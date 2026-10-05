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    5 октября 2026, 21:40 • Новости дня

    Президент Румынии выдвинул на пост премьер-министра госсекретаря МИД

    Глава Румынии Дан выдвинул на пост премьер-министра госсекретаря МИД Никулеску

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Румынии Никушор Дан предложил на должность премьер-министра кандидатуру 55-летнего госсекретаря (заместителя министра) МИД Луку Никулеску.

    Глава государства выдвинул на пост премьер-министра Никулеску по итогам консультаций с лидерами парламентских партий, передает ТАСС. «У меня есть гарантия, что правительство во главе с Лукой Никулеску сохранит прозападную ориентацию Румынии, а также будет уважать финансовые цели, все обязательства, которые взяла на себя Румыния», – заявил Дан во время трансляции на сайте президентской администрации.

    Это четвертая попытка президента назначить премьера, способного заручиться поддержкой большинства в парламенте. Ранее два кандидата не получили доверия парламентариев, а еще один снял свою кандидатуру до голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье объем ставок на имя будущего премьера Румынии достиг 4,5 млн долларов.

    В сентябре кандидат в премьеры Румынии предрек приход к власти правых.

    В августе румынская оппозиция начала сбор подписей для импичмента президента Дана.

    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    5 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    ERR: Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    Tекст: Ольга Иванова

    Таллин в рамках концепции «активной обороны» начал передислокацию элитных подразделений вооруженных сил ближе к российской границе, сообщила телерадиокомпания ERR.

    Эстония передислоцирует 1-ю пехотную бригаду из Тапа в город Йыхви, который находится в 50 км от российской границы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. В Йыхви строятся новые объекты для солдат, а в Нарве возводится база на тысячу военных.

    «Мы должны выстроить наши линии уже сегодня. Это оборона на выдвинутых позициях. Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях», – приводит телерадиокомпания слова командира 1-й пехотной бригады полковника Тармо Кундла.

    Термин «активная оборона» был введен в концепцию национальной безопасности Эстонии в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла сообщения о переброске войск Эстонии к российской границе.

    В тот же день сообщалось, что Эстония начала строительство военных баз у границы с Россией.

    В мае страна закрыла небо у границы с Россией.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Латвийская AirBaltic запланировала уволить до 700 сотрудников

    Delfi: Латвийская AirBaltic запланировала уволить до 700 сотрудников

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальная авиакомпания Латвии AirBaltic планирует масштабные сокращения персонала, которые могут затронуть до 700 сотрудников в трех странах Прибалтики, пишет портал Delfi со ссылкой на сообщение компании.

    Национальная латвийская авиакомпания AirBaltic планирует масштабные сокращения персонала на своих базах в Прибалтике, передает ТАСС. В рамках реализации нового бизнес-плана компания намерена уволить от 500 до 700 сотрудников в Литве, Латвии и Эстонии.

    «Авиакомпания продолжает реформы, связанные с реализацией нового бизнес-плана. В его рамках предстоит пересмотреть структуру персонала с возможным увольнением в Литве, Латвии и Эстонии от 500 до 700 человек», – говорится в публикации Delfi.

    Окончательные решения по кадровым вопросам ожидаются к середине октября. Сейчас штат компании насчитывает около 3 тыс. человек. Представители AirBaltic подчеркивают, что грядущие сокращения не повлияют на график полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре национальный авиаперевозчик Латвии подал заявление о банкротстве.

    Летом международное агентство Fitch ухудшило оценку финансового состояния компании. Весной руководство предприятия потребовало от государства срочный заем на 30 млн евро.

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    5 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»

    ЕК: Евросоюз ждет суровая зима в условиях высоких цен на энергоресурсы

    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Евросоюзе ожидается суровая зима на фоне высоких цен на энергоносители, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    «ЕС движется к очень тяжелой зиме с точки зрения цен на энергоресурсы», – заявила Итконен, передает ТАСС. Представитель ЕК поддержала решение стран ЕС и Группы семи о продаже 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов. По ее словам, это поможет стабилизировать цены для европейских граждан и бизнеса.

