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    6 октября 2026, 06:18 • Новости дня

    Травматолог Семенов опроверг миф о возникновении сколиоза из-за тяжелых рюкзаков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Плохая осанка, использование смартфона и тяжелые школьные рюкзаки не являются причиной развития сколиоза у детей, заявил детский травматолог-ортопед Пироговского Университета Андрей Семенов.

    «Доказательств того, что сколиоз вызывается плохой осанкой, тяжелым рюкзаком, смартфоном или долгим сидением, нет. Эти факторы связаны с дискомфортом, а иногда делают уже существующую асимметрию заметнее, но причиной самой деформации они не являются – идиопатический сколиоз имеет многофакторную природу, а не бытовую. Поэтому искать виноватого в привычках ребенка или семьи непродуктивно», – заявил Семенов ТАСС.

    Специалист добавил, что контроль веса рюкзака, регулярная смена положения тела и перерывы в сидении полезны для общего комфорта и поддержания правильной осанки, однако они не способны предотвратить само заболевание.

    Ранее врач-терапевт Александра Медзиновская в беседе с газетой ВЗГЛЯД поясняла, что сидячая работа и неправильное питание приводят у офисных сотрудников к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, варикозу и геморрою.

    5 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    Ученые выявили реакцию человеческого тела на семидневное голодание

    Ученые Лондонского университета выяснили влияние недельного голодания на организм

    Ученые выявили реакцию человеческого тела на семидневное голодание
    @ Thomas Eisenhuth/dpa-Zentralbild/Global Look Press

    Семидневное голодание сопровождается изменениями, которые выходят далеко за пределы сжигания жира. Исследователи обнаружили масштабную перестройку уровня белков, связанных с работой разных органов. Наиболее заметными эти изменения становились примерно после трех суток без пищи.

    Ученые Лондонского университета королевы Марии и Норвежской школы спортивных наук проследили за состоянием 12 здоровых добровольцев, которые в течение недели пили только воду, сообщает ScienceDaily.

    Участники ежедневно находились под наблюдением специалистов. До начала голодания, во время него и после возвращения к обычному питанию исследователи измеряли содержание около 3 тыс. белков в крови. Эти молекулы выполняют множество задач, от построения тканей до передачи сигналов между клетками, поэтому изменения их уровня помогают оценить реакцию организма на отсутствие пищи.

    В первые два-три дня организм постепенно переключался с глюкозы на жировые запасы как основной источник энергии. За неделю добровольцы потеряли в среднем 5,7 кг. При этом сокращалась как жировая, так и безжировая масса, к которой относятся мышцы и другие ткани, содержащие много воды.

    Через три дня после возобновления питания большая часть утраченной безжировой массы восстановилась. Снижение жировой массы сохранялось, а общий вес участников оставался ниже исходного.

    Однако главным результатом стали изменения на молекулярном уровне. Примерно после трех суток без еды ученые начали фиксировать выраженные сдвиги в содержании белков. За период голодания существенно изменился уровень около трети изученных молекул. По оценке исследователей, выявленная картина указывала на согласованную реакцию основных органов.

    Некоторые изменения нельзя было объяснить одним лишь снижением веса. В частности, ученые обнаружили сдвиги в уровне белков, связанных со структурной поддержкой нервных клеток мозга. Схожие закономерности наблюдались у разных участников.

    «Впервые мы можем увидеть, что происходит на молекулярном уровне во всем организме, когда мы голодаем», – заявила директор Института исследований точного здравоохранения Лондонского университета королевы Марии Клаудия Лангенберг.

    Исследователи также сопоставили результаты измерений с генетическими данными крупных популяционных исследований. Это позволило предположить, какие последствия для здоровья могут иметь обнаруженные изменения. Однако сами молекулярные сдвиги еще не означают доказанной пользы для человека.

    В перспективе ученые рассчитывают определить механизмы, которые можно воспроизвести с помощью лечения, не требующего длительного отказа от еды. Такой подход мог бы помочь людям, для которых голодание небезопасно или невозможно из-за состояния здоровья.

    Авторы отдельно обращают внимание на продолжительность эксперимента. Участники полностью отказывались от пищи на несколько дней, поэтому результаты нельзя автоматически переносить на интервальное голодание с короткими перерывами между приемами еды. Исследование под наблюдением специалистов также не доказывает безопасность самостоятельного недельного голодания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом диетолог призвал россиян есть хлеб. В июле специалист назвал опасные в жару продукты. В феврале эксперт рассказал о вреде блинов с икрой на Масленицу.

