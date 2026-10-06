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    6 октября 2026, 06:08 • Новости дня

    Глава РАН заявил о необходимости баланса при зачислении олимпиадников

    Глава РАН Красников призвал сбалансировать правила приема олимпиадников в вузы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские школьники стали больше интересоваться точными науками и выбирать физику для сдачи ЕГЭ, однако нужно найти баланс при поступлении олимпиадников в вузы, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

    Президент Российской академии наук Геннадий Красников отметил растущий интерес школьников к точным наукам, однако указал на необходимость сбалансировать условия приема для победителей олимпиад, передает РИА «Новости». По его словам, в последние годы физику необоснованно заменяли информатикой, хотя это совершенно разные дисциплины.

    «И сегодня наметилось определенное положительное движение. Правда, осталась еще одна проблема – по олимпиадам. Везде должен быть баланс, в том числе и по олимпиадникам», – подчеркнул Красников. Он добавил, что академия приветствует стремление выпускников к техническим специальностям.

    Согласно проекту приказа Минобрнауки, с 2027 года ЕГЭ по физике станет обязательным для 37 направлений подготовки, тогда как сейчас это требование действует лишь для 29 программ. В текущем году возникла ситуация, когда олимпиадники заняли большинство бюджетных мест, из-за чего абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ вынуждены были поступать на платное обучение. В ответ ведомство предложило скорректировать правила приема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство науки и высшего образования решило сделать физику обязательным экзаменом для 37 специальностей с 2027 года. Ведомство подготовило проект изменений в порядок приема абитуриентов. Ранее министерство запланировало установить квоту в 70% бюджетных мест для олимпиадников.

    5 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин сообщил об успешном запуске свыше 1,7 тыс. новых образовательных учреждений с 2019 года для миллиона российских учеников.

    Глава государства поделился статистикой во время видеоконференции, посвященной запуску образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, передает РИА «Новости».

    «В общей сложности с 2019 года в рамках госпрограммы «Развитие образования» в России открыто 1719 новых школьных зданий, в которых учатся более миллиона учеников», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа президент открыл по видеосвязи новые образовательные учреждения в пяти регионах страны.

    В начале того же месяца премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о готовности системы образования к новому учебному году.

    Весной глава государства оценил расходы на модернизацию образовательной инфраструктуры в 940 млрд рублей.

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    5 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты

    Путин заявил о лучшей успеваемости отказавшихся от ИИ школьников

    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показывают лучшие результаты в учебе.

    Школьники, которые не применяют искусственный интеллект во время учебы, демонстрируют более высокие образовательные результаты, отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Исследования… показали, я сейчас только что сказал, те, кто не используют искусственный интеллект, показали даже лучшие результаты в области математики, письма и чтения», – сказал Путин на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В четверг Путин призвал выработать правила использования подобных технологий.

    В прошлом месяце он предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин: Без учителей невозможны технологический суверенитет и безопасность России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что без учителей и наставников невозможны технологический суверенитет, развитая экономика и национальная безопасность страны.

    Глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с лауреатами всероссийских педагогических конкурсов и финалистами телешоу «Классная тема!». В начале беседы он поздравил работников сферы образования с Днем учителя, сообщает Кремль в Max.

    «Без учителей, наставников невозможны ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика, ни богатая, безусловно, культура, ни национальная безопасность даже. От вас, от ваших коллег во многом зависит, как наша Россия ответит на вызовы XXI века», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

    В воскресенье была анонсирована встреча президента с лучшими учителями России.

    На прошлой неделе Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

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    5 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин отметил роль современной школы в воспитании участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    России удалось сохранить преемственность лучших традиций отечественной системы образования, и это доказали молодые участники спецоперации, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул, что многие участники спецоперации родились и выросли уже в современной России, пройдя обучение и воспитание в актуальной системе образования, пишет ТАСС.

    «Это говорит о том, что нам удалось сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы, где всегда большое значение имело становление личности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев спецоперации на Украине учителям.

    Президент оценил работу учителей в приграничных регионах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства наградить в Кремле воспитавших героев педагогов в День учителя.

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    5 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов одобрил идею создания в России образовательной нейросети.

    С предложением выступил победитель конкурса «Учитель года – 2026» Алексей Морозов. Он предложил разработать нейросеть, обученную на единых образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, которая помогала бы педагогам готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для уроков, передает РИА «Новости».

    «Идея абсолютно правильная. Нам нужно иметь единую платформу или единую информационную сеть, которая бы объединила все то, о чем Вы сейчас сказали… Поэтому я сразу говорю, я поддерживаю», – сказал Путин.

    Глава государства также попросил представителей правительства, курирующих сферу образования, обратить внимание на эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования.

