Названо число пострадавших во время протестов во Франции школьников

Глава Минобра Жеффре: В ходе протестов во Франции пострадали около 200 учеников

Tекст: Дарья Григоренко

«С начала (акций) пострадали 190 учеников», – заявил министр, передает РИА «Новости». Основная часть травм, по его словам, связана либо с несчастными случаями в ходе манифестаций, либо с действиями зачинщиков беспорядков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова».

В воскресенье французский школьник сжег лицо женщине самодельным огнеметом.

В пятницу МВД Франции сообщило о задержании более 5 тыс. школьников.