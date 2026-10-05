Сильные ливни парализовали движение в метро Барселоны

Tекст: Денис Тельманов

Оператор городского транспорта TMB сообщил, что первые ограничения на движение поездов ввели еще утром в понедельник, передает РИА «Новости». Днем непогода привела к закрытию участков, станций и перебоям на нескольких линиях метрополитена.

К 19:00 по московскому времени движение частично прервалось на трех линиях метро. Еще на двух маршрутах закрыли отдельные станции и платформы.

Самые долгие задержки зафиксировали на линии L3. Там ограничения действовали с 10:00 утра по московскому времени и продлились более девяти часов.

В выходные государственное метеорологическое агентство Испании (Aemet) объявило красный уровень погодной опасности в Каталонии из-за дождей. В некоторых районах провинций Барселона и Жирона ожидалось до 200 литров осадков на квадратный метр.

Оранжевый уровень опасности ввели в Астурии, Кантабрии и Мадридском сообществе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле текущего года масштабный пожар в метро Барселоны травмировал 137 пассажиров.

Осенью прошлого года мощный шторм «Алиса» затопил улицы и дома в Каталонии.

В ноябре 2024 года разрушительные наводнения в испанской провинции Валенсия унесли жизни 158 человек.