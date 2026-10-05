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    5 октября 2026, 22:04 • Новости дня

    В Гагаузии зарегистрировали трех кандидатов на пост главы автономии

    В Гагаузии зарегистрировали первых кандидатов на пост главы автономии

    Tекст: Вера Басилая

    Центральный избирательный совет Гагаузии зарегистрировал трех кандидатов на пост главы автономии на выборах 15 ноября.

    Кандидатами стали бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, экс-депутат парламента Молдавии Корнел Дудник и кандидат от Партии социалистов Федор Гагауз.

    Гагауз ранее занимал руководящие должности в МВД Молдавии, был депутатом Народного собрания автономии и парламента Молдавии, передает ТАСС.

    Выборы главы Гагаузии назначены после того, как бывшая глава автономии Евгения Гуцул была осуждена на семь лет по обвинению в нарушениях финансирования политической партии. Она вину не признала и заявила о политическом преследовании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу суд в Молдавии обязал главу Гагаузии знать румынский язык.

    Летом парламент Молдавии одобрил реформу выборов в автономии.

    В мае власти Гагаузии сообщили о переносе выборов в региональный парламент.

    5 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин поздравил Рязань с открытием филиала Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия филиала Национального центра «Россия» в Рязанской области, отметив успешное развитие проекта.

    «Отрадно, что масштабный, содержательный проект по созданию филиалов Национального центра «Россия» развивается, и сегодня такое выставочное пространство открывается в Рязанской области», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

    Глава государства поздравил участников торжественного мероприятия и всех жителей региона с этим событием, подчеркнув, что регион по праву гордится своей историей, уникальными памятниками и традициями созидательного труда.

    Путин также отметил достижения Рязанской области в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах, а также статус Рязани как столицы Воздушно-десантных войск. Он выразил уверенность, что филиал станет просветительской площадкой и точкой притяжения для жителей и гостей области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин даст старт строительству нового Национального центра «Россия».

    В прошлом году президент помог мальчику из Югры осуществить мечту и попасть в Национальный центр «Россия».

    Путин поздравил жителей ХМАО с открытием филиала центра.

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    5 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Полиция задержала подозреваемую в осквернении Ржевского мемориала
    Полиция задержала подозреваемую в осквернении Ржевского мемориала
    @ mvd_tver

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники полиции задержали девушку, которая опубликовала в интернете видео с нецензурными выражениями, оскверняющими Ржевский мемориал советскому солдату, сообщает МВД по Тверской области.

    В Тверской области правоохранительные органы установили личность и задержали девушку, причастную к публикации в социальных сетях видеоролика с нецензурной бранью, оскверняющей Ржевский мемориал советскому солдату. В настоящий момент задержанная передана в следственные органы, сообщает МВД.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о публичном осквернении символов воинской славы России (ст. 354.1 УК РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об осквернении Ржевского мемориала.

    Летом жителя Кузбасса осудили за реабилитацию нацизма в интернете.

    В прошлом году осквернивший памятник ветеранам МЧС боец ММА попытался скрыться от правоохранительных органов.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 16:54 • Новости дня
    Дочь Михалкова вышла замуж за губернатора ХМАО

    Актриса Надежда Михалкова вышла замуж за губернатора Югры Руслана Кухарука

    Дочь Михалкова вышла замуж за губернатора ХМАО
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская актриса Надежда Михалкова вышла замуж за губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслана Кухарука.

    Дочь режиссера Никиты Михалкова и глава Югры также крестили ребенка, сообщили РИА «Новости» в департаменте внутренней политики ХМАО. «Мы подтверждаем. Все, что написано, мы подтверждаем», – сказала представитель ведомства.

    Ранее местные СМИ сообщили, что крещение дочери Кухарука и Михалковой прошло в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске.

    Ранее актриса «Comedy Woman» вышла замуж за итальянца на 12 лет моложе себя.