    Решение о высвобождении запасов было принято под давлением США, которые требовали выделить до 120 млн баррелей дизеля. Вашингтон угрожал запретом на экспорт американского дизельного топлива, если союзники не примут меры для снижения цен на мировом рынке. Эксперты отмечают, что запрет на экспорт мог бы спровоцировать физический дефицит горючего в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США.

    В четверг ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В прошлом месяце премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о неконкурентоспособности Европы при нынешних ценах на энергоносители.

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    5 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Pais: Еврокомиссия рассматривает ограничение права голоса новых членов ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия обсуждает возможность ограничения и приостановки права голоса новых государств-членов при несоблюдении ими правил и стандартов объединения, сообщает газета Pais со ссылкой на проект документа.

    Европейская комиссия планирует постепенно интегрировать страны-кандидаты в свои структуры до их официального вступления, передает РИА «Новости». «Документ предлагает меры, которые позволят интегрировать страны-кандидаты в структуры ЕС еще до получения ими статуса полноправных членов. Одновременно предлагается ограничивать их право голоса в первые годы членства и даже временно приостанавливать его, если новые государства не будут соблюдать правила и стандарты Евросоюза», – цитирует проект документа испанская газета El Pais.

    Новая стратегия нацелена на ускорение процесса вступления в Евросоюз Украины, Молдавии и стран Западных Балкан. Успешно проводящие реформы государства смогут постепенно получать доступ к отдельным направлениям европейской политики, включая энергетику, транспорт и оборону. Компаниям из этих стран также могут открыть доступ к некоторым сегментам единого рынка.

    Для новых членов могут временно сохранить ограничения в сфере свободного передвижения работников и сельского хозяйства, чтобы избежать резких изменений на чувствительных рынках. Расширение Евросоюза более чем до 30 государств потребует реформы его институтов, включая возможное сокращение числа еврокомиссаров и введение системы их ротации. Окончательный вариант стратегии планируется представить в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подготовила проект отмены права национального вето по вопросам санкций.

    В Брюсселе разработали масштабную реформу политики расширения европейского объединения.

    Европейские чиновники рассматривали вариант ускоренного приема Украины с сохранением ограниченных полномочий на начальном этапе.

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    5 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы в Латвии

    Tекст: Денис Тельманов

    Латвийский суд приговорил волонтера Сергея Никитина с российским и немецким гражданством к семи годам тюрьмы за перевозку гуманитарного груза для домов престарелых, сообщила латвийская журналистка Алла Березовская.

    Задержание произошло на латвийско-российской границе в сентябре 2025 года при перевозке гуманитарного груза, передает РИА «Новости». Мужчина вез костыли, ходунки и подгузники для взрослых, собранные в Германии для российских домов престарелых. Несмотря на порядок в документах, служба безопасности Латвии обвинила его в помощи российской армии.

    «Судья Лейтане оглашает приговор Сергею Никитину: именем латвийской республики, рассмотрев обвинение, постановляю признать Никитина виновным в совершении преступления по статье 77.2 и приговорить к семи годам лишения свободы и одному году пробации. В срок засчитать 13 месяцев, проведанных в Рижской центральной тюрьме», – сообщила Березовская.

    Сам осужденный вину не признает, настаивая на мирном характере помощи. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года Россия осудила десятилетний приговор латвийского суда 71-летнему правозащитнику Александру Гапоненко.

    Прошлой осенью суд в Вентспилсе приговорил россиянина Сергея Хроменкова к году тюрьмы за публикацию видеороликов в поддержку российских военных.

    Двумя годами ранее суд в Риге назначил таксисту Сергею Сидорову семь лет лишения свободы по делу о шпионаже.


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    5 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Польша отказалась эвакуировать своих дипломатов из Киева

    МИД Польши отказался эвакуировать дипломатов из Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польша не станет эвакуировать своих дипломатов из Киева и других представительств на территории Украины, заявил представитель польского внешнеполитического ведомства.

    «Польские дипломаты продолжат работать как в Киеве, так и в других представительствах на территории Украины. У нас нет намерения их эвакуировать», – заявил источник РИА «Новости» в МИД Польши.

