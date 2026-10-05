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    5 октября 2026, 21:04 • Новости дня

    Мерц и Макрон предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн

    Handelsblatt: Мерц и Макрон предложили ЕС создать инструмент для торговых войн

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон направили в Еврокомиссию предложение о создании нового экономического инструмента для масштабных ответных мер в случае введения против Евросоюза пошлин или санкций, пишет газета Handelsblatt.

    Как пишет Handelsblatt со ссылкой на письмо Макрона и Мерца на имя главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, инициатива направлена на усиление полномочий Еврокомиссии в условиях возможного экономического давления на объединение. Ответные меры могут включать как исключение отдельных компаний с европейского рынка, так и санкции против целых государств, передает РИА «Новости».

    Источники в немецком правительстве подчеркнули, что механизм должен обеспечить равенство сил. Хотя власти Германии заявляют, что проект не направлен против конкретных стран, речь идет прежде всего о возможности противостоять США и Китаю.

    Авторы идеи указали на торговый дефицит Евросоюза с Китаем в размере миллиарда евро в день и уязвимость Европы перед тактикой введения пошлин, которую применял Дональд Трамп. Кроме того, план предусматривает контроль за поставщиками для снижения зависимости европейской промышленности от китайских редкоземельных металлов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мерц призвал страны Евросоюза увеличить финансовую поддержку Киева.

    В начале года издание Financial Times спрогнозировало большие потери ЕС и Британии в торговой войне с США.

    В прошлом году Евросоюз предложил Вашингтону взаимно обнулить пошлины.

    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    5 октября 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев

    Политолог Рар: Визит в Киев не помог Мерцу решить внутренние проблемы

    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев
    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев помог Владимиру Зеленскому сделать еще один шаг к своей цели: втянуть Европу в прямой конфликт с Россией. Но в самой Германии многие опасаются такого сценария, поэтому критикуют действия главы немецкого правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Берлин объявил о выделении Киеву военной помощи в размере более 1 млрд евро.

    «В контексте внешней политики визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев был воспринят частью немецких СМИ и общественности скорее положительно. Однако вряд ли это скажется на его общенациональном рейтинге, который находится на предельно низких значениях. Нельзя утверждать, что украинский вояж улучшил позиции председателя правительства ФРГ среди избирателей», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Спикер отметил: для немецких оборонных компаний и других предприятий, рассчитывающих на госзаказы в связи с украинским кризисом, визит имел положительное деловое значение. «В целом сторонники приезда Мерца в Киев видят в этом жесте проявление европейской солидарности с Украиной и решительное противодействие «российской агрессии», – пояснил собеседник.

    Другая часть немецкого общества придерживается противоположной точки зрения, продолжил эксперт. «Критики считают, что Мерц недостаточно сделал для дипломатии и мирного урегулирования. Тем самым, по их словам, канцлер способствует продолжению конфликта и росту опасной напряженности в отношениях с Россией», – детализировал политолог.

    Аналитик также напомнил: немецкие внутриполитические проблемы по-прежнему актуальны. «Предположение, что успех во внешней политике может временно компенсировать слабость внутри страны, остается личным суждением самого Мерца», – подчеркнул спикер.

    Впрочем, главный итог визита Мерца Рар видит в том, что Зеленский сделал еще один шаг навстречу заветной мечте: втянуть Запад в прямой военный конфликт с Россией. «Только в этом сценарии глава киевского режима усматривает для себя последний шанс устоять на поле боя», – пояснил эксперт.

    Рар заметил, что большинство стран Запада постепенно абстрагируется от участия в военном конфликте. «Мерц же недооценивает опасность ситуации или проявляет самонадеянность. Он приближается к красным линиям, которые будут означать столкновение с ядерной державой – Россией. Многие в Германии опасаются такого развития событий, но предпочитают «не замечать» происходящего», – резюмировал политолог.

    В воскресенье Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождали министр экономики Катерина Райхе и главы компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, сообщает Reuters. В украинской столице канцлер заявил, что не разделяет мнение тех немецких граждан, которые выступают против оказания военной помощи Украины. «Я вижу эти опросы, слышу эти мнения, серьезно к ним отношусь», – добавил он.