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    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    5 октября 2026, 02:06 • Новости дня
    МИД Украины пожаловался на удары по мостам в Киеве
    МИД Украины пожаловался на удары по мостам в Киеве
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия систематически атакует мостовую инфраструктуру Киева, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    «Россия систематически атакует мостовую инфраструктуру столицы», – приводит слова министра РИА «Новости».

    По его словам, западным партнерам Киева следует увеличить вложения в украинские системы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России продолжили наносить удары по мостам и инфраструктуре на Украине.

    В субботу Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ.

    New York Times назвала перекрытие мостов в Киеве из-за российских ударов катастрофой.

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    5 октября 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев

    Политолог Рар: Визит в Киев не помог Мерцу решить внутренние проблемы

    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев
    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев помог Владимиру Зеленскому сделать еще один шаг к своей цели: втянуть Европу в прямой конфликт с Россией. Но в самой Германии многие опасаются такого сценария, поэтому критикуют действия главы немецкого правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Берлин объявил о выделении Киеву военной помощи в размере более 1 млрд евро.

    «В контексте внешней политики визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев был воспринят частью немецких СМИ и общественности скорее положительно. Однако вряд ли это скажется на его общенациональном рейтинге, который находится на предельно низких значениях. Нельзя утверждать, что украинский вояж улучшил позиции председателя правительства ФРГ среди избирателей», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Спикер отметил: для немецких оборонных компаний и других предприятий, рассчитывающих на госзаказы в связи с украинским кризисом, визит имел положительное деловое значение. «В целом сторонники приезда Мерца в Киев видят в этом жесте проявление европейской солидарности с Украиной и решительное противодействие «российской агрессии», – пояснил собеседник.

    Другая часть немецкого общества придерживается противоположной точки зрения, продолжил эксперт. «Критики считают, что Мерц недостаточно сделал для дипломатии и мирного урегулирования. Тем самым, по их словам, канцлер способствует продолжению конфликта и росту опасной напряженности в отношениях с Россией», – детализировал политолог.

    Аналитик также напомнил: немецкие внутриполитические проблемы по-прежнему актуальны. «Предположение, что успех во внешней политике может временно компенсировать слабость внутри страны, остается личным суждением самого Мерца», – подчеркнул спикер.

    Впрочем, главный итог визита Мерца Рар видит в том, что Зеленский сделал еще один шаг навстречу заветной мечте: втянуть Запад в прямой военный конфликт с Россией. «Только в этом сценарии глава киевского режима усматривает для себя последний шанс устоять на поле боя», – пояснил эксперт.

    Рар заметил, что большинство стран Запада постепенно абстрагируется от участия в военном конфликте. «Мерц же недооценивает опасность ситуации или проявляет самонадеянность. Он приближается к красным линиям, которые будут означать столкновение с ядерной державой – Россией. Многие в Германии опасаются такого развития событий, но предпочитают «не замечать» происходящего», – резюмировал политолог.

    В воскресенье Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождали министр экономики Катерина Райхе и главы компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, сообщает Reuters. В украинской столице канцлер заявил, что не разделяет мнение тех немецких граждан, которые выступают против оказания военной помощи Украины. «Я вижу эти опросы, слышу эти мнения, серьезно к ним отношусь», – добавил он.

    На встрече с Владимиром Зеленским Мерц заявил, что Германия не позволит себя запугать и не откажется от поддержки Украины. Канцлер ФРГ объявил о выделении военной помощи в размере 1 млрд евро. По его словам, Берлин профинансирует совместное производство БПЛА, предназначенных для перехвата российских реактивных дронов. Также немецкая сторона выделит 350 млн евро на восстановление украинского энергетического сектора.

    Руководители немецких компаний, сопровождавшие Мерца в поездке, подписали с Украиной 14 соглашений на сумму около 6,6 млрд евро. В их числе – договор с Diehl Defence о поставке зенитных ракет IRIS-T, а также сделка по радиолокационному оборудованию с Hensoldt, сообщает The Guardian.

