Минцифры подготовило положение о создании электронной почтовой системы

Tекст: Валерия Городецкая

Создание системы предусмотрено законом о почтовой связи, принятым летом. «Система станет официальным каналом для направления на Госуслуги юридически значимых сообщений гражданам и организациям», – заявили в министерстве, передает «Интерфакс».

Оператором выступит «Почта России», которая займется разработкой и обслуживанием платформы. Система будет интегрирована с электронными почтовыми ящиками на «Госуслугах».

Проектом определены категории сообщений, за отправку которых будет взиматься плата, включая письма от госорганов, судов и юридических лиц. Пользователи смогут отказаться от получения электронных сообщений и получать их в бумажном виде.

В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на «Госуслугах» запланировали ввести «красную кнопку» для защиты от мошенников.

В августе глава Минцифры Максут Шадаев исключил создание мессенджера на портале.

Летом Госдума одобрила законопроект о поддержке «Почты России».