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    3 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    Женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила
    Женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту Шереметьево женщина, по предварительным данным, родила ребенка в уборной, после чего убила младенца и скончалась сама.

    Женщина родила ребенка в уборной аэропорта Шереметьево и задушила его, после чего скончалась от потери крови, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    Ранее подмосковный главк СК возбудил уголовное дело после обнаружения тел новорожденного мальчика и его матери в аэропорту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери.

    В четверг жительница Дагестана получила условный срок за убийство новорожденного.

    В мае дело оставившей новорожденную в Турции россиянки передали подмосковным следователям.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    3 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Тела женщины и ребенка в Шереметьево нашла 11-летняя дочь погибшей

    Тела женщины и новорожденного в аэропорту Шереметьево нашла 11-летняя дочь

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В уборной аэропорта Шереметьево тела женщины и новорожденного мальчика обнаружила 11-летняя дочь погибшей, сообщили в правоохранительных органах.

    По предварительной информации, женщина прилетела в Москву из Антальи вместе с мужчиной и 11-летней дочерью. Именно девочка нашла тела матери и новорожденного ребенка в уборной, сообщает РИА «Новости».

    «Предварительно, тела женщины и новорожденного мальчика обнаружила в уборной аэропорта ее 11-летняя дочь», – сказал источник агентства.

    Также сообщается, что женщина могла задушить новорожденного, а затем выбросить его в мусорное ведро. Позже она умерла от потери крови.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно, что в аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери. В тот же день сообщалось, что женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила его.

    В январе в суд передали дело о покушении на убийство ребенка в Шереметьево.

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    3 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери

    СК завел дело после обнаружения тел младенца и матери в Шереметьево

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел новорожденного мальчика и его 30-летней матери в уборной аэропорта Шереметьево.

    Тела женщины и новорожденного были найдены в пятницу в помещении уборной в зоне прилета подмосковного аэропорта. В главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости».

    В рамках расследования будут установлены причины смерти, а также все обстоятельства произошедшего. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и допросы свидетелей. Также назначены судебные экспертизы.

    В правоохранительных органах уточнили, что инцидент произошел в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале таксист частично признал вину в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево.

    В январе напавшего на ребенка в Шереметьево мужчину предложили отправить на принудительное лечение. Ранее в Подмосковье на мусорном предприятии также нашли тело младенца.

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    5 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты

    Путин заявил о лучшей успеваемости отказавшихся от ИИ школьников

    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показывают лучшие результаты в учебе.

    Школьники, которые не применяют искусственный интеллект во время учебы, демонстрируют более высокие образовательные результаты, отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Исследования… показали, я сейчас только что сказал, те, кто не используют искусственный интеллект, показали даже лучшие результаты в области математики, письма и чтения», – сказал Путин на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В четверг Путин призвал выработать правила использования подобных технологий.

    В прошлом месяце он предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    3 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего мужчину по подозрению в убийстве женщины и ребенка, сообщили в ГСУ СК по городу.

    Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в квартире в Петербурге задержан. Им оказался 21-летний молодой человек, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

    Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По данным следствия, утром в субботу в квартире дома на Наличной улице были найдены тела женщины и ребенка с множественными колото-резаными ранами.

    Следствие предварительно установило, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес жертвам удары ножом в ходе бытового конфликта. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве женщины. В июне Следственный комитет сообщил, что обвиняемый в убийстве школьника в Петербурге пытался скрыть следы преступления.

    Ранее в Якутии двух девушек осудили за убийство женщины и ее сына.

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    4 октября 2026, 20:16 • Новости дня
    Пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

    Две пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Две девочки девяти и 13 лет, об исчезновении которых в красноярском селе Чулым стало известно ранее, самостоятельно вернулись домой, сообщили в ГУ МВД по региону.

    Две девочки девяти и 13 лет, которые ранее пропали в селе Чулым Красноярского края, благополучно вернулись домой, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

    «Во время поисковых мероприятий в вечернее время с наступлением темноты девочки сами пришли домой», – сообщили в ведомстве.

    Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают причины самовольного ухода детей. Ранее для поиска школьниц были созданы специальные группы из полицейских, спасателей и волонтеров, ориентировки передали наружным нарядам, а территорию вокруг их дома тщательно обследовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Красноярском крае пропали две девочки.