    Он призвал обеспечить детям в России равные возможности в этой сфере.

    На прошлой неделе Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями.

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    5 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    Путин призвал задействовать ИИ для избавления учителей от рутины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил, что предстоит решить еще много вопросов, касающихся избавления учителей от рутины, и для этого необходимо задействовать искусственный интеллект.

    «Использование искусственного интеллекта и для того, чтобы помочь учителю в образовательном процессе, и для того, чтобы избавить учителя от рутины, о которой мы постоянно говорим, и неслучайно, потому что вопросов здесь еще очень много – вот это все нужно, безусловно, делать и использовать эти возможности, эти инструменты», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин заявил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показали более высокие результаты. Он поблагодарил учителей за верность профессии и любовь к детям.

    Президент отметил, что без педагогов невозможны технологический суверенитет и безопасность России.

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    5 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    МИФИ занял четвертое место в рейтинге лучших ядерных вузов мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ второй год подряд оказался на четвертом месте среди лучших университетов мира по направлению «Ядерное образование и технологии» в рейтинге RUR Nuclear Education and Technology 2026.

    В рейтинг 2026 года вошли 458 университетов по всему миру. МИФИ стал единственным представителем России в первой десятке списка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

    «Вхождение университета в топ-5 рейтинга мировых ядерных университетов – это возможность привлечь лучших студентов и ученых, поскольку рейтинги служат ориентирами, дающими сигнал о качестве образования для талантливых абитуриентов из-за рубежа», – заявил ректор МИФИ Владимир Шевченко.

    Ректор подчеркнул, что вуз достиг высоких результатов при значительно меньшем финансировании на одного студента по сравнению с ведущими американскими и китайскими университетами.

    Кроме того, МИФИ вошел в топ-50 лучших мировых университетов по направлению «Естественные науки» (Natural Sciences), заняв 41-е место в мире и первое в России, а также оказался в первой сотне по направлению «Технические науки» (Technical Sciences) на 74-й строчке в мире и первой в стране.

    Оценка RUR, одного из ведущих международных рейтингов, проводится по 20 показателям, охватывающим образование, науку, международную деятельность и финансовую устойчивость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минобрнауки назвало число иностранных студентов в вузах России.

    В июле Рособрнадзор вынес предостережения восьми российским университетам.

    Летом «Росатом» объявил о расширении международных образовательных проектов для подготовки кадров атомной отрасли.

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    5 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Минпросвещения анонсировало создание 12 передовых школ

    Кравцов: Минпросвещения создаст 12 передовых школ в ближайшие пять лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о планах создать 12 передовых школ для подготовки мотивированных учеников и их дальнейшего трудоустройства.

    В ближайшие пять лет в России появятся 12 новых передовых школ, которые займутся подготовкой мотивированных детей, заявил Кравцов в ходе открытия образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии с участием президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «По вашему поручению, уважаемый Владимир Владимирович, мы в ближайшие пять лет поэтапно создадим 12 передовых школ, которые будут обеспечивать подготовку мотивированных школьников с дальнейшим сопровождением их обучения в вузах и трудоустройства на передовые предприятия нашей страны, в том числе предприятия Ростеха», – сказал глава Минпросвещения.

    Министр также предложил включить школы «Точка будущего» в партнерскую орбиту передовых учебных заведений. По его словам, это позволит обеспечить общие образовательные подходы, обмениваться опытом и реализовывать единые меры поддержки школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе для детских садов разработали единые воспитательные программы.

    В прошлом месяце Минпросвещения решило ввести профильный ЕГЭ для педагогических вузов в 2027 году.

    Школьникам увеличили время на военную подготовку до 68 часов.

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    5 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Кравцов пообещал реализовать предложение учителя года о нейросети в образовании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минпросвещения России реализует идею создания нейросети для сферы образования, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

    «Владимир Владимирович, мы обязательно реализуем предложение Алексея Сергеевича [Морозова] и с учетом тех рисков, о которых вы сказали, не допустим, чтобы было упрощение образования», – заявил Кравцов, сообщает РИА «Новости».

    В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования. Преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов, лауреат конкурса «Учитель года-2026», предложил главе государства создать специализированную нейросеть. Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования.

    В пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В прошлом месяце ведомство определило условия применения нейросетей в образовательных учреждениях.

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    5 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Литовских школьников решили обязать изучать произведения Тараса Шевченко

    Минобразования Литвы: Произведения Тараса Шевченко станут обязательными в школах

    Tекст: Дарья Григоренко

    В школах Литвы со следующего учебного года введут обязательное изучение произведений украинского писателя Тараса Шевченко, сообщили в министерстве образования, науки и спорта балтийской республики.

