Британский писатель Джеффри Арчер умер в возрасте 86 лет

Tекст: Антон Антонов

Смерть наступила в понедельник вечером, за день до запланированного выхода новой книги писателя «Адам и Ева», сообщает LBC.

Тираж романов Арчера в мире превысил 300 млн экземпляров. В 2013 году у него диагностировали онкологическое заболевание, после чего автор перенес операцию по удалению простаты.

С 1969 по 1974 год Арчер был членом парламента, а в 1980-х годах занимал должность заместителя председателя Консервативной партии Британии. Его политическая карьера завершилась из-за скандала, связанного с инвестиционной схемой, в 1986 году.

В 1980-х годах он попытался возродить свою карьеру, получив должность заместителя председателя Консервативной партии. Однако его карьера в политике закончилась после того, как в 1986 году его поймали на оплате услуг проститутки.

В 2000 году писателя приговорили к четырем годам тюрьмы за лжесвидетельство во время суда о клевете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сенегальский писатель и бывший министр Шейх Хамиду Кане умер в возрасте 98 лет.

Венгерский прозаик и эссеист Петер Надаш ушел из жизни в августе.

