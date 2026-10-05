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    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня

    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии

    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

    5 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    Армия Йемена отбила у хуситов район близ Баб-эль-Мандебского пролива

    Al Arabiya: Армия Йемена перерезала линии снабжения хуситов в районе Зубаба

    Tекст: Мария Иванова

    Правительственные силы Йемена вернули контроль над районом Зубаб недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива, выбив оттуда отряды движения «Ансар Аллах» (хуситов).

    Йеменские подразделения «Бригады гигантов» и «Щит родины» вытеснили хуситов из Зубаба, обойдя позиции противника со стороны гор Кахбуб при поддержке авиации, передает Al Arabiya.

    Взятию района предшествовали ожесточенные бои. Йеменская армия смогла практически полностью перерезать линии снабжения мятежников, отмечает ТАСС.

    Конфликт между правительственными силами и хуситами в Йемене продолжается с августа 2014 года. В начале августа повстанцы начали наступление, а в сентябре установили контроль над портом Моха и территориями у Баб-эль-Мандебского пролива. 4 октября власти объявили масштабную операцию по возвращению земель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы Йемена начали наступление на хуситов.

    США отказались поддержать прямое наступление йеменской армии и Саудовской Аравии на мятежников.

    Власти страны объявили о начале военной операции против повстанцев.

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    4 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Несколько взрывов произошло рядом с танкером у берегов Йемена
    Несколько взрывов произошло рядом с танкером у берегов Йемена
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    К югу от города Моха в Йемене танкер, вероятно, подвергся обстрелу, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях к югу от Мохи. Представитель компании, ответственный за безопасность судна, сообщил, что экипаж танкера наблюдал несколько взрывов в непосредственной близости от судна», – говорится в уведомлении координационного центра.

    По имеющейся информации, экипаж судна не пострадал, случаев экологического ущерба не зафиксировано. Название танкера и порт его приписки в UKMTO не уточнили, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы Йемена начали наступление на хуситов.

    США отказались поддержать прямое наступление сил Йемена и Саудовской Аравии на хуситов.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию

    SABA: Хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Координационный центр гуманитарных операций йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» призвал авиакомпании не летать над Саудовской Аравией.

    «В результате саудовской агрессии против нашей страны с использованием авиации, а также из стремления обеспечить безопасность гражданской авиации и сохранить жизни людей Координационный центр гуманитарных операций выпускает предупреждение для всех авиакомпаний, работающих в воздушном пространстве Саудовской Аравии, поскольку оно небезопасно», – говорится в заявлении, которое опубликовало агентство SABA, передает ТАСС.

    В центре также подчеркнули, что воздушное пространство королевства «станет театром военных действий» для сил мятежников, а структуры хуситов после этого заявления снимают с себя ответственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы заявили, что вынудили саудовские истребители F-15 покинуть небо над Таизом.

    В тот же день они сообщили об ударах по объектам компании Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. Саудовская Аравия назвала эти утверждения ложью.

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    5 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Эксперт Ходаренок объяснил пользу возможного наступления на севере Украины

    Полковник Ходаренок: Наступление на севере Украины поможет обойти Славянск

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что возможное наступление российских войск с севера Украины будет способствовать скорому освобождению Донбасса.

    Возможный удар со стороны северных границ Украины вынудит противника перебрасывать резервы и поможет ускорить освобождение Донбасса, пишет «Газета.Ru».

    «Такой характер действий со стороны Вооруженных сил России представляется целесообразным. Почему? Потому что штурмовать в лоб укрепленные районы Славянска и Краматорска – это долго и кровопролитно. Нанести удар на том направлении, где противник тебя меньше всего ожидает, и обойти эти укрепленные районы с тыла, принудить противника организованно отойти с занимаемых позиций – такой замысел выглядит привлекательным», – заявил Ходаренок.

    Эксперт отметил, что данный сценарий пока остается гипотезой, так как реальные планы российского командования засекречены. Однако реализация такого маневра позволила бы эффективно решить задачу по освобождению региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ДНР Денис Пушилин назвал решающие направления в битве за Донбасс.

    Российские войска нанесли поражение ВСУ за Красным Лиманом.

    Подразделения прорвали оборону противника и устремились к Дружковке.

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    5 октября 2026, 03:30 • Новости дня
    Цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов
    Цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent поднялась выше 103 долларов за баррель на фоне сообщений об ударах йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по объектам Saudi Aramco в районе Эр-Рияда и Хурайса, следует из данных торгов.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent в понедельник увеличивалась на 0,55% относительно предыдущего закрытия и достигла 103,28 доллара за баррель, максимальная цена с момента открытия торгов поднималась до 103,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    Саудовские власти назвали эти заявления ложью.

    В субботу йеменские хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в районе столицы Саудовской Аравии.

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    5 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Рубио назвал плановой ротацией вывод бомбардировщиков США из Британии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вывод американских бомбардировщиков с базы Фэрфорд в Британии связан с плановой ротацией, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Министерство войны постоянно переводит ресурсы туда, где они нужны. Там также происходит регулярная ротация», – заявил Рубио, комментируя сообщения о передислокации 12 бомбардировщиков, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация привлекла внимание общественности только из-за инцидента с задержанием пяти человек у базы. Передислокация является обычным делом, отметил госсекретарь.