    Ранее в Министерстве иностранных дел России предупредили, что иностранные граждане и дипломаты, остающиеся в Киеве, осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возложил на иностранные государства решение о работе их дипломатов в Киеве.

    В пятницу западные страны начали подготовку к переносу посольств из украинской столицы.

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    5 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Аэропорт Люблина предупредил о возможных задержках из-за «военной активности»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аэропорт Люблина в Польше, находящийся недалеко от украинской границы, предупредил о возможных задержках рейсов из-за «военной активности».

    О возможных перебоях в работе аэропорта сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза, передает ТАСС. «В период со вторника по четверг, 6–8 октября, в определенные часы из-за военной активности возможны задержки с прибытием и вылетом самолетов из аэропорта Люблина, а также временная приостановка полетов», – заявил источник.

    Отмечается, что задержки могут возникнуть с 09:00 до 10:00 и с 18:40 до 20:00 мск 6 октября, с 09:00 до 10:00 мск 7 октября, а также с 09:00 до 10:00 и с 15:00 до 16:00 мск 8 октября.

    Источник не уточнил, что именно означает «военная активность», однако напомнил, что с начала осени аэропорты Люблина и Жешува как минимум четыре раза приостанавливали работу на один-два часа по аналогичной причине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Польша закрыла аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

    В середине сентября военные закрыли два польских аэропорта для гражданских рейсов.

    В январе польские аэропорты приостановили полеты из-за военной авиации.

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    5 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    США передали Эстонии разведывательные беспилотники для охраны границы

    ERR: Соединенные Штаты передали Эстонии 13 разведывательных беспилотников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол США в Эстонии Роман Пипко и заместитель генерального директора департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар подписали договор о передаче Таллину 13 американских разведывательных беспилотников, сообщила телерадиокомпания ERR.

    Вашингтон передал Таллину 13 малых беспилотных авиационных систем Skydio X10D для усиления безопасности границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR. «Эта передача оборудования свидетельствует как о приверженности США безопасности Эстонии, так и о профессионализме, который наши эстонские партнеры ежедневно демонстрируют в своей работе», – заявил Пипко.

    Компактные разведывательные аппараты можно быстро запускать, а их камеры дневного и тепловизионного наблюдения позволяют сотрудникам вести наблюдение за труднодоступными участками в любое время суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе.

    Таллин приступил к строительству военных баз вблизи рубежей.

    Летом американские морпехи прибыли к российским границам в Эстонию.

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    5 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    Словакия выделила 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители

    Фицо: Словакия выделит 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2027 году правительство Словакии направит 250 млн евро на компенсацию населению роста цен на энергоносители, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.

    «Пакет помощи населению составит примерно 250 млн евро. Поэтому мы можем сказать, что тарифы на тепло, газ и электричество в 2027 году не будут повышаться», – заявил Фицо, передает ТАСС.

    В 2026 году власти Словакии выделили более 400 млн евро для компенсации роста стоимости электричества, газа и теплоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Словакии Фицо отменил визит на Украину из-за болезни.

    Фицо заявил об отказе Словакии вступать в «коалицию желающих».

    В Словакии провалился референдум о лишении Фицо пожизненных выплат.

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    5 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Неизвестные попытались сжечь силовые кабели в Берлине

    Полиция Берлина сообщила о попытке поджога силовых кабелей в районе Марцан

    Tекст: Денис Тельманов

    В берлинском районе Марцан ранним утром злоумышленники попытались уничтожить силовые кабели, сообщила местная полиция.

    Правоохранительные органы Берлина зафиксировали инцидент с попыткой уничтожения инфраструктуры в районе Марцан, передает РИА «Новости». Злоумышленники заложили предметы под электрические провода и подожгли их.

    «Сегодня ранним утром неизвестные попытались поджечь силовые кабели в районе Марцан», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

    В результате действий нарушителей пострадала лишь внешняя оболочка проводов. Кратковременные перебои в подаче электричества были оперативно устранены.

    Расследованием происшествия занялось специализированное подразделение уголовной полиции столицы Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре экстренные службы обезвредили самодельные ракетные установки на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.