    При этом между Мерцем и Зеленским существуют разногласия касательно стремления Украины к скорейшему вступлению в Евросоюз. Ранее канцлер выражал скептицизм по поводу украинского членства в ЕС в ближайшие годы.

    Вместо членства Мерц предложил Киеву «ассоциированное членство», предоставляющее доступ к единому рынку, а также статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса. Зеленский отклонил это предложение, заявив, что Украине необходимо «полноправное и равноправное» членство, сообщало Politico.

    Стоит отметить, что перед визитом Мерца Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства.

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    5 октября 2026, 03:17 • Новости дня
    Флавиу Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур выборов президента Бразилии
    Флавиу Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур выборов президента Бразилии
    @ Leco Viana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенатор Флавиу Болсонару и действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выходят во второй тур выборов главы государства, сообщил Высший избирательный суд страны (выполняет функции ЦИК) по итогам обработки 97,36% протоколов.

    По данным избирательной системы Бразилии, «выборы математически определены». Болсонару занимает первое место, набрав 47,42% голосов избирателей, что соответствует 55038846 бюллетеням, Лула да Силва получает 44,70% или 51886308 голосов, передает ТАСС.

    Так как ни один из кандидатов не преодолел порог в 50% голосов, победитель президентской гонки определится во втором раунде голосования, который назначен на 25 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Бразилии начался подсчет голосов на выборах президента.

    Reuters сообщало о длинных очередях на избирательных участках по всей стране.

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    5 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Кремль: Украина заплатит за расширение атак на экономику России
    Кремль: Украина заплатит за расширение атак на экономику России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская сторона расширила перечень целей атак на объекты мирной экономики России, Вооруженные силы наносят удары возмездия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это была именно украинская сторона, которая пошла на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. То, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков предупредил о цене планирования ударов по России.

    Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ.

    В субботу МИД предупредил дипломатов и иностранцев об опасности нахождения на Украине.

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    5 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Burger King закрыла два заведения во Владивостоке после скандального видео

    Tекст: Антон Антонов

    Компания Burger King остановила работу двух ресторанов франчайзи во Владивостоке после публикации в соцсетях видео с кухни одного из заведений, сообщает «Бургер Кинг Россия».

    В соцсетях появились видеозаписи, на которых, как заявляется, запечатлена кухня ресторана Burger King на улице Семеновской в центре Владивостока: на одном ролике сотрудник берет со стола средство контрацепции рядом с бургерами и демонстрирует его, на другом – работник пинает футбольный мяч, передает РИА «Новости».

    «Burger King ознакомился с видео, снятым на кухне ресторана сети на улице Семеновской во Владивостоке. То, что происходит на записи, неприемлемо и напрямую противоречит стандартам безопасности, гигиены и качества, обязательным для всех ресторанов сети», – говорится в сообщении компании в Telegram.

    Отмечается, что ресторан на улице Семеновской работает по франшизе, и после инцидента Burger King прекратил поставки продукции в оба ресторана этого партнера – на Семеновской и на улице Светланской, франчайзи отключили от корпоративных систем и лишили права продавать под брендом Burger King.

    Компания заявила, что перевела ситуацию в правовое поле, чтобы привлечь партнера к ответственности и окончательно прекратить его работу под брендом. Компания возобновлять сотрудничество не намерена, подчеркнув, что франчайзи обязан соблюдать единые стандарты безопасности гостей. За нарушение компания приносит извинения посетителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Калининграде оштрафовал на 40 тыс. рублей владельца местного кафе, в блюдах которого, в том числе в строганине из пеламиды, была обнаружена кишечная палочка, говорится в материалах.

    В середине сентября число пострадавших от кишечной инфекции в казанском заведении достигло 58 человек. По факту этой массовой вспышки заболевания правоохранители начали расследование об оказании небезопасных услуг.

