на мусорном предприятии также нашли тело младенца.

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    5 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты

    Путин заявил о лучшей успеваемости отказавшихся от ИИ школьников

    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показывают лучшие результаты в учебе.

    Школьники, которые не применяют искусственный интеллект во время учебы, демонстрируют более высокие образовательные результаты, отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Исследования… показали, я сейчас только что сказал, те, кто не используют искусственный интеллект, показали даже лучшие результаты в области математики, письма и чтения», – сказал Путин на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В четверг Путин призвал выработать правила использования подобных технологий.

    В прошлом месяце он предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    3 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего мужчину по подозрению в убийстве женщины и ребенка, сообщили в ГСУ СК по городу.

    Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в квартире в Петербурге задержан. Им оказался 21-летний молодой человек, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

    Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По данным следствия, утром в субботу в квартире дома на Наличной улице были найдены тела женщины и ребенка с множественными колото-резаными ранами.

    Следствие предварительно установило, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес жертвам удары ножом в ходе бытового конфликта. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве женщины. В июне Следственный комитет сообщил, что обвиняемый в убийстве школьника в Петербурге пытался скрыть следы преступления.

    Ранее в Якутии двух девушек осудили за убийство женщины и ее сына.

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    4 октября 2026, 20:16 • Новости дня
    Пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

    Две пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Две девочки девяти и 13 лет, об исчезновении которых в красноярском селе Чулым стало известно ранее, самостоятельно вернулись домой, сообщили в ГУ МВД по региону.

    Две девочки девяти и 13 лет, которые ранее пропали в селе Чулым Красноярского края, благополучно вернулись домой, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

    «Во время поисковых мероприятий в вечернее время с наступлением темноты девочки сами пришли домой», – сообщили в ведомстве.

    Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают причины самовольного ухода детей. Ранее для поиска школьниц были созданы специальные группы из полицейских, спасателей и волонтеров, ориентировки передали наружным нарядам, а территорию вокруг их дома тщательно обследовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Красноярском крае пропали две девочки.

    В марте водолазы нашли тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка.

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    3 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Годовалая девочка с бабушкой погибли при пожаре под Брянском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В городе Сельцо Брянской области жертвами ночного пожара в частном доме стали годовалая девочка и ее бабушка.

    В Брянской области в городе Сельцо произошел пожар в частном доме, унесший жизни девочки 2025 года рождения и ее бабушки.

    «Ночью в Сельцо произошел пожар в частном доме. На месте обнаружили погибшими девочку 2025 года рождения и ее бабушку», – заявили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    Согласно сводке регионального ГУ МЧС, возгорание было зафиксировано во 2-м Ленинском переулке. Отмечается, что пожар уже ликвидирован, однако в результате происшествия есть пострадавшие. К тушению огня привлекались шесть единиц пожарной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Петербурге завели дело после гибели младенца на пожаре. Летом при пожаре в частном доме Батайска погибли двое детей. В мае при пожаре в частном доме в Выксе погибли двое детей и трое взрослых.

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    3 октября 2026, 22:35 • Новости дня
    Шуваев сообщил о трех раненых ВСУ детях и взрослых в Белгородской области

    В Белгородской области дронами ВСУ ранены дети и взрослые

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером субботы ВСУ целенаправленно ударили по жилым районам и центру города, стремясь причинить максимальный ущерб гражданскому населению и дестабилизировать обстановку, пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

    «В детскую областную клиническую больницу доставлены: девочка четырёх лет и мальчик одиннадцати лет с осколочными ранениями ног, а также 16-летний юноша с проникающими ранениями грудной клетки и живота. Состояние юноши оценивается как тяжёлое», – написал он в Max-канале.

    Шуваев добавил, что в больницу бригады скорой медицинской помощи доставили троих взрослых с различными травмами, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

    Кроме того, в результате детонаций БПЛА загорелись квартира в многоквартирном доме и шесть автомобилей. Пожарные ликвидировали все очаги возгорания. Также повреждены пять частных домов и два многоквартирных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу, 3 октября, человек погиб при атаке дронов в Белгородской области. Ребенок получил ранение при детонации беспилотника под Шебекино, а также мирный житель был ранен при атаке дрона на город.

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    5 октября 2026, 03:59 • Новости дня
    Guardian: В школах Британии совершают тысячи преступлений сексуального характера

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция Англии и Уэльса в период с 2021 по 2025 год ежедневно регистрировала в среднем около пяти преступлений сексуального характера в отношении детей до 12 лет на территории или вблизи школ, пишет Guardian.

    В расследовании Guardian отмечается, что каждый год в полицию поступают заявления о тысячах преступлений сексуального характера против детей в возрасте до 13 лет. В их числе почти 2 тыс. изнасилований и покушений на изнасилование, при этом более трети жертв в этих случаях – дети младше 13 лет.

    Всего в период с 2021 по 2025 год было зафиксировано не менее 8,5 тыс. подобных правонарушений в школах и их окрестностях. Большинство из них, как предполагается, совершаются сверстниками.

    Девочки становятся жертвами сексуального насилия чаще, чем мальчики: около двух третей зарегистрированных преступлений касались несовершеннолетних женского пола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Британии выявили масштабную преступную сеть, участники которой совершали сексуальные преступления против партнеров и делились материалами на закрытом интернет-форуме.