    «Мы уверены в безопасности всех наших баз», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии из-за угрозы безопасности.

    На прошлой неделе в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном. В апреле Иран пригрозил признать британские базы законными целями для ударов.

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    5 октября 2026, 00:57 • Новости дня
    Иракские силовики задержали подозреваемых в осквернении флагов США в Багдаде

    Tекст: Антон Антонов

    В Ираке силовики задержали подозреваемых в осквернении флагов США в ходе парада в Багдаде, сообщила канцелярия премьер-министра Ирака Али аз-Зейди.

    На параде в честь впервые отмечаемого Дня суверенитета Ирака в Багдаде участники на автомобилях проехались по развёрнутым на дороге американским флагам, передает РИА «Новости».

    Накануне аз-Зейди, являющийся также главнокомандующим вооруженными силами Ирака, распорядился провести расследование инцидента. «В соответствии с указаниями главнокомандующего компетентные органы задержали нескольких причастных к осквернению флага США в Багдаде в ходе парада в День суверенитета. Подчеркиваем, что все, чья вина будет доказана, будут привлечены к ответственности в соответствии с законами Ирака и дипломатическими традициями», – говорится в пресс-релизе канцелярии премьера.

    В канцелярии подчеркнули, что уважение к символам дружественных стран и их дипмиссий является обязательным требованием конституции Ирака, а любые нарушения в этой сфере станут основанием для привлечения виновных к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон сообщил о полном выводе военных США с авиабазы в иракском Эрбиле.

    Белый дом назвал уход американского контингента из Ирака концом «экскурсии в ад».

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    5 октября 2026, 01:26 • Новости дня
    Израиль запретил въезд лидеру британской Партии зеленых Полански

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля запретили въезд в страну лидеру британской Партии зеленых Заку Полански после того, как его партия приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму, пишет Times of Israel.

    «Министр иностранных дел Гидеон Саар объявляет, что лидеру британской Партии зеленых Заку Полански запрещен въезд в Израиль после того, как партия приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму», – пишет Times of Israel.

    В публикации также отмечается, что партия проголосовала в поддержку создания палестинского государства вместо Израиля. При этом уточняется, что сам Полански в голосовании участия не принимал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Партия зеленых Британии приравняла сионизм к расизму.

    В пятницу Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы.

    В августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием».

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    5 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    ERR: Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    Tекст: Ольга Иванова

    Таллин в рамках концепции «активной обороны» начал передислокацию элитных подразделений вооруженных сил ближе к российской границе, сообщила телерадиокомпания ERR.

    Эстония передислоцирует 1-ю пехотную бригаду из Тапа в город Йыхви, который находится в 50 км от российской границы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. В Йыхви строятся новые объекты для солдат, а в Нарве возводится база на тысячу военных.

    «Мы должны выстроить наши линии уже сегодня. Это оборона на выдвинутых позициях. Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях», – приводит телерадиокомпания слова командира 1-й пехотной бригады полковника Тармо Кундла.

    Термин «активная оборона» был введен в концепцию национальной безопасности Эстонии в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла сообщения о переброске войск Эстонии к российской границе.

    В тот же день сообщалось, что Эстония начала строительство военных баз у границы с Россией.

    В мае страна закрыла небо у границы с Россией.

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    5 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    После гибели 14 военных на Каспии в Казахстане арестованы пять человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море, президент республики Касым-Жомарт Токаев потребовал привлечь виновных к ответственности.

    «Глава государства подчеркнул, что приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность», – заявила президентская пресс-служба по итогам совещания лидера страны, передает ТАСС.

    Отмечается, что этот вопрос находится на личном контроле президента.

    В сообщении также указывается, что по фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование, арестованы пять должностных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комиссия выявила нарушения при планировании военных учений на Каспии.

    В понедельник президент Казахстана назначил нового начальника Генштаба ВС республики.

    В прошлом месяце Токаев наградил орденами спасшихся на учениях в Каспии военных.

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    5 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Комиссия выявила нарушения при планировании военных учений на Каспии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по комплексной проверке состояния дел в министерстве обороны Казахстана обнаружила нарушения и недочеты при планировании учений на Каспийском море, во время которых 24 сентября погибли 14 военнослужащих.

    Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам совещания с членами комиссии, передает ТАСС. «Предварительные итоги расследования свидетельствуют о серьезных просчетах при планировании военных мероприятий и отсутствии должного контроля со стороны прежнего руководства», – заявила пресс-служба.

    Токаев подчеркнул, что приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность.

    По итогам первого этапа проверки возбуждено 13 уголовных дел по фактам возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений в деятельности организаций и подразделений министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших на учениях в Каспийском море военных.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с трагедией.

    МВД Казахстана рассказало подробности гибели солдат на Каспии.