    На встрече с Владимиром Зеленским Мерц заявил, что Германия не позволит себя запугать и не откажется от поддержки Украины. Канцлер ФРГ объявил о выделении военной помощи в размере 1 млрд евро. По его словам, Берлин профинансирует совместное производство БПЛА, предназначенных для перехвата российских реактивных дронов. Также немецкая сторона выделит 350 млн евро на восстановление украинского энергетического сектора.

    Руководители немецких компаний, сопровождавшие Мерца в поездке, подписали с Украиной 14 соглашений на сумму около 6,6 млрд евро. В их числе – договор с Diehl Defence о поставке зенитных ракет IRIS-T, а также сделка по радиолокационному оборудованию с Hensoldt, сообщает The Guardian.

    При этом между Мерцем и Зеленским существуют разногласия касательно стремления Украины к скорейшему вступлению в Евросоюз. Ранее канцлер выражал скептицизм по поводу украинского членства в ЕС в ближайшие годы.

    Вместо членства Мерц предложил Киеву «ассоциированное членство», предоставляющее доступ к единому рынку, а также статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса. Зеленский отклонил это предложение, заявив, что Украине необходимо «полноправное и равноправное» членство, сообщало Politico.

    Стоит отметить, что перед визитом Мерца Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Глава разведки ФРГ заявил о риске конфликта с Россией

    Глава немецкой разведки Йегер заявил об угрозе конфликта с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Федеральной разведывательной службы Мартин Йегер не исключил участия Берлина в возможном прямом вооруженном столкновении с Москвой, несмотря на отсутствие признаков подготовки нападения.

    Глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Мартин Йегер предупредил о риске вовлечения Берлина в возможное вооруженное противостояние с Москвой, передает РИА «Новости».

    «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», – заявил руководитель спецслужбы на ежегодных публичных слушаниях парламентского комитета по контролю над деятельностью разведорганов. Трансляцию заседания вел немецкий телеканал Phoenix.

    Вместе с тем глава разведки уточнил, что ведомство пока не фиксирует явных признаков подготовки нападения со стороны Москвы. При этом он подчеркнул необходимость сохранять бдительность, отметив, что Североатлантический альянс не может позволить себе расслабляться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил о подготовке Берлина к вооруженному противостоянию с Москвой.

    Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер предупредил о риске открытого военного столкновения.

    Канцлер Фридрих Мерц констатировал состояние конфликта с нашей страной.

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    5 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    Протестующие в Париже подожгли дверь лицея с учениками внутри

    BFMTV: Протестующие в Париже подожгли дверь лицея с учениками внутри

    Протестующие в Париже подожгли дверь лицея с учениками внутри
    @ Gauthier Bedrignans/Hans Lucas/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Париже участники протестов подожгли входную дверь лицея имени Воклена, из-за чего около ста учащихся оказались временно заблокированы в здании, сообщили СМИ.

    Как пишет телеканал BFMTV, «пожар возник у входа в здание, его снаружи разожгли демонстранты, около ста учеников оказались заблокированы в лицее», передает РИА «Новости».

    Персонал учебного заведения пытался самостоятельно потушить огонь до прибытия пожарных и полиции. Демонстранты также разбивали стекла дверей и не шли на контакт.

    По прибытии спасательных служб и правоохранителей участники протестов обстреляли их из пиротехники. Очевидцы предполагают, что для поджога использовались горючие жидкости. Всего было совершено три попытки поджечь здание.

    К 10:00 по местному времени всех учащихся и сотрудников лицея удалось эвакуировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова».

    В воскресенье французский школьник сжег лицо женщине самодельным огнеметом.

    На прошлой неделе старшеклассники разгромили 15 школ в парижском регионе.

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    5 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    На единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар

    Figaro: Пожар потушили на французском атомном авианосце «Шарль де Голль»

    На единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар
    @ Johan Nilsson/TT/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе технического обслуживания на единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар, огонь успешно потушили, сообщила газета Figaro со ссылкой на морскую префектуру по Средиземному морю.

    Отмечается, что возгорание произошло в понедельник после «работ по газовой резке», передает РИА «Новости».

    В июле авианосец вернулся в порт Тулон после развертывания на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на заводе на северо-западе Франции при взрыве и пожаре пострадал один человек.