    В середине июня власти Великобритании запустили национальное расследование случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.

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    5 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Врач назвала неожиданные причины неразборчивого почерка у школьников

    Невролог Степаненко связала плохой почерк у детей с дисграфией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Врач-невролог Наталья Степаненко объяснила, что неразборчивый почерк у детей может быть признаком дисграфии или нарушений зрительно-пространственного восприятия.

    Невролог Наталья Степаненко пояснила, что плохой почерк может свидетельствовать о дисграфии или проблемах с координацией, пишет «Газета.Ru».

    На нарушения указывает то, что ребенок пишет слишком медленно, теряет строку, путает направление букв и избегает заданий, связанных с письмом.

    Тревожным сигналом является разрыв между устной и письменной речью, когда мысли формулируются легко, но записать их не получается. «Такие трудности могут быть связаны с дисграфией, особенностями зрительно-пространственного восприятия или координации. Это не означает, что ребенок ленится или недостаточно старается», – отметила врач.

    Врач подчеркнула, что дисграфия – это нарушение, при котором письмо дается с трудом, несмотря на нормальный интеллект. Если ошибки не проходят после дополнительных занятий, необходимо обратиться к логопеду или неврологу. При этом не каждый неразборчивый почерк является симптомом болезни: иногда дети просто не успели освоить навык, устают или торопятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дисграфия часто становится причиной сопротивления ребенка учебе.

    Сенатор Игорь Мурог назвал рукописные практики важным условием развития когнитивных способностей школьников.

    Специалисты выявили задержку речевого развития у 85% российских детей.

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    5 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    СК завел уголовное дело после истязания детей в лагере в Самарской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязания двух детей в досугово-оздоровительном учреждении в Самарской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и статьей 117 УК РФ (истязание)», – сообщила пресс-служба СК, передает РИА «Новости».

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела.

    Ранее в социальных сетях появилось видео из детского лагеря «Дружные ребята» в Сызрани. На кадрах воспитатель тапком, а затем рукой бьет двух братьев с расстройством аутистического спектра. В пресс-службе администрации города сообщили, что ситуация находится на контроле властей, а трудовой договор с воспитателем расторгнут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле воспитательницу из Северодвинска обвинили в истязании детей в яслях.

    В марте инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.

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    5 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить детям в России равные возможности для образования

    Путин заявил о необходимости равных возможностей для образования детей в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Каждый ребенок в России должен иметь равные возможности для получения качественного образования вне зависимости от региона, заявил президент Владимир Путин.

    «Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном поселке были равные возможности для качественного образования. И совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной», – заявил глава государства, его слова приводит Кремль в Max.

    Соответствующее заявление Путин сделал в ходе открытия по видео-конференц-связи образовательного комплекса «Точка роста» в Якутии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии.

    В прошлом месяце президент назвал российское культурное образование одним из лучших в мире.

    Он охарактеризовал московскую систему школьного образования как эталон для России.

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    5 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Путин отметил роль участников спецоперации в патриотическом воспитании детей

    Путин: Участники СВО активно работают в системе патриотического воспитания

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участники спецоперации на Украине становятся наставниками для школьников и активно участвуют в патриотическом воспитании, заявил президент Владимир Путин.

    «Участники специальной военной операции со своей стороны также продолжают эту миссию: становятся наставниками для школьников, подростков, молодых ребят, активно работают в системе образования, патриотического воспитания, во многих других сферах», – заявил Путин в ходе вручения государственных наград педагогам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям.

    Президент высоко оценил работу преподавателей в приграничных регионах.

    В среду глава государства поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

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    5 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Путин назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что подрастающее поколение является самым главным, что есть у России.

    Об этом он сказал, принимая участие по видеосвязи в открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, передает РИА «Новости». Новый комплекс президент назвал зримым примером участия российского бизнеса в развитии отечественной системы образования.

    «Абсолютно правильно, справедливо, что ведущие отечественные компании вкладываются в самое главное, что у нас есть – в подрастающее поколение. Строят новые школы, современные лаборатории, запускают программы для учителей и талантливых детей, формируют эффективные партнерства с университетами», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии. Президент дал старт его работе.

    Летом глава государства заявил о необходимости использовать опыт советской системы образования.

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    5 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования

    Путин пообещал поддержать инициативы российского бизнеса в сфере образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на открытии образовательного комплекса в Якутии заявил, что государство будет поддерживать инициативы отечественного бизнеса по развитию образования.

    Ведущие российские компании активно вкладываются в подрастающее поколение, строят новые школы и современные лаборатории, запускают программы для учителей и детей, заявил Путин, пишет РИА «Новости».

    «Важно, что это не разовые акции, а системная, осознанная работа. Мы это видим, ценим и, безусловно, будем поддерживать такие инициативы», – заявил президент на открытии образовательного комплекса «Точка будущего Якутия».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отмечал, что этот современный комплекс был построен на средства отечественных предпринимателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин призвал обеспечить детям в России равные возможности для образования.

    Глава государства по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии.

    В прошлом месяце президент назвал взносы бизнеса в бюджет добровольной инициативой.

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