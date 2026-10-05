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    5 октября 2026, 20:28 • Новости дня

    Число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество инфицированных опасным вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 8,5 тыс. человек, сообщили в министерстве связи и по делам СМИ страны.

    «Меры реагирования продолжают приниматься в семи провинциях и 64 затронутых районах здравоохранения. По ситуации с Эболой на 3 октября: 8 544 подтвержденных случая, 4 114 умерших, 824 пациента в изоляции или госпитализированы», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В министерстве также уточнили, что показатель летальности заболевания достиг 48,2%. При этом эффективность отслеживания контактов заболевших составляет 73,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября число жертв эпидемии в Демократической Республике Конго превысило 4 тыс. человек.

    Месяцем ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала распространение вируса на новые территории страны. Для борьбы с инфекцией местные власти приступили к массовой вакцинации населения.

    3 октября 2026, 01:04 • Новости дня
    Минздрав утвердил новые правила медосмотра водителей

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство здравоохранения подготовило новые правила медицинского освидетельствования автомобилистов, предполагающие перевод заключений в электронный формат, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Минздрав России разработал проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств, формы медицинского заключения, а также порядок направления уведомления водителям», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

    Медицинские справки планируется оформлять в электронном формате. При необходимости водители смогут получить бумажную копию документа.

    Если в ходе осмотра у человека обнаружат заболевания, препятствующие управлению автомобилем, его направят на дополнительное обследование или лечение.

    В случае подтверждения диагноза водитель получит уведомление через портал «Госуслуги». После этого ему потребуется в течение трех месяцев пройти внеочередное обязательное освидетельствование.

    Ожидается, что новые правила вступят в силу 1 марта 2027 года и помогут повысить безопасность на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство расширило перечень причин для аннулирования водительских прав из-за отказа от медосвидетельствования. Для борьбы с теневым рынком фальшивых документов выдачу справок автомобилистам перевели в электронный формат.

    Верховный суд запретил использовать пустые медбланки на замену водительских прав.

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    3 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Ветеран ГРУ заявил о подрывной деятельности ГУР Украины в Африке

    Ветеран ГРУ: Украина выполняет задачи западных спецслужб в Африке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Деятельность украинской военной разведки в области Сахель и арабской части Северной Африки носит устойчивый характер и сосредоточена на нескольких основных направлениях, сообщил руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран ГРУ Владимир Винокуров.

    Украинская военная разведка (ГУР) в последние годы ведет активную подрывную деятельность против России в Африке, действуя как исполнитель задач западных спецслужб, сообщил РИА «Новости» руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран ГРУ Владимир Винокуров.

    «Деятельность украинской военной разведки в Сахельском регионе и арабской части Северной Африки в 2024-2026 годах носит устойчивый характер и сосредоточена на нескольких основных направлениях», – сказал Винокуров.

    По его словам, ГУР содействует туарегским и джихадистским формированиям, действующим против российских подразделений в Мали, а также собирает информацию о составе и перемещениях Африканского корпуса в ЦАР и Ливии.

    Кроме того, украинская разведка работает с диаспоральными и сетевыми структурами берберского происхождения по части информационного и логистического обеспечения.

    «Пожалуй, самое главное африканское направление деятельности ГУР минобороны Украины выстроено как элемент более широкой системы распределения функций между западными спецслужбами, в которой Украина выполняет роль оперативного исполнителя поставленных ими задач», – добавил ветеран ГРУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Африканский корпус России помог войскам Нигера подавить мятеж. После этого военные Нигера поблагодарили российских представителей Минобороны.

    В феврале СМИ сообщили о подготовке террористов в Мали инструкторами ГУР Украины.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Ростех представил новую вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка

    В России зарегистрировали новую вакцину от коклюша и столбняка для взрослых

    Tекст: Мария Иванова

    Статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб сообщил о презентации нового препарата для ревакцинации взрослых против коклюша, дифтерии и столбняка на форуме «Биопром».

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала препарат для ревакцинации в рамках проходящего в Геленджике форума, пишет РИА «Новости».

    «Наш холдинг «НацимБио» в этом году впервые на форуме представляет новую вакцину для ревакцинации взрослого населения против трех инфекций: коклюша, дифтерии и столбняка. Эта вакцина в этом году зарегистрирована», – заявил Цыб.

    Он подчеркнул, что производство препарата будет развернуто на предприятии в Перми, что позволит полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

    На выставке форума «Биопром» свои передовые технологии продемонстрировали свыше 100 компаний, среди которых «Магнит», «Герофарм», «Арнест», «Сибур» и Фонд «Сколково». Часть представленных разработок уже внедрена в серийное производство, по другим проектам завершены испытания и созданы опытные образцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в России назвали сроки поступления в медучреждения первой отечественной вакцины от ВПЧ.