    В июле леворадикальная организация Kommando Angry Birds повредила сигнальные кабели железной дороги между Кельном и Дюссельдорфом.

    В начале года анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за масштабный поджог кабельного моста в Берлине.

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    5 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Литовских школьников решили обязать изучать произведения Тараса Шевченко

    Минобразования Литвы: Произведения Тараса Шевченко станут обязательными в школах

    Tекст: Дарья Григоренко

    В школах Литвы со следующего учебного года введут обязательное изучение произведений украинского писателя Тараса Шевченко, сообщили в министерстве образования, науки и спорта балтийской республики.

    Министерство образования, науки и спорта Литвы приняло решение сделать произведения классика украинской литературы Тараса Шевченко обязательными для изучения в школах, пишет ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

    В этом учебном году произведения Шевченко были включены в расширенный курс литовской литературы в качестве рекомендуемых, однако со следующего года они станут обязательными.

    В министерстве отметили, что Шевченко является «автором европейского уровня эпохи романтизма». Ведомство также напомнило, что поэта связывают с Вильнюсом исторические узы, так как он прожил в этом городе несколько лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    В июле прошлого года сообщалось, что Вильнюс проигрывает битву с русским языком.

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    5 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме

    Страны Евросоюза накопили к зиме лишь 71% необходимого объема газа

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны пользуются теплой погодой для ускоренной закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ), пытаясь восполнить рекордный дефицит запасов к предстоящему отопительному сезону.

    Средние темпы закачки газа в ПХГ Европейского союза в октябре достигли самого высокого уровня за последние пять лет, сообщает ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    При этом отмечается, что наиболее благоприятные летние месяцы для этих целей Европа уже упустила.

    По состоянию на 3 октября ПХГ Европы были заполнены на 72,4%, что на 15,27 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет на эту дату. В хранилищах находится около 79,3 млрд кубометров газа, что на 11,9 млрд кубометров меньше накоплений прошлого года. Этот показатель является минимальным с 2013 года.

    «Газпром» ранее прогнозировал, что запасы газа в европейских ПХГ могут не достичь 75%, предрекая региону тяжелый осенне-зимний сезон. В апреле 2026 года нетто-закачка газа в ПХГ составила 48,5 млрд кубометров, что позволяет говорить о заполнении лишь 71% от необходимых объемов.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, к началу осенне-зимнего периода европейские страны должны обеспечивать заполнение своих газовых хранилищ на 90%. Для выполнения этой нормы нетто-закачка в ПХГ должна составить не менее 68 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что Европа подошла к началу отопительного сезона с рекордным дефицитом газа.

    В четверг стало известно, что заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме.

    В конце сентября ряд европейских стран перешел к отбору газа из подземных хранилищ.

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    5 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Бастрыкин поручил расследовать повреждение памятника советским солдатам в Латвии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку осквернению памятника советским солдатам в Латвии.

    Глава СК Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства дать правовую оценку факту повреждения памятника и совместно с МИД установить обстоятельства произошедшего, передает РИА «Новости».

    Ранее депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор сообщил, что неизвестные повредили надгробие на братском захоронении в волости Даугмалес, где покоятся 73 воина Красной армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать снос памятника советским солдатам в Эстонии.

    В мае он поручил возбудить дело из-за осквернения монумента в Австрии.

    В 2025 году Бастрыкин распорядился завести дело после осквернения памятника советскому воину в Чехии.

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    5 октября 2026, 09:36 • Новости дня
    Биржевая цена газа в Европе выросла до 875 долларов

    Биржевая цена газа в Европе выросла до 875 долларов за тысячу кубометров

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром демонстрируют слабый рост на 0,6%, достигнув 875 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского распределительного центра TTF открыли торги на отметке 888,7 доллара. Однако к 8:50 мск показатель составил 875 долларов.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 869,6 доллара за тысячу кубометров.

    По итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20%, до 897 долларов за тысячу кубометров.

    Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе в сентябре превысила 71,5%. Этот показатель оставался на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме.

    В пятницу Еврокомиссия сообщила о резком росте цен на газ и дизель. В тот же день биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 850 долларов.

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