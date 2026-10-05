Полиция Приштины применила газ против протестующих у «парламента» Косово

Tекст: Антон Антонов

«Парламент» в Приштине в понедельник принял в первом чтении закон о спецсуде по преступлениям в Косово, ограничивший максимальный срок заключения для осужденных до 15 лет. После внесения поправок депутаты должны были утвердить закон во втором чтении, но не смогли этого сделать, передает РИА «Новости».

У зданий «правительства» и «парламента» собралась толпа, которая пыталась прорвать полицейский кордон. «Из-за продолжавшегося бросания предметов, пиротехнических средств и петард, блокирования транспортного сообщения полиция была вынуждена применить меры. Она применила разрешенные законом средства, слезоточивый газ, чтобы обеспечить выход официальных лиц из здания парламента и взять ситуацию под контроль», – говорится в сообщении силовиков.

Протесты идут в городе с 16 сентября, после того как спецсуд в Гааге признал экс-президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи виновным в военных преступлениях в 1998–1999 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спецсуд в Гааге приговорил экс-главу Косово Хашима Тачи к длительному сроку заключения.

С учетом почти шести лет, проведенных под стражей, Тачи предстоит отбыть еще около 19 лет в заключении. Его соратники – бывшие спикеры парламента Якуп Красничи и Кадри Весели, а также экс-депутат Реджеп Селими – были приговорены к 25, 18 и 13 годам тюрьмы соответственно.