    Весной российская вакцина от коклюша снизила зависимость от иностранных препаратов.

    В стране ранее впервые зарегистрировали вакцину от коклюша для взрослых.

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    4 октября 2026, 07:30 • Новости дня
    Богатейший африканец захотел превратить нетронутое побережье Ламу в нефтецентр

    Богатый африканец захотел превратить побережье Ламу в нефтецентр

    Tекст: Катерина Туманова

    Богатейший африканец Алико Данготе захотел обустроить нефтяной центр на Ламу – древнем острове и старейшем городе народа суахили в Индийском океане у побережья Кении, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет WSJ.

    Предлагаемый нефтеперерабатывающий завод обещает рабочие места и энергетическую безопасность, но владельцы отелей и защитники окружающей среды опасаются, что затея угрожает тому, что делает Ламу уникальным местом, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    На протяжении семи веков невысокая береговая линия Старого города Ламу, омываемая бирюзовыми водами кенийского побережья, привлекала как торговцев, так и спекулянтов.

    Но мало кто хотел оставить столь заметный след на его покрытом мангровыми лесами побережье, как самый богатый человек Африки, нигерийский нефтяной магнат Алико Данготе.

    Власти Кении поддержали строительство нефтеперерабатывающего центра, который создаст 60 тыс. рабочих мест и укрепит энергетическую безопасность государства. Завод позволит снизить зависимость Восточной Африки от поставок нефтепродуктов из стран Персидского залива, добавляет РБК.

    WSJ отмечает, что политическая поддержка строительства НПЗ усилилась на фоне последствий конфликта США и Ирана для мирового энергетического рынка.

    Однако экологи обеспокоены тем, что на Ламу приходится почти 70% мангровых лесов Кении. Исследования правительства допускали, что при развитии экономического коридора более трети этих лесов, жизненно важных для флоры, фауны и людей, будут утрачены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ближневосточный кризис вызвал бум строительства нефтепроводов. Ливия предложила российским компаниям инвестировать в местные НПЗ. Саудовская Аравия и Индия договорились построить два НПЗ.

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    5 октября 2026, 02:28 • Новости дня
    Роспотребнадзор заблокировал 48,6 тыс. онлайн-ресурсов с запрещенными БАД

    Tекст: Антон Антонов

    Заблокировано более 48 тыс. интернет-ресурсов, предлагавших к продаже биологически активные добавки, реализация которых запрещена на территории России, сообщил Роспотребнадзор.

    «Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже БАД, реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано 48,6 тыс. подобных площадок», – говорится в сообщении.

    В числе заблокированных приведены страницы с продукцией, не прошедшей государственную регистрацию, такой как «Харидра (Куркума) Шри Ганга, 120 таблеток», с добавками с несоответствующим содержанием нормируемых веществ, например «Витамин D3 (холекальциферол), 250 мкг, 10 тыс. МЕ, 120 капсул», а также с опасной продукцией, включая «Nature's Way, Kidney Bladder, добавка для почек и мочевого пузыря, 100 веганских капсул», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в России заблокировали около 45 тыс. сайтов с запрещенными БАДами.

    В прошлом году Роспотребнадзор подготовил основания для запрета продажи отдельных видов биологически активных добавок.

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    5 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Ростех анонсировал серийный выпуск МРТ-совместимого кардиостимулятора

    Ростех запланировал выпуск кардиостимуляторов Apollo MRI на 2027 год

    Tекст: Мария Иванова

    Статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб сообщил, что предприятие «Кардиоэлектроника» планирует начать серийное производство нового однокамерного электрокардиостимулятора в 2027 году.

    Производство нового медицинского аппарата, совместимого с проведением магнитно-резонансной томографии, будет развернуто на базе отечественного предприятия. Об этом на полях форума «Биопром» в Геленджике сообщил статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб, передает ТАСС.

    «МРТ-совместимый имплантируемый однокамерный электрокардиостимулятор Apollo MRI также будет выпускать наше предприятие «Кардиоэлектроника“. Серийное производство планируем начать в 2027 году», – заявил он.

    В отличие от двухкамерного электрокардиостимулятора, который стимулирует обе камеры сердца, новая однокамерная модель поддерживает работу только правого предсердия или правого желудочка.

    Линейка кардиологического оборудования Ростеха в настоящий момент уже представлена двухкамерным МРТ-совместимым устройством. В российские клиники было поставлено свыше 200 подобных приборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае отечественные ученые показали первый российский портативный МРТ.

