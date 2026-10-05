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    5 октября 2026, 21:00 • Новости дня

    Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире весом более 200 кг

    Ici: Во Франции украли книгу весом 210 кг с обложкой работы Дали

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из частного музея в коммуне Иссуар в центральной части Франции украли одну из самых дорогих и тяжелых книг в мире – «Апокалипсис» Жозефа Форе с обложкой работы Сальвадора Дали, сообщило радио Ici.

    Уникальное издание похитили в ночь на понедельник из городского центра современного искусства. Расследование обстоятельств кражи поручено жандармерии Клермон-Феррана, передает ТАСС со ссылкой на радио Ici.

    «Это грандиозное, мастерское произведение, не имеющее аналогов в мире. Этой ночью убили Францию, убили французское культурное наследие», – заявил основатель музея и владелец книги Кристиан Карутзос.

    Книга была создана в период с 1958 по 1961 год галеристом Жозефом Форе по благословению Папы Иоанна XXIII на основе «Откровения Иоанна Богослова». В создании произведения искусства принимали участие известные художники и писатели того времени, включая Сальвадора Дали, Жана Кокто, Бернара Бюффе и Осипа Цадкина.

    Как пишет региональная газета Ouest-France, общий вес книги составляет 210 кг, из которых 150 кг приходится на бронзовую обложку работы Дали. В 2003 году Карутзос приобрел ее на аукционе в Японии за несколько миллионов евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прокуратура Франции запросила до восьми лет тюрьмы за похищение книг Александра Пушкина.

    В мае грабители французских музеев перешли к нападениям на посетителей.

    В прошлом году у бывшего главы УЕФА Мишеля Платини украли 20 трофеев.

    5 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    Протестующие в Париже подожгли дверь лицея с учениками внутри

    BFMTV: Протестующие в Париже подожгли дверь лицея с учениками внутри

    Протестующие в Париже подожгли дверь лицея с учениками внутри
    @ Gauthier Bedrignans/Hans Lucas/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Париже участники протестов подожгли входную дверь лицея имени Воклена, из-за чего около ста учащихся оказались временно заблокированы в здании, сообщили СМИ.

    Как пишет телеканал BFMTV, «пожар возник у входа в здание, его снаружи разожгли демонстранты, около ста учеников оказались заблокированы в лицее», передает РИА «Новости».

    Персонал учебного заведения пытался самостоятельно потушить огонь до прибытия пожарных и полиции. Демонстранты также разбивали стекла дверей и не шли на контакт.

    По прибытии спасательных служб и правоохранителей участники протестов обстреляли их из пиротехники. Очевидцы предполагают, что для поджога использовались горючие жидкости. Всего было совершено три попытки поджечь здание.

    К 10:00 по местному времени всех учащихся и сотрудников лицея удалось эвакуировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова».

    В воскресенье французский школьник сжег лицо женщине самодельным огнеметом.

    На прошлой неделе старшеклассники разгромили 15 школ в парижском регионе.

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    5 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    На единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар

    Figaro: Пожар потушили на французском атомном авианосце «Шарль де Голль»

    На единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар
    @ Johan Nilsson/TT/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе технического обслуживания на единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар, огонь успешно потушили, сообщила газета Figaro со ссылкой на морскую префектуру по Средиземному морю.

    Отмечается, что возгорание произошло в понедельник после «работ по газовой резке», передает РИА «Новости».

    В июле авианосец вернулся в порт Тулон после развертывания на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на заводе на северо-западе Франции при взрыве и пожаре пострадал один человек.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова»

    Во Франции бастующие старшеклассники начали бросать «коктейли Молотова»

    Участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова»
    @ Gauthier Bedrignans/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Участники протестов старшеклассников во Франции начали бросать «коктейли Молотова» и поджигать городское имущество.

    Об этом сообщает префектура департамента Мерт и Мозель, передает РИА «Новости».

    «Правоохранители фиксируют возгорание городского имущества, выстрелы из фейерверков и бросания коктейлей Молотова», – заявили в префектуре.

    По информации властей, пострадавших пока нет.

    По данным телеканала BFMTV, протестные акции затронули 413 учебных заведений по всей стране, при этом 40% из них столкнулись с протестами впервые, что свидетельствует о расширении движения.

    Старшеклассники и студенты протестуют уже вторую неделю из-за перегруженного расписания и нехватки учителей. Протесты сопровождаются беспорядками. Задержаны более пяти тысяч человек, в основном несовершеннолетние. Власти считают, что школьные протесты переросли в уличные беспорядки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье из-за протестов во Франции закрыли более 400 школ. Протестующие подожгли и разгромили 24 учебных заведения.