    Министерство образования, науки и спорта Литвы приняло решение сделать произведения классика украинской литературы Тараса Шевченко обязательными для изучения в школах, пишет ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

    В этом учебном году произведения Шевченко были включены в расширенный курс литовской литературы в качестве рекомендуемых, однако со следующего года они станут обязательными.

    В министерстве отметили, что Шевченко является «автором европейского уровня эпохи романтизма». Ведомство также напомнило, что поэта связывают с Вильнюсом исторические узы, так как он прожил в этом городе несколько лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    В июле прошлого года сообщалось, что Вильнюс проигрывает битву с русским языком.

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    5 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить детям в России равные возможности для образования

    Путин заявил о необходимости равных возможностей для образования детей в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Каждый ребенок в России должен иметь равные возможности для получения качественного образования вне зависимости от региона, заявил президент Владимир Путин.

    «Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном поселке были равные возможности для качественного образования. И совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной», – заявил глава государства, его слова приводит Кремль в Max.

    Соответствующее заявление Путин сделал в ходе открытия по видео-конференц-связи образовательного комплекса «Точка роста» в Якутии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии.

    В прошлом месяце президент назвал российское культурное образование одним из лучших в мире.

    Он охарактеризовал московскую систему школьного образования как эталон для России.

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    5 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года»

    Президент России пообщался по видеосвязи с лауреатами конкурса «Учитель года»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в День учителя провел встречу в формате видеосвязи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».

    В мероприятии также приняли участие лауреаты других всероссийских профессиональных конкурсов и финалисты телевизионного шоу «Классная тема», передает ТАСС.

    Конкурс зародился еще в СССР в 1989 году по инициативе «Учительской газеты». Первый финал состоялся в 1990 году, в нем приняли участие 99 педагогов, а победителем стал преподаватель русского языка и литературы из Тульской области Александр Сутормин.

    С 1992 года, после распада Советского Союза, состязание обрело статус всероссийского. Год спустя время проведения его финала перенесли на осень.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства наградить в Кремле воспитавших героев спецоперации на Украине педагогов.

    В четверг была анонсирована встреча президента с лучшими учителями страны.

    Преподаватель информатики из Тверской области стал учителем года в России.

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    5 октября 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин высоко оценил работу учителей в приграничных регионах

    Путин: Учителя в приграничье выполняют свой долг наилучшим образом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Учителя и преподаватели в приграничных регионах России выполняют свой долг перед учениками наилучшим образом, несмотря на сложную обстановку, заявил президент Владимир Путин.

    Об этом глава государства сообщил на встрече по видеосвязи с лауреатами всероссийских профессиональных педагогических конкурсов, пишет ТАСС. «Прежде всего хочу сказать и передать самые наилучшие пожелания вам и всем вашим коллегам, которые в приграничных территориях работают. Знаю, как там непросто», – сказал Путин.

    Президент отметил, что понимает, с чем связана эта работа сегодня, когда приходится реагировать на все угрозы. По его словам, учителя и преподаватели других учебных заведений в этих районах «выполняют свой долг перед учениками, перед детьми самым наилучшим образом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин призвал задействовать искусственный интеллект для избавления учителей от рутины. Глава государства поблагодарил педагогов за верность профессии и любовь к детям.

    Путин отметил, что без учителей невозможны технологический суверенитет и безопасность России.

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    5 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Путин назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что подрастающее поколение является самым главным, что есть у России.

    Об этом он сказал, принимая участие по видеосвязи в открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, передает РИА «Новости». Новый комплекс президент назвал зримым примером участия российского бизнеса в развитии отечественной системы образования.

    «Абсолютно правильно, справедливо, что ведущие отечественные компании вкладываются в самое главное, что у нас есть – в подрастающее поколение. Строят новые школы, современные лаборатории, запускают программы для учителей и талантливых детей, формируют эффективные партнерства с университетами», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии. Президент дал старт его работе.

    Летом глава государства заявил о необходимости использовать опыт советской системы образования.

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    5 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования

    Путин пообещал поддержать инициативы российского бизнеса в сфере образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на открытии образовательного комплекса в Якутии заявил, что государство будет поддерживать инициативы отечественного бизнеса по развитию образования.

    Ведущие российские компании активно вкладываются в подрастающее поколение, строят новые школы и современные лаборатории, запускают программы для учителей и детей, заявил Путин, пишет РИА «Новости».

    «Важно, что это не разовые акции, а системная, осознанная работа. Мы это видим, ценим и, безусловно, будем поддерживать такие инициативы», – заявил президент на открытии образовательного комплекса «Точка будущего Якутия».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отмечал, что этот современный комплекс был построен на средства отечественных предпринимателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин призвал обеспечить детям в России равные возможности для образования.

    Глава государства по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии.

    В прошлом месяце президент назвал взносы бизнеса в бюджет добровольной инициативой.

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