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    5 октября 2026, 08:26 • Новости дня
    ВС России поразили электроподстанцию в Харьковской области и порт Вилково

    Минобороны: ВС России поразили электроподстанцию под Харьковом и порт Вилково

    ВС России поразили электроподстанцию в Харьковской области и порт Вилково
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по энергетической и портовой инфраструктуре Украины, поражена электроподстанция Кочеток в Харьковской области, порт Вилково в Одесской области, а также хранилища ГСМ в порту Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли новые удары беспилотниками по объектам инфраструктуры, используемым украинскими военными, сообщает Министерство обороны. В Харьковской области поражена электроподстанция Кочеток, отмечается в Max ведомства.

    В Одесской области атакован портовый пункт Вилково, через который перебрасывали военные грузы. В порту Черноморск поражены хранилища горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ, а также сухогруз с военным имуществом.

    Помимо этого, южнее Одессы на переходе морем нанесено поражение еще одному сухогрузу, перевозившему военные грузы для украинской армии.

    Ранее Вооруженные силы России поразили беспилотниками «Герань-4 Сикер» четыре сухогруза с имуществом ВСУ в порту Черноморск, а также в акваториях Бугского лимана и Черного моря.

    В субботу российские военные ударили по сухогрузу с военным имуществом для украинской армии в Одессе.

    Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ.

    Комментарии (2)
    5 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    Украине предрекли финансовую катастрофу из-за проблем с экспортом зерна

    FT: Украина может потерять 8 млрд долларов из-за блокировки портов

    Украине предрекли финансовую катастрофу из-за проблем с экспортом зерна
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Трудности с экспортом зерна могут привести к катастрофическим последствиям для финансовой системы Украины, сообщает Financial Times.

    Проблема с вывозом сельскохозяйственной продукции из страны усугубляется огромными дополнительными расходами на транспортировку автотранспортом, в результате чего лишь незначительная часть зерна сможет достичь внешних рынков, пишет Financial Times.

    По оценке министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, при закрытых портах страна может потерять не менее 8 млрд долларов в период с июня этого года по июнь 2027-го. Эта сумма эквивалентна 20% от общего объема экспортной выручки за прошлый год, отмечает РИА «Новости».

    Высоцкий также отметил, что Украина планировала экспортировать в этом году 64 млн тонн сельхозпродукции, однако вывезти удастся в лучшем случае половину этого объема, если порты не заработают. При этом эксперты полагают, что объемы экспорта могут оказаться еще ниже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на Украине спрогнозировали сокращение посевных площадей на 40%.

    Летом Financial Times сообщала о проблемах Киева с экспортом зерна через Черное море.

    В феврале Reuters констатировало, что удары ВС России по портам лишили Украину основных доходов.

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    5 октября 2026, 10:16 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях за Красный Лиман

    Глава ДНР Пушилин: ВСУ цепляются зубами за Красный Лиман

    Tекст: Вера Басилая

    В Красном Лимане и его окрестностях продолжаются ожесточенные встречные бои, Вооруженные силы Украины «цепляются зубами» за позиции, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    «В Красном Лимане, в его окрестностях – здесь ожесточеннейшие встречные бои идут. Наши бойцы продолжают отражать контратаки украинских формирований», – заявил Пушилин в эфире «Вестей».

    По его словам, украинские войска укрепляют свои позиции, и фиксируется переброска дополнительных сил противника. Как отметил глава региона, командование ВСУ пытается продемонстрировать успехи, о которых ранее «громогласно заявляло».

    При этом российские военные уверенно удерживают занятые позиции, отражая попытки наступления противника, добавил глава ДНР.

    Ранее Пушилин сообщил о завершении зачистки Красного Лимана от украинских подразделений.

    В августе Пушилин отмечал, что процесс очистки города продолжается.

    В июле российские войска выбили основные силы противника из Красного Лимана.

