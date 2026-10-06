Folha de S. Paulo: Верховный суд Бразилии рассмотрит отмену приговора Болсонару

Tекст: Антон Антонов

Болсонару приговорили к 27 годам лишения свободы за попытку госпереворота и вооруженный мятеж. Позднее из-за состояния здоровья тюремное заключение ему заменили на домашний арест, передает ТАСС со ссылкой на Folha de S. Paulo.

По данным газеты, судья Верховного суда и глава Высшего избирательного суда Маркис изучает вариант единоличного решения об освобождении экс-президента, однако более вероятным считается рассмотрение ходатайства защитников на пленуме из 11 судей уже после голосования.

«Он указал на ряд перегибов в судебном процессе над политиком», – сообщает издание, отмечая, что Маркис считает нарушенным право Болсонару на защиту и полагает назначенное наказание чрезмерно суровым, а также подчеркивает, что Уголовный кодекс страны не предусматривает «политических санкций».

По сведениям Folha de S. Paulo, перспектива отмены приговора возникла на фоне успеха сына экс-президента, сенатора Флавиу Болсонару, набравшего в первом туре выборов 4 октября 47,03% голосов против 45,16% у действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Потенциальное освобождение Жаира Болсонару грозит внутренним кризисом в Верховном суде: против пересмотра выступают пять судей, включая Алешандри ди Мораиса, Флавиу Дину, Кармен Лусию, Кристиану Занина и Жилмара Мендеса, а инициативу Маркиса готовы поддержать Андре Мендонса и Луис Фукс, при этом исход голосования во многом зависит от позиции председателя суда Эдсона Фашина и судьи Диаса Тоффоли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Флавиу Болсонару получил поддержку выбывших соперников на выборах президента Бразилии.

Флавиу Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва вышли во второй тур выборов президента Бразилии.