Кадырова наградили орденом имени первого муфтия Российской империи

Муфтий Крганов наградил Кадырова орденом имени первого муфтия Российской империи

Tекст: Вера Басилая

Крганов заявил, что решением президиума Духовного собрания мусульман России за выдающиеся заслуги в развитии общественной дипломатии и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, значительный вклад в достижение межрелигиозного мира и согласия Кадыров удостоен высшей награды Духовного собрания мусульман России – Ордена имени первого муфтия Российской империи Мухамеджана хазрата Хусаинова I степени, передает РИА «Новости».

Муфтий также поздравил главу Чечни с 50-летием. Награда была учреждена в 2026 году по случаю 10-летия ДСМР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правительство Чечни ушло в отставку после инаугурации Рамзана Кадырова.

Кадыров начал выступление на церемонии с цитаты отца.

Рамзан Кадыров в понедельник официально вступил в должность главы республики. Он победил на прошедших в сентябре выборах с 99,85% голосов.