    В марте Ростех анонсировал запуск производства нового аппарата для ингаляционной анестезии.

    В прошлом году на «Российской неделе здравоохранения» представили МРТ-совместимый кардиостимулятор.

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    5 октября 2026, 11:31 • Новости дня
    При крушении вертолета в Зимбабве погиб африканский миллионер Чивайо

    Tекст: Вера Басилая

    В Зимбабве потерпел крушение вертолет, на борту которого находились восемь человек, включая местного мультимиллионера Уикнелла Чивайо, все они погибли, сообщила газета Daily Mirror.

    Вертолет упал на ферму в провинции Восточный Машоналенд через 40 минут после взлета, передает «360» со ссылкой на Daily Mirror.

    В результате авиакатастрофы погибли два пилота и шесть пассажиров. Среди них был известный бизнесмен Уикнелл Чивайо и его супруга.

    Отмечается, что Чивайо заработал состояние на госконтрактах в сфере энергетики и медицины, его неоднократно обвиняли в коррупции и связях с лидерами африканских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе четыре человека погибли при крушении вертолета в Канаде.

    В прошлом месяце вокалист бразильского дуэта Rick & Renner погиб при крушении вертолета.

    Летом пилот погиб при крушении вертолета на востоке Германии.

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    5 октября 2026, 00:40 • Новости дня
    Сенегальский писатель и бывший министр Шейх Хамиду Кане умер в возрасте 98 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Сенегальский писатель и бывший министр Шейх Хамиду Кане скончался в возрасте 98 лет, сообщил портал Senenews со ссылкой на местные власти

    «Писатель и бывший министр Шейх Хамиду Кане скончался», – пишет портал Senenews.

    Кане получил широкую известность после публикации романа «Двусмысленное приключение» 1961 года, за который был удостоен Большой литературной премии Черной Африки, а также благодаря произведению «Стражи храма», вышедшему в 1995 году, передает РИА «Новости».

    Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай выразил соболезнования и подчеркнул значимость работы писателя для Сенегала и всего африканского континента.

    Шейх Хамиду Кане занимал ряд государственных постов в Сенегале: он был губернатором региона Тиес на западе страны, затем стал министром промышленного развития и ремесленничества при президенте Леопольде Сенгоре и министром планирования и сотрудничества при президенте Абду Диуфе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерский прозаик и эссеист Петер Надаш ушел из жизни в августе.

    Создатель культового детектива «Жертва подозреваемого X» писатель Кэйго Хигасино умер в июле из-за онкологического заболевания незадолго до выхода своего нового романа.

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    5 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Скворцова анонсировала появление в России вакцин от денге и глиобластомы

    Скворцова сообщила о появлении в России вакцин от лихорадки денге и глиобластомы

    Tекст: Вера Басилая

    В скором времени в России появятся новые вакцины, в том числе от аллергии на амброзию, лихорадки денге и менингококковой инфекции, а также персонализированная онковакцина от глиобластомы, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

    Скворцова на пленарной сессии III Международного форума «Биопром» заявила, что на прошлой неделе была зарегистрирована первая аллерговакцина против пыльцы березы и перекрестной пищевой аллергии. По ее словам, на подходе вторая вакцина от аллергии на амброзию, передает РИА «Новости».

    Скворцова добавила, что Федеральное медико-биологическое агентство разрабатывает вакцины против менингококковой инфекции и лихорадки денге, а также персонализированные онковакцины. По ее словам, ранее ФМБА представило вакцину для терапии колоректального рака, а сейчас работает над вакциной от глиобластомы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о скором выходе в гражданский оборот вакцины от аллергии.

    В среду Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину от аллергического риноконъюнктивита «Аллергарда».

    Скворцова уточнила, что препарат снижает проявления заболевания в семь раз.

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    5 октября 2026, 07:09 • Новости дня
    Кузбасские хирурги спасли пациента с закупоркой сосуда мозга

    Врачи в Кузбассе извлекли тромб из сосуда головного мозга пациента

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Врачи Кузбасского кардиодиспансера спасли пациента, у которого тромб полностью закрыл сосуд, кровоснабжающий большую часть полушария головного мозга, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

    Специалисты Кузбасского кардиодиспансера успешно прооперировали мужчину, перенесшего ишемический инсульт, передает РИА «Новости». Пациент поступил в больницу после того, как упал и не смог подняться из-за паралича правой стороны тела и дезориентации.

    Выяснилось, что ранее кемеровчанин уже переносил микроинсульты «на ногах», игнорируя головокружение. Мужчину экстренно доставили в Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л. С. Барбараша.