    Комментарии (12)
    5 октября 2026, 09:57 • Новости дня
    Российский авторынок пополнился рекордным числом новых моделей

    «Автостат» зафиксировал рекордные 26 новых моделей автомобилей в России

    Российский авторынок пополнился рекордным числом новых моделей
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский автомобильный рынок в сентябре пополнило сразу 26 новых моделей автомобилей, впервые зарегистрированных в продажах, что стало рекордным показателем за месяц.

    О рекорде сообщило агентство «Автостат» совместно с Объединенной лизинговой ассоциацией.

    «В сентябре 2026 года на российский авторынок вышло 26 новых моделей, в том числе 21 легковой автомобиль, один легкий коммерческий (LCV), два грузовика и два автобуса», – передает РИА «Новости».

    Среди новинок легкового сегмента аналитики выделили первый в истории марки Lada кроссовер Azimut, два новых кроссовера российского бренда Tenet Plus (L4 и L6), а также спорткары Bugatti Mistral и Ferrari 849 Testarossa. Кроме того, на рынке появились различные модели китайских, японских и европейских марок.

    В начале осени в сегменте LCV была зарегистрирована китайская модель SRM Xinyuan. Линейку грузовиков пополнили два китайских автокрана: Sany SAC1200T и XCMG XCT130. В сегменте автобусов также начались продажи новых моделей из Китая – городского Higer KLQ6116GC и туристического Zhongtong H12.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продажи новых автомобилей Lada в сентябре выросли до 32,3 тыс. штук.

    Президент России Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера Lada Azimut важным шагом для отечественного автопрома.

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    5 октября 2026, 02:51 • Новости дня
    США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии из-за угрозы безопасности

    WSJ: США после инцидента на британской базе вывели с нее бомбардировщики B-1

    США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии из-за угрозы безопасности
    @ Aaron Allmon/U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    США убрали все бомбардировщики B-1 с британской авиабазы Фэрфорд из-за подозрений в подготовке нападения на объект, пишет Wall Street Journal.

    «США убрали все свои бомбардировщики B-1 с авиабазы Фэрфорд в Британии, решение было принято из-за опасений за безопасность в связи с подозрением в подготовке нападений на объект, заявили американские чиновники», – пишет Wall Street Journal.

    До недавнего времени на базе размещались 12 бомбардировщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Иран отверг причастность к инциденту на военной базе в Британии.

    На прошлой неделе американский сенатор Марко Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд.

    Об инциденте у авиабазы Фэрфорд стало известно 27 сентября. Правоохранительные органы задержали пятерых британских граждан по подозрению в причастности к террористической деятельности и преступлениям со взрывчаткой, в понедельник их освободили под залог.

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    5 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    Армия Йемена отбила у хуситов район близ Баб-эль-Мандебского пролива

    Al Arabiya: Армия Йемена перерезала линии снабжения хуситов в районе Зубаба

    Tекст: Мария Иванова

    Правительственные силы Йемена вернули контроль над районом Зубаб недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива, выбив оттуда отряды движения «Ансар Аллах» (хуситов).

    Йеменские подразделения «Бригады гигантов» и «Щит родины» вытеснили хуситов из Зубаба, обойдя позиции противника со стороны гор Кахбуб при поддержке авиации, передает Al Arabiya.

    Взятию района предшествовали ожесточенные бои. Йеменская армия смогла практически полностью перерезать линии снабжения мятежников, отмечает ТАСС.

    Конфликт между правительственными силами и хуситами в Йемене продолжается с августа 2014 года. В начале августа повстанцы начали наступление, а в сентябре установили контроль над портом Моха и территориями у Баб-эль-Мандебского пролива. 4 октября власти объявили масштабную операцию по возвращению земель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы Йемена начали наступление на хуситов.

    США отказались поддержать прямое наступление йеменской армии и Саудовской Аравии на мятежников.

    Власти страны объявили о начале военной операции против повстанцев.

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