Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93

Tекст: Антон Антонов

«Уничтожены еще 15 БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

Позднее мэр опубликовал еще несколько сообщений, в которых говорилось, что ПВО сбила соответственно 11, 18, 9, 15 и 12 БПЛА.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.



Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО уничтожила еще 13 летевших на Москву беспилотников.

В понедельник Собянин отметил, что с начала сентября в сторону столицы было направлено почти 10 тыс. дронов.

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