    В марте водолазы нашли тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка.

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    3 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Годовалая девочка с бабушкой погибли при пожаре под Брянском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В городе Сельцо Брянской области жертвами ночного пожара в частном доме стали годовалая девочка и ее бабушка.

    В Брянской области в городе Сельцо произошел пожар в частном доме, унесший жизни девочки 2025 года рождения и ее бабушки.

    «Ночью в Сельцо произошел пожар в частном доме. На месте обнаружили погибшими девочку 2025 года рождения и ее бабушку», – заявили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    Согласно сводке регионального ГУ МЧС, возгорание было зафиксировано во 2-м Ленинском переулке. Отмечается, что пожар уже ликвидирован, однако в результате происшествия есть пострадавшие. К тушению огня привлекались шесть единиц пожарной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Петербурге завели дело после гибели младенца на пожаре. Летом при пожаре в частном доме Батайска погибли двое детей. В мае при пожаре в частном доме в Выксе погибли двое детей и трое взрослых.

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    3 октября 2026, 22:35 • Новости дня
    Шуваев сообщил о трех раненых ВСУ детях и взрослых в Белгородской области

    В Белгородской области дронами ВСУ ранены дети и взрослые

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером субботы ВСУ целенаправленно ударили по жилым районам и центру города, стремясь причинить максимальный ущерб гражданскому населению и дестабилизировать обстановку, пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

    «В детскую областную клиническую больницу доставлены: девочка четырёх лет и мальчик одиннадцати лет с осколочными ранениями ног, а также 16-летний юноша с проникающими ранениями грудной клетки и живота. Состояние юноши оценивается как тяжёлое», – написал он в Max-канале.

    Шуваев добавил, что в больницу бригады скорой медицинской помощи доставили троих взрослых с различными травмами, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

    Кроме того, в результате детонаций БПЛА загорелись квартира в многоквартирном доме и шесть автомобилей. Пожарные ликвидировали все очаги возгорания. Также повреждены пять частных домов и два многоквартирных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу, 3 октября, человек погиб при атаке дронов в Белгородской области. Ребенок получил ранение при детонации беспилотника под Шебекино, а также мирный житель был ранен при атаке дрона на город.

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    3 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    Мать и пятеро детей отравились угарным газом под Саратовом

    Tекст: Катерина Туманова

    В Саратовской области госпитализирована семья из шести человек после возможного нарушения в работе газового оборудования, следователи СК России по региону проводят проверку.

    Предварительно установлено, что 3 октября 2026 года из дома на улице Гагарина в городе Балашове в медицинское учреждение была госпитализирована семья –  женщина и пятеро ее малолетних детей с признаками отравления угарным газом», – сообщили следователи в Telegram-канал СУ СК России по Саратовской области.

    Предварительно, причиной произошедшего могло стать нарушение работы газового оборудования. Следователи осматривают место инцидента и проводят комплекс необходимых мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре школьник погиб от угарного газа в бане на Урале. В Свердловской области от вдыхания паров газа погиб 15-летний подросток. Прокуратура начала проверку после смерти девочки от паров газа в Екатеринбурге.


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    5 октября 2026, 03:59 • Новости дня
    Guardian: В школах Британии совершают тысячи преступлений сексуального характера

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция Англии и Уэльса в период с 2021 по 2025 год ежедневно регистрировала в среднем около пяти преступлений сексуального характера в отношении детей до 12 лет на территории или вблизи школ, пишет Guardian.

    В расследовании Guardian отмечается, что каждый год в полицию поступают заявления о тысячах преступлений сексуального характера против детей в возрасте до 13 лет. В их числе почти 2 тыс. изнасилований и покушений на изнасилование, при этом более трети жертв в этих случаях – дети младше 13 лет.

    Всего в период с 2021 по 2025 год было зафиксировано не менее 8,5 тыс. подобных правонарушений в школах и их окрестностях. Большинство из них, как предполагается, совершаются сверстниками.

    Девочки становятся жертвами сексуального насилия чаще, чем мальчики: около двух третей зарегистрированных преступлений касались несовершеннолетних женского пола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Британии выявили масштабную преступную сеть, участники которой совершали сексуальные преступления против партнеров и делились материалами на закрытом интернет-форуме.

    В середине июня власти Великобритании запустили национальное расследование случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.