    Сотни школ отменили занятия из-за массовых акций.

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    3 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    В Париже прошла демонстрация против помощи Украине

    Несколько сотен человек вышли на протест в Париже против поддержки Киева

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Парижа состоялась демонстрация против помощи Украине и за выход Франции из Евросоюза и НАТО.

    Акция прошла на площади Пале-Рояль по инициативе лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, который планирует баллотироваться в президенты, передает РИА «Новости».

    Протестующие вышли с плакатами, призывающими отказаться от отправки французов на Украину и требующими отставки президента Эммануэля Макрона, а также выхода страны из ЕС.

    «Нужно выйти из Европейского союза, нужно выйти из НАТО, нужно прекратить финансировать войну на Украине, а также ее вооружение», – заявил Филиппо.

    Он подчеркнул, что средства, выделяемые Киеву, следует направить на снижение налогов на бензин, так как «все больше французов уже не живут, а выживают». Акция носила мирный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября тысячи полицейских вышли на улицы Парижа с требованием повысить оклады.

    Ранее фермеры на тракторах заблокировали центр Парижа из-за сделки с МЕРСОКУР.

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    2 октября 2026, 22:44 • Новости дня
    МВД Франции сообщило о задержании более 5 тыс. школьников

    С начала недели во Франции задержали более 5 тыс. школьников

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе протестов старшеклассников во Франции с начала недели задержаны более 5 тыс. человек, ущерб оценивается в десятки миллионов евро, заявили в МВД Франции.

    С понедельника во Франции полиция задержала свыше 5 тыс. человек на акциях протеста учеников старших школ, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес, передает РИА «Новости».

    «С понедельника было произведено более 5 тыс. задержаний», – заявил Нуньес. Он отметил, что в 85% случаев речь идет о несовершеннолетних. В пятницу были задержаны 1747 человек, накануне – 1954.

    Политик добавил, что акции затронули 735 школ, в 158 из которых зафиксированы беспорядки. Протесты направлены против нехватки учителей, перегруженного расписания и других проблем в образовании. Ущерб только в трех регионах составил около 33-38 млн евро.

    По оценке французского правительства, школьные протесты переросли в уличные беспорядки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на фоне протестов школьников во Франции полиция задержала почти 2 тыс. человек. Власти заявили о сотнях задержанных. Во вторник во время акций старшеклассников пострадали более десяти человек.

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    5 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Французский школьник получил тяжелую травму из-за полицейской гранаты

    Во Франции школьник получил тяжелую травму руки из-за полицейской гранаты

    Tекст: Мария Иванова

    Школьник во французской коммуне Ланс получил тяжелую травму руки из-за детонации полицейской гранаты во время демонстрации.

    Инцидент произошел на севере Франции в коммуне Ланс перед лицеем Огюста Беаля во время манифестации школьников. Полиция использовала гранату с резиновыми элементами для разгона толпы. Один из школьников подобрал гранату, и она взорвалась в его руке, пишет BFMTV.

    Префект департамента Па-де-Кале Франсуа Ксавье Лош сообщил, что решение применить спецсредства было принято после того, как участники акции начали кидать в полицейских камни. Школьника госпитализировали в Лилль, угрозы его жизни нет, отмечает ТАСС.

    Генеральная инспекция национальной полиции Франции (IGPN) инициировала проверку действий полицейских по факту возможного применения насилия, повлекшего необратимые увечья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова».

    В прошлую пятницу школьники устроили хаос по всей стране.

    В четверг на фоне протестов школьников во Франции были задержаны почти 2 тыс. человек.

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    4 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Французский школьник сжег лицо женщине самодельным огнеметом

    Tекст: Ольга Иванова

    Во французском Марселе задержан 15-летний учащийся лицея, который во время уличных протестов применил самодельный огнемет против женщины, пытавшейся остановить вандалов.

    Пятнадцатилетний участник школьных протестов во Франции доставляется в прокуратуру Марселя для предъявления обвинений, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в четверг, когда женщина попыталась остановить подростков, разрушавших автобусную остановку.

    В ответ юноша применил самодельный огнемет, собранный из аэрозольного баллончика и зажигалки, направив струю пламени прямо в лицо потерпевшей. По данным местных СМИ, серьезных травм ей удалось избежать. Пострадавшая обратилась в полицию, после чего подозреваемого задержали.

    «В воскресенье, 4 октября, 15-летний подросток доставляется в прокуратуру Марселя для предъявления ему обвинения в совершении акта варварства. Его подозревают в том, что в четверг, на фоне протестов старшеклассников, он направил струю пламени в лицо. Прокуратура ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу», – сообщает французская пресса.