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    5 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова»

    Во Франции бастующие старшеклассники начали бросать «коктейли Молотова»

    Участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова»
    @ Gauthier Bedrignans/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Участники протестов старшеклассников во Франции начали бросать «коктейли Молотова» и поджигать городское имущество.

    Об этом сообщает префектура департамента Мерт и Мозель, передает РИА «Новости».

    «Правоохранители фиксируют возгорание городского имущества, выстрелы из фейерверков и бросания коктейлей Молотова», – заявили в префектуре.

    По информации властей, пострадавших пока нет.

    По данным телеканала BFMTV, протестные акции затронули 413 учебных заведений по всей стране, при этом 40% из них столкнулись с протестами впервые, что свидетельствует о расширении движения.

    Старшеклассники и студенты протестуют уже вторую неделю из-за перегруженного расписания и нехватки учителей. Протесты сопровождаются беспорядками. Задержаны более пяти тысяч человек, в основном несовершеннолетние. Власти считают, что школьные протесты переросли в уличные беспорядки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье из-за протестов во Франции закрыли более 400 школ. Протестующие подожгли и разгромили 24 учебных заведения.

    Сотни школ отменили занятия из-за массовых акций.

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    5 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Французский школьник получил тяжелую травму из-за полицейской гранаты

    Во Франции школьник получил тяжелую травму руки из-за полицейской гранаты

    Tекст: Мария Иванова

    Школьник во французской коммуне Ланс получил тяжелую травму руки из-за детонации полицейской гранаты во время демонстрации.

    Инцидент произошел на севере Франции в коммуне Ланс перед лицеем Огюста Беаля во время манифестации школьников. Полиция использовала гранату с резиновыми элементами для разгона толпы. Один из школьников подобрал гранату, и она взорвалась в его руке, пишет BFMTV.

    Префект департамента Па-де-Кале Франсуа Ксавье Лош сообщил, что решение применить спецсредства было принято после того, как участники акции начали кидать в полицейских камни. Школьника госпитализировали в Лилль, угрозы его жизни нет, отмечает ТАСС.

    Генеральная инспекция национальной полиции Франции (IGPN) инициировала проверку действий полицейских по факту возможного применения насилия, повлекшего необратимые увечья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова».

    В прошлую пятницу школьники устроили хаос по всей стране.

    В четверг на фоне протестов школьников во Франции были задержаны почти 2 тыс. человек.

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    5 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС
    Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС
    @ Tobias Koch/German Federal Government/dpa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве заявил о намерении добиваться ускорения вступления Украины в Евросоюз.

    «Мы хотим ускорить вступление Украины в Европейский союз. Мы стремимся придать этому процессу темп и работаем над этим в Брюсселе», – сказал Мерц на пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.

    Мерц сообщил, что на встрече с Зеленским обсуждались европейские перспективы Украины и его инициатива об ассоциированном членстве страны в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев.

    В понедельник издание Politico сообщило о разногласиях между Мерцем и Киевом по вопросу членства Украины в ЕС.

    Ранее Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз и отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    5 октября 2026, 08:35 • Новости дня
    Еврокомиссия запланировала ограничить доступ Украины к аграрным рынкам ЕС

    FT: Брюссель решил ограничить доступ Украины к аграрным субсидиям ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз может серьезно ограничить доступ Киева к своим сельскохозяйственным рынкам и субсидиям, если Украина вступит в объединение, сообщила газета Financial Times.

    Согласно внутреннему документу Еврокомиссии, в случае присоединения Украины к Евросоюзу Брюссель «значительно ограничит» доступ Киева к аграрным рынкам ЕС и выгодным субсидиям для сельского хозяйства, пишет Financial Times.

    Как отмечает издание, такие меры обсуждаются из-за опасений нынешних членов ЕС, в том числе Польши, Франции и Италии, что украинская продукция может наводнить европейские рынки.

    Ранее Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в объединение в 2027 году. Однако европейские лидеры неоднократно подчеркивали, что украинское законодательство не соответствует стандартам ЕС, и для рассмотрения вопроса о членстве Киеву необходимо провести масштабные реформы, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу депутат Верховной рады сообщил об отсутствии у Киева шансов на присоединение к объединению.