    «По результатам КТ-ангиографии выявлена окклюзия сегмента левой средней мозговой артерии – закупорка сосуда, кровоснабжающего большую часть полушария головного мозга. Это приводит к ишемии и гибели мозговой ткани», – пояснил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

    Врачам потребовалось провести экстренное вмешательство. Медики выполнили системную тромболитическую терапию, а затем тромбэкстракцию. В результате кровоток был восстановлен, пациент уже может передвигаться с тростью и самостоятельно себя обслуживать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подмосковные врачи вылечили ишемический инсульт у гражданина Северной Кореи. Российские специалисты успешно удалили опасный тромб из головного мозга телохранителя американской журналистки Кэндис Оуэнс. Отечественные производители зарегистрировали оригинальные микрокатетеры для лечения инсультов.

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    5 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    ФМБА сообщило о сокращении пути создания инновационных разработок

    Скворцова: ФМБА сократило путь создания инновационных разработок почти втрое

    Tекст: Ольга Иванова

    Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сократило цепочку создания новых разработок в 2,5-3 раза в период с 2023 по 2026 год, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

    «Соединение этих двух принципов позволило нам за короткий период, с 2023 по 2026 год, укоротить инновационную цепочку в 2,5-3 раза», – заявила Скворцова на пленарном заседании форума «Биопром», передает ТАСС.

    По ее словам, за это время специалисты ФМБА создали около 700 результатов интеллектуальной деятельности, получив 322 патента. Также было зарегистрировано 49 инновационных лекарственных препаратов.

    Скворцова отметила, что количество научно-технологических платформ на базе научных центров ФМБА увеличилось с восьми в конце 2022 года до 27. Эти платформы основаны на технологиях генной инженерии, биоинженерии, мультиомиксных технологиях, а также пептидном и олигонуклеотидном синтезе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Скворцова анонсировала появление в России вакцин от денге и глиобластомы.

    На прошлой неделе она сообщила о скором выходе российской вакцины от аллергии.

    В среду глава ФМБА заявила, что вакцина «Аллергарда» снижает проявления аллергии в семь раз.

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    5 октября 2026, 12:19 • Новости дня
    Минздрав сообщил о росте финансирования лечения онкологии по ОМС

    Минздрав: Бюджет гарантирует рост финансирования медпомощи по онкологии по ОМС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проект государственного бюджета обеспечит увеличение финансирования медицинской помощи по ОМС темпами выше уровня инфляции, включая профиль лечения онкологических заболеваний, сообщили в пресс-службе Минздрава.

    Проект федерального бюджета предусматривает рост объемов финансирования медицинской помощи по ОМС темпами, опережающими инфляцию, передает ТАСС.

    «Проектом федерального бюджета гарантировано увеличение объемов финансирования медицинской помощи застрахованным лицам по ОМС темпами, опережающими инфляцию, в том числе по профилю «Онкология», а также расширение ее доступности», – заявили в пресс-службе Минздрава.

    В ведомстве подчеркнули, что новые финансовые гарантии коснутся в первую очередь помощи онкобольным, что должно повысить доступность лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство здравоохранения анонсировало рост финансирования территориальных программ ОМС в 2027 году до 4,3 трлн рублей.

    Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов сообщил о включении отечественной вакцины против рака кожи в программу обязательного медицинского страхования.

    Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил доступность бесплатного лечения российскими онковакцинами по полису.

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    5 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Военный самолет с 32 пассажирами разбился в Нигерии

    Tекст: Денис Тельманов

    В нигерийском штате Ондо разбился военный самолет ATR-42, на борту которого находились 32 человека, пишет газета Vanguard со ссылкой на официального представителя ВВС Нигерии Эхимена Эджодаме.

    Самолет военно-воздушных сил Нигерии ATR-42 потерпел крушение в штате Ондо, передает ТАСС. Авиакатастрофа произошла недалеко от населенного пункта Игбокода. На борту воздушного судна находились 32 человека, включая 25 пассажиров и семь членов экипажа. В настоящее время их судьба остается неизвестной.

    На месте падения самолета продолжаются поисково-спасательные работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре учебно-тренировочный самолет британских ВВС разбился в Уэльсе.

    В августе у военного аэродрома на Аляске рухнуло пассажирское воздушное судно Cessna 441.

    В июне оба пилота пакистанских ВВС погибли при падении учебного самолета у города Мардан.

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    5 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    В Минздраве сообщили о выделении рекордной суммы на медицинскую реабилитацию

    Минздрав: На медицинскую реабилитацию выделят рекордные 100 млрд рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин сообщил, что в 2026 году на развитие медицинской реабилитации граждан за счет средств обязательного медицинского страхования направят около 