    Следствие переквалифицировало дело с умышленного причинения вреда на «акт варварства», что считается особо тяжким преступлением. Отягчающими факторами стали применение оружия, сокрытие лица и совершение преступления в составе группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за массовых протестов старшеклассников более 400 французских школ отменили очные занятия.

    С начала недели полиция задержала на акциях свыше пяти тысяч человек.

    Во время беспорядков различные ранения получили более 10 сотрудников учебных заведений и несколько школьников.

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    3 октября 2026, 12:35 • Новости дня
    При столкновении поезда и трактора во Франции пострадали восемь человек

    Восемь человек пострадали во Франции при столкновении поезда и прицепа трактора

    На севере Франции произошло столкновение регионального поезда и сельскохозяйственной техники, в результате чего восемь человек получили травмы, сообщил министр транспорта Филипп Табаро.

    Инцидент произошел на железнодорожном переезде в регионе О-де-Франс, пишет РИА «Новости».

    По словам Табаро, один человек получил серьезные травмы, еще семь пострадали незначительно.

    «Авария с участием регионального поезда и сельскохозяйственной техники произошла вечером на железнодорожном переезде в О-де-Франс», – заявил министр.

    Состав сбил застрявший на путях прицеп трактора, сообщает телеканал TF1. Серьезно пострадал машинист поезда, но его жизни ничего не угрожает.

    Железнодорожное сообщение между коммунами Дюнкерк и Азбрук было приостановлено. Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила, что его восстановление ожидается в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае транзитные поезда в Калининград остановились из-за аварии в Литве.

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    3 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Французский армрестлер Итан Лови скончался на 20-м году жизни

    EVW Europe: Французский армрестлер Итан Лови ушел из жизни в возрасте 19 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский армрестлер Итан Лови скончался в возрасте 19 лет, причины смерти спортсмена остаются неизвестными, о его уходе из жизни сообщил промоушен EVW Europe.

    Французский армрестлер Итан Лови скончался на 20-м году жизни. Смерть молодого спортсмена подтвердили представители промоушена EVW Europe, пишет РИА «Новости».

    «Ты ушел из нашей жизни слишком рано. Мы будем хранить в памяти те воспоминания, которые мы с тобой разделили, как за столом, так и за пределами него. Наше глубочайшее соболезнование твоей семье, друзьям и всем, кто тебя любил», – говорится в сообщении организации в социальных сетях.

    Подробности и причины смерти 19-летнего армрестлера на данный момент не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом основатель воронежской федерации армрестлинга погиб в зоне спецоперации на Украине. В прошлом году семья Яниса Тиммы обжаловала отказ в возбуждении уголовного дела о смерти спортсмена.

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    4 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Сотни школ во Франции отменили занятия из-за массовых протестов

    TF1: Во Франции более 400 школ отменили занятия из-за протестов учеников

    Tекст: Вера Басилая

    Более 400 французских школ не возобновят очные занятия в понедельник из-за продолжающихся по всей стране массовых протестов старшеклассников.

    Около 40% закрытых учебных заведений находятся в столичном регионе Иль-де-Франс, сообщил французский телеканал TF1, передает ТАСС.

    Акции протеста начались на прошлой неделе в Парижском регионе и охватили всю Францию. Участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования.

    В отдельных местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. За участие в беспорядках были задержаны почти 2 тыс. человек, из которых 1,8 тыс. помещены под стражу.

    В пятницу МВД Франции сообщило о задержании более 5 тыс. школьников.

    Протесты учеников затронули более 730 французских школ.

    Во вторник в ходе беспорядков пострадали более 10 человек.

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    3 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Участники митинга в Париже разорвали флаг Евросоюза

    Демонстранты в Париже разорвали флаг Евросоюза на акции против поддержки Киева

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже участники акции протеста против членства Франции в Евросоюзе и политики властей разорвали флаг ЕС.

    В центре Парижа на площади Пале-Рояль сотни людей вышли на акцию против членства Франции в Евросоюзе, в ходе которой разорвали флаг объединения, передает ТАСС.

    Инициатором манифестации выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Именно ЕС продолжает финансировать коррупционный украинский режим», – подчеркнул политик.

    Участники митинга развернули плакаты с требованиями к президенту Эмманюэлю Макрону остановить финансовую поддержку Киева. Собравшиеся скандировали лозунги против поставок оружия и самолетов, отказывались участвовать в чужом конфликте и призывали Владимира Зеленского вернуть деньги.

    Российские власти ранее неоднократно отмечали, что накачивание украинской армии вооружениями не повлияет на решимость Москвы и не изменит ход спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Париже прошла демонстрация против помощи Украине.

    В августе лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо возмутился подсветкой Эйфелевой башни в цвета флага Украины.

