Вильнюс и Варшава наметили план эвакуации населения через госграницу

Tекст: Денис Тельманов

Об этом стало известно по итогам совместной пресс-конференции министра внутренних дел Польши Марчина Кервиньского и главы литовского МВД Мартинаса Кателинаса в Вильнюсе, передает ТАСС.

«Мы обсудили то, что надо сделать для установления альтернативных пунктов пересечения границы на случай экстремальных ситуаций, организации центров приема эвакуированных», – заявил польский министр. Он подчеркнул, что существующие планы нуждаются в обновлении, в том числе в территориальном аспекте, а также требуют унификации процедур пересечения границы.

В свою очередь, Кателинас отметил, что в случае экстренной ситуации путь отступления в Европу для жителей Литвы, Латвии и Эстонии будет общим. По его словам, для этих стран останется единственный коридор, проходящий через территорию Польши.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году власти Литвы решили разработать план эвакуации населения на случай войны.

В прошлом году руководство прибалтийских стран приступило к подготовке массового вывоза жителей.

В августе текущего года литовские депутаты предложили ужесточить контроль за транзитом россиян в Калининград.