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    5 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Аравийская коалиция подняла в небо сотню истребителей над Йеменом

    Аравийская коалиция задействовала сотню истребителей в операции «Рассвет Йемена»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аравийская коалиция задействовала сотню истребителей для поддержки йеменской армии в масштабной операции по восстановлению контроля над территорией страны. Об этом сообщил официальный представитель альянса генерал-майор Турки аль-Малики.

    Аравийская коалиция под руководством Саудовской Аравии задействовала сотню боевых самолетов для содействия йеменской армии в восстановлении контроля над государством, передает ТАСС.

    «Сто истребителей приняли сегодня на рассвете участие в операции «Рассвет Йемена», – заявил официальный представитель альянса генерал-майор Турки аль-Малики в социальной сети X. По его словам, с начала наступления силы коалиции ликвидировали 324 цели движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах».

    Аль-Малики подчеркнул, что военная авиация круглосуточно поддерживает продвижение наземных подразделений йеменской армии. Кроме того, самолеты обеспечивают воздушное прикрытие Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Йемена начали военную операцию для освобождения столицы республики от хуситов.

    Правительственные силы вернули контроль над районом Зубаб около Баб-эль-Мандебского пролива.

    Соединенные Штаты отказались от прямого участия в данном наступлении.

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    5 октября 2026, 07:59 • Новости дня
    Экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели

    Экспорт ближневосточной нефти превысил довоенные объемы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала 28 февраля боевых действий США и Израиля против Ирана, несмотря на участившиеся нападения на танкеры в Ормузском проливе.

    Поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала 28 февраля боевых действий США и Израиля против Ирана. Это произошло несмотря на участившиеся нападения на танкеры в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    Экспорт сырья из региона превысил довоенные показатели 24 сентября, а также в период с 27 по 29 сентября. По данным аналитической компании Kpler, значения достигли от 19,5 до 22,5 млн баррелей в сутки. При этом с марта 2025 года по февраль текущего года средний объем экспорта составлял 18 млн баррелей в сутки.

    По состоянию на 1 октября семидневное скользящее среднее значение экспорта нефти составило 18,5 млн баррелей в сутки. Эти данные учитывают транзит через Ормузский пролив и Красное море, экспорт через терминалы, а также перевалку грузов с судна на судно в Оманском заливе. Общий объем экспорта нефти, нефтепродуктов, химикатов и жидких углеводородов за семь дней до 30 сентября составил в среднем 22,4 млн баррелей в сутки.

    В сентябре также выросло количество партий сжиженного природного газа, перевезенных через Ормузский пролив. Этот показатель достиг максимума с февраля. Приведенные данные не включают суда, которые могли пересечь пролив с отключенными транспондерами во избежание обнаружения. До начала войны через пролив обычно проходили около 125 крупных коммерческих судов в день, перевозивших около 20% мировых ежедневных поставок сырой нефти и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая волна атак на суда в районе Ормузского пролива создала угрозу для восстановления экспорта нефти на Ближнем Востоке. Возвращение нефтяных танкеров в пролив не привело к ожидаемому снижению цен на сырье. Общий объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 17,5 млн баррелей в день.

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    5 октября 2026, 13:52 • Новости дня
    Власти Турции выразили обеспокоенность безопасностью проливов в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Эскалация в Черном море создает риски для безопасности судоходства через проливы Босфор и Дарданеллы, Анкара уведомила об этом Москву и Киев, сообщили в правительстве Турции.

    Источник в турецком кабмине заявил, что турецкие власти внимательно отслеживают развитие событий, прежде всего с учетом возможных последствий для безопасности гражданского судоходства в проливах, передает РИА «Новости».

    Источник добавил, что расширение военной активности в акватории Черного моря повышает вероятность возникновения дополнительных рисков для морских маршрутов.

    Турция заинтересована в том, чтобы военная напряженность не распространялась на маршруты международного торгового судоходства и не создавала угрозу для региональной безопасности. Анкара поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта и доводит до них свою позицию, подчеркнул собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Турция допустила переговоры по безопасности судоходства в Черном море.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России важно полностью пресечь поставки военного оборудования, боеприпасов и топлива для интересов ВСУ по Черному морю.

    Президент Владимир Путин прокомментировал ответные удары по украинской портовой инфраструктуре фразой «получи, фашист, гранату».

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    5 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Йемена начали военную операцию «Рассвет Йемена» для освобождения столицы республики Саны от движения хуситов «Ансар Аллах».

    Председатель йеменского Президентского руководящего совета Рашад Мухаммед аль-Алими объявил о начале военной операции «Рассвет Йемена», передает ТАСС.

    Цель кампании заключается в освобождении столицы республики Саны от движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах».

    «С божьим благословением началась операция «Рассвет Йемена» по восстановлению государственных институтов, освобождению столицы Саны и прекращению переворота террористов-хуситов», – приводит слова политика йеменское информационное агентство SABA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава президентского совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции против хуситов.

    В конце сентября йеменский парламент утвердил всеобщую мобилизацию на подконтрольных правительству территориях.

    Правительственные силы перерезали линии снабжения мятежников в районе Зубаба.

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