    В июле он обвинил власти Франции в спонсировании Киева.

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    4 октября 2026, 10:09 • Новости дня
    Француз открыл пельменную в Париже после поездок в Россию

    Французский ресторатор Барду открыл пельменную в Париже после поездок в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Владелец парижского ресторана Pelmeni Korner Оливье Барду рассказал, что открыл заведение под влиянием поездок в Россию и из-за высоких цен на пельмени во Франции.

    Во время рабочих поездок в Россию Барду полюбил русскую кухню, в особенности пельмени, передает РИА «Новости».

    «Моим главным разочарованием было то, что по возвращении во Францию я не мог найти пельмени – одно из моих любимых блюд – по доступной цене и в достаточном количестве. Во Франции в ресторане славянской кухни тарелка из 10 пельменей стоит около 15 евро… Тогда я решил, что лучший способ удовлетворить свой аппетит – готовить их самому», – рассказал ресторатор.

    По словам Барду, в 2017 году компанию, в которой он работал, купила российская фирма, и благодаря частым командировкам в Россию он познакомился с будущей женой.

    Отмечается, что в России стоимость порции пельменей в среднем составляет 500 рублей, причем в ней обычно больше десяти штук.

    Космонавты на МКС приготовили ужин под руководством российских шеф-поваров.

    Попытки переименовать русские вареники в украинские провалились в Польше.

    Минпромторг сообщил о принятии ГОСТа на русскую кухню.

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    4 октября 2026, 17:41 • Новости дня
    Во Франции протестующие подожгли и разгромили 24 учебных заведения

    Во Франции протестующие подожгли и разгромили 24 школы

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе масштабных протестов старшеклассников во Франции были подожжены или разгромлены 24 учебных заведения, заявил министр национального образования Эдуар Жеффре.

    «Во Франции зафиксировано 24 случая поджога или разгрома учебных заведений», – заявил Жеффре в эфире радиостанции France Inter, передает РИА «Новости».

    По его словам, всего в стране из-за протестов работу остановили от 400 до 500 учебных заведений. Они не будут работать и 5 октября. Причиной стали материальный ущерб и нападения на персонал.

    Министр подчеркнул, что пострадали 78 сотрудников системы образования. Он отметил, что на них напали намеренно из-за принадлежности к этой сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сотни школ во Франции отменили занятия из-за массовых протестов.

    В пятницу МВД страны сообщило о задержании более 5 тыс. школьников.

    В тот же день МИД Белоруссии призвал Париж освободить задержанных подростков.

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    4 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Внук де Голля пожелал будущему лидеру Франции качеств Путина

    Внук де Голля пожелал Франции президента с качествами Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что будущему французскому лидеру необходимы качества президента России Владимира Путина.

    Заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль выразил надежду, что следующий глава государства будет похож на российского лидера. «Я бы хотел, чтобы будущий президент Франции обладал качествами господина Путина», – заявил де Голль, передает РИА «Новости».

    По словам общественного деятеля, значительная часть населения разделяет его позицию. Де Голль отметил, что граждане устали от некомпетентности и лживости действующих властей. Он подчеркнул, что французский народ не следует отождествлять с правительством, поскольку нынешнее руководство страны поддерживает менее 20% жителей.

    Ранее Пьер де Голль захотел получить гражданство России.

    В прошлом месяце де Голль заявил о провале попыток западных стран изолировать Москву.

    В августе внук французского лидера указал на необходимость вступления Франции в БРИКС.

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    4 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    Во Франции нашли фургон с убитым мужчиной и мигрантами

    Во Франции обнаружили британский фургон с застреленным мужчиной и мигрантами

    Tекст: Дарья Григоренко

    На севере Франции полицейские нашли брошенный фургон с британскими номерами, внутри которого находились около десяти нелегальных мигрантов и тело мужчины с огнестрельным ранением, сообщили СМИ.

    Как пишет France Presse со ссылкой на прокуратуру, тело 47-летнего мужчины с пулевым ранением в голову находилось на пассажирском сиденье. Внутри машины также скрывались около 10 иностранцев, незаконно пребывающих на территории Франции, передает РИА «Новости».

    Фургон стоял в зоне отдыха у автомагистрали недалеко от Труа на севере Франции. Прокуратура задержала подозреваемого по этому делу.

    По данным следствия, в районе парковки были слышны выстрелы, после чего несколько человек скрылись. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, незаконном хранении оружия и нарушении миграционного законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газета Telegraph сообщила о планах Британии и Франции расторгнуть сделку по обмену мигрантами.

    В августе нелегального мигранта во Франции обвинили в изнасиловании россиянки.

    В июне Францию застало врасплох письмо о миграционных центрах.

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