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    3 октября 2026, 08:56 • Новости дня
    Младенец погиб при пожаре в частном доме под Иркутском

    СК возбудил дело после гибели годовалого ребенка при пожаре под Иркутском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ребенок 2025 года рождения скончался в результате пожара в Иркутской области, госпитализирован трехлетний мальчик, возбуждено уголовное дело, сообщили в СК РФ по Иркутской области.

    Вечером 2 октября в деревне Тыреть-2 Заларинского района Иркутской области загорелся частный дом на Трактовой улице, передает РИА «Новости». В момент происшествия дети находились в помещении одни.

    «В результате пожара скончался ребенок 2025 года рождения, трехлетний мальчик госпитализирован. По данному факту Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Уголовное дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительным оценкам следователей, причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки. В настоящее время специалисты проводят необходимые следственные действия и назначили ряд экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 октября в Тамбовской области при возгорании в многоквартирном доме погибли двое малолетних мальчиков и пожилая женщина.

    Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели троих детей при пожаре в Башкирии.

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    5 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Врач перечислил повышающие риск тромбоза факторы

    Гематолог Тарновский назвал длительные поездки повышающим риск тромбоза фактором

    Tекст: Ольга Иванова

    Склонность к образованию тромбов невозможно определить лишь по одному показателю общего анализа крови, риск формируется из комплекса факторов, заявил заведующий отделением гематологии Радион Тарновский.

    «Нельзя определить склонность к тромбозам только по густоте крови или одному показателю общего анализа крови. Риск формируется из сочетания факторов, включая возраст и заболевания», – заявил гематолог «Ленте.ру».

    По его словам, вероятность тромбоза повышается после крупных операций и длительной неподвижности. Тарновский отнес к факторам риска некоторые онкологические заболевания, перенесенный ранее тромбоз, длительные перелеты и поездки с ограничением движения, беременность и послеродовой период, ожирение, курение и некоторые гормональные препараты.

    Наличие одного фактора риска еще не означает, что у человека обязательно возникнет тромбоз, подчеркнул врач. Он предостерег от самостоятельного приема аспирина или антикоагулянтов из страха «густой крови», предупредив, что эти препараты повышают риск кровотечений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ученые раскрыли новый механизм образования тромбов.

    Генетик объяснил причину частых инфарктов и инсультов по утрам.

    Врач рассказала, как резкое похолодание провоцирует инфаркт и инсульт.

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    5 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Врач назвала неожиданные причины неразборчивого почерка у школьников

    Невролог Степаненко связала плохой почерк у детей с дисграфией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Врач-невролог Наталья Степаненко объяснила, что неразборчивый почерк у детей может быть признаком дисграфии или нарушений зрительно-пространственного восприятия.

    Невролог Наталья Степаненко пояснила, что плохой почерк может свидетельствовать о дисграфии или проблемах с координацией, пишет «Газета.Ru».

    На нарушения указывает то, что ребенок пишет слишком медленно, теряет строку, путает направление букв и избегает заданий, связанных с письмом.

    Тревожным сигналом является разрыв между устной и письменной речью, когда мысли формулируются легко, но записать их не получается. «Такие трудности могут быть связаны с дисграфией, особенностями зрительно-пространственного восприятия или координации. Это не означает, что ребенок ленится или недостаточно старается», – отметила врач.

    Врач подчеркнула, что дисграфия – это нарушение, при котором письмо дается с трудом, несмотря на нормальный интеллект. Если ошибки не проходят после дополнительных занятий, необходимо обратиться к логопеду или неврологу. При этом не каждый неразборчивый почерк является симптомом болезни: иногда дети просто не успели освоить навык, устают или торопятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дисграфия часто становится причиной сопротивления ребенка учебе.

    Сенатор Игорь Мурог назвал рукописные практики важным условием развития когнитивных способностей школьников.

    Специалисты выявили задержку речевого развития у 85% российских детей.

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    5 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить детям в России равные возможности для образования

    Путин заявил о необходимости равных возможностей для образования детей в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Каждый ребенок в России должен иметь равные возможности для получения качественного образования вне зависимости от региона, заявил президент Владимир Путин.

    «Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном поселке были равные возможности для качественного образования. И совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной», – заявил глава государства, его слова приводит Кремль в Max.

    Соответствующее заявление Путин сделал в ходе открытия по видео-конференц-связи образовательного комплекса «Точка роста» в Якутии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии.

    В прошлом месяце президент назвал российское культурное образование одним из лучших в мире.

    Он охарактеризовал московскую систему школьного образования как эталон для России.

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