    В пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    В прошлом месяце министр по делам Европы Венгрии Янош Бока объяснил неготовность Украины к членству в Евросоюзе ее состоянием.

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    5 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Летевший из Испании в Германию пассажирский Boeing 737 экстренно сел во Франции

    Самолет из Малаги подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в Лионе

    Tекст: Мария Иванова

    Пассажирский самолет Boeing 737, который выполнял рейс из испанской Малаги в немецкий Баден-Баден, совершил экстренную посадку в аэропорту французского Лиона.

    Самолет подал сигнал тревоги во время полета, после чего начал снижение. В результате борт благополучно приземлился в Лионе, который был ближайшим аэропортом на маршруте, сообщает ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы Евросоюза.

    Причина, по которой экипаж подал сигнал тревоги и принял решение об экстренной посадке, не уточняется. Посадка самолета прошла в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе пассажиры поблагодарили пилота за экстренную посадку самолета в поле.

    В прошлом году была названа причина экстренной посадки самолета в Астрахани.

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    5 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»

    ЕК: Евросоюз ждет суровая зима в условиях высоких цен на энергоресурсы

    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Евросоюзе ожидается суровая зима на фоне высоких цен на энергоносители, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    «ЕС движется к очень тяжелой зиме с точки зрения цен на энергоресурсы», – заявила Итконен, передает ТАСС. Представитель ЕК поддержала решение стран ЕС и Группы семи о продаже 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов. По ее словам, это поможет стабилизировать цены для европейских граждан и бизнеса.

    Решение о высвобождении запасов было принято под давлением США, которые требовали выделить до 120 млн баррелей дизеля. Вашингтон угрожал запретом на экспорт американского дизельного топлива, если союзники не примут меры для снижения цен на мировом рынке. Эксперты отмечают, что запрет на экспорт мог бы спровоцировать физический дефицит горючего в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США.

    В четверг ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В прошлом месяце премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о неконкурентоспособности Европы при нынешних ценах на энергоносители.

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    5 октября 2026, 06:09 • Новости дня
    Британия собралась ввести пошлины на китайские электромобили

    Times: Британия собралась обложить пошлинами китайские электромобили

    Tекст: Антон Антонов

    Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс занялся подготовкой введения импортных пошлин на китайские электромобили на фоне давления Евросоюза и опасений демпинга со стороны китайских автопроизводителей, пишет Times.

    «Великобритания готовится последовать примеру ЕС и ввести импортные пошлины на китайские электромобили», – говорится в публикации Times.

    Разработкой параметров возможных пошлин занимается Рейнольдс. Обсуждение идет на фоне опасений Лондона, что китайские автомобили продаются на британском рынке по искусственно заниженным ценам, передает РИА «Новости».

    Ранее Европейский союз призвал Лондон повысить тарифы на китайские автомобили, пригрозив торговыми барьерами в отношении Британии, писала Financial Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году страны ЕС ввели пошлины на импорт китайских электромобилей.

    Позже концерны Mercedes-Benz и BMW объявили о том, что они против пошлин на китайские электрокары, которые одобрили в Европейской комиссии.

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    5 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Вагенкнехт потребовала отставки Мерца из-за помощи Киеву

    Вагенкнехт потребовала отставки канцлера ФРГ Мерца из-за помощи Киеву

    Вагенкнехт потребовала отставки Мерца из-за помощи Киеву
    @ IMAGO/Rolf-Peter Stoffels/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Основатель партии BSW («Союз социальной справедливости и экономического благоразумия») Сара Вагенкнехт призвала канцлера Германии Фридриха Мерца уйти в отставку из-за его визита на Украину и обещания многомиллиардной помощи Киеву.

    Вагенкнехт подвергла резкой критике решение Мерца нанести необъявленный визит в Киев, передает ТАСС. «Это просто уму непостижимо! В то время как Германия все глубже погружается в экономический и энергетический кризис, а федеральное правительство душит немцев бюджетными сокращениями, Мерц едет в Киев и вновь обещает Украине многомиллиардную помощь. На пенсиях, уходе за больными, поддержке семей и здравоохранении приходится экономить, но для коррумпированной клики (Владимира) Зеленского средства, судя по всему, безграничны», – заявила политик на своей странице в соцсети.

