Президент Румынии выдвинул на пост премьер-министра госсекретаря МИД

Глава Румынии Дан выдвинул на пост премьер-министра госсекретаря МИД Никулеску

Tекст: Дарья Григоренко

Глава государства выдвинул на пост премьер-министра Никулеску по итогам консультаций с лидерами парламентских партий, передает ТАСС. «У меня есть гарантия, что правительство во главе с Лукой Никулеску сохранит прозападную ориентацию Румынии, а также будет уважать финансовые цели, все обязательства, которые взяла на себя Румыния», – заявил Дан во время трансляции на сайте президентской администрации.

Это четвертая попытка президента назначить премьера, способного заручиться поддержкой большинства в парламенте. Ранее два кандидата не получили доверия парламентариев, а еще один снял свою кандидатуру до голосования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье объем ставок на имя будущего премьера Румынии достиг 4,5 млн долларов.

В сентябре кандидат в премьеры Румынии предрек приход к власти правых.

В августе румынская оппозиция начала сбор подписей для импичмента президента Дана.