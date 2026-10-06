Опрос ВЦИОМ показал рост уважения россиян к умению зарабатывать

Tекст: Антон Антонов

В сентябре аналитический центр ВЦИОМ провел опрос, посвященный отношению россиян к деньгам. Аналогичный он проводил в 2001 году. У россиян выросло уважение к людям, умеющим зарабатывать, – с 37% до 73%, передает РБК.



Доля тех, кто считает, что для нормальной жизни нужно уметь планировать семейный бюджет, увеличилась за этот период более чем вдвое – с 41% до 95%.

С утверждением, что деньги и личное обогащение являются символом времени, согласны 59% россиян, тогда как в 2001 году этого мнения придерживались лишь 24%.

Каждый четвертый участник опроса хотел бы жить в обществе без денег (против 10% в 2001 году), а 19% заявили, что деньги не имеют для них ценности, при росте показателя на 12 процентных пунктов.

Исследование выявило заметные различия между поколениями. Среди «поколения цифры» (родившихся в 2001 году и позже) уважение к тем, кто умеет зарабатывать, выразили 87% респондентов, тогда как среди «поколения оттепели» (родившихся до 1947 года) – лишь 55%.

При этом с тезисом, что деньги являются символом времени, практически одинаково согласны и самые молодые, и самые пожилые (66% и 67% соответственно), а наиболее скептичны «старшие миллениалы» (родившиеся с 1982 по 1991 год) – 53%.

Больше всего желающих жить в мире без денег оказалось среди «поколения застоя» (родившихся с 1948 по 1967 год) – 28%, и в этой группе деньги не имеют ценности для каждого четвертого (25%).

«Видимо, вместе с жизненным опытом ценность денег падает. В молодости же кажется, что деньгами можно закрыть большую часть жизненных запросов (жилье, путешествия и прочее)», – говорится в исследовании ВЦИОМ.

По оценкам социологов, отношение к деньгам зависит и от уровня благосостояния. Чем выше доход, тем чаще респонденты считают, что деньги не являются главным в жизни. Россияне с низкими доходами чаще воспринимают обогащение как примету времени (67%), но реже выражают уважение к людям, умеющим зарабатывать (66%). Желание жить без денег с доходом связано слабее: во всех группах такой вариант выбрали от 21% до 27% опрошенных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно данным ВЦИОМ, 59% россиян поддерживают ограничения для детей в соцсетях, при этом только 12% респондентов считают, что эти меры будут работать.

Социологи зафиксировали рост единения россиян вокруг флага.