    Она отметила, что Мерц стал самым непопулярным канцлером всех времен, и 90% немцев недовольны его работой. Вагенкнехт уверена, что тот, кто разбазаривает деньги за рубежом и игнорирует интересы собственного населения, должен немедленно уйти в отставку.

    Партия BSW требует больше не выделять деньги немецких налогоплательщиков Украине. Вместо этого Вагенкнехт призывает к снижению нагрузки на граждан и прекращению антисоциальных планов сокращения расходов. Она также назвала Мерца «лучшим канцлером, который когда-либо был у Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    В тот же день он заявил, что Берлин зимой соберет «коалицию желающих» по Украине.

    В воскресенье Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

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    5 октября 2026, 04:11 • Новости дня
    Институт Рахманинова в Париже оказался в кризисе из-за политики Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Консерватория Сергея Рахманинова (институт Рахманинова) в Париже оказалась в финансовом кризисе из-за антироссийской политики французских властей, сообщил директор института Арно Фрилле.

    Фрилле сообщил, что институт Рахманинова лишился поддержки как с французской, так и с российской стороны на фоне кампании по «отмене» русской культуры на Западе, передало РИА «Новости».

    «Ситуация очень сложная, ведь по идее мы должны были бы получать государственную поддержку – как и все остальные культурные и творческие организации. Но мы ее не получаем. Что касается прямой поддержки из России, то финансовые и банковские ограничения делают ее технически невозможной», – рассказал он, добавив, что запрос на субсидирование от минкульта Франции был отклонен без объяснения причин.

    По словам директора, в ведомстве, где преобладают силы с левыми политическими взглядами, существуют сильные антироссийские настроения, а французские и международные компании, а также часть российских меценатов во Франции отказываются от открытого сотрудничества из политических и якобы «этических» соображений, хотя сам институт не является российской структурой.

    Фрилле отметил, что потенциальные благотворители ссылаются на решения комитетов по этике и заявляют о невозможности выделения средств, что, по его словам, является проявлением предвзятого отношения к русской культуре.

    «В нынешних условиях открытое проявление нашей «русской ДНК» по-прежнему вызывает опасения», – сообщил он.

    Русская консерватория имени Сергея Рахманинова, ныне известная как институт Рахманинова, была основана в 1923 году преподавателями Императорских консерваторий России, эмигрировавшими после революции 1917 года. Среди основателей были Александр Глазунов, Федор Шаляпин и Александр Гречанинов, а Сергей Рахманинов стал первым почетным президентом и главным меценатом учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу банки Франции попытались заблокировать счета института Рахманинова.

    Финансовые организации Франции отказывают гражданам России в обслуживании по негласным правилам.

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    5 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    В Европарламенте начали сбор подписей за запрет альянса левых сил

    Politico: Правые начали сбор подписей за запрет Европейского левого альянса

    Tекст: Игорь Иножарский

    Заместитель председателя правой группы «Европейские консерваторы и реформисты» в Европарламенте Чарли Веймерс начал сбор подписей за проверку и возможный запрет Европейского левого альянса в связи со школьными беспорядками во Франции.

    Инициатива правых сил может привести к аннулированию регистрации и лишению финансирования Европейского левого альянса, что фактически означает его запрет. Голосование по этому вопросу планируется провести на пленарном заседании Европарламента 19 октября, пишет Politico.

    Поводом для запуска процедуры послужили обвинения со стороны канцелярии премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. Ведомство обвинило французскую партию «Непокоренная Франция», входящую в альянс левых, в организации школьных протестов, часть из которых переросла в беспорядки. Для вынесения вопроса на голосование автору инициативы необходимо собрать 180 подписей от как минимум трех политических групп до 16 октября.

    «Поддержка молодежи, требующей лучшего образования, не является нарушением ценностей ЕС», – заявила сопредседатель Европейского левого альянса Катарина Мартинс. Она подчеркнула, что правые силы злоупотребляют процедурами, чтобы отвлечь внимание от расследований их собственных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Евросоюзу предрекли неизбежное сотрудничество с Марин Ле Пен. Днем ранее в Европарламенте обвинили Германию и Францию в торможении коллективной обороны ЕС. Весной евродепутат Мариани заявил о рисках ЕС из-за санкций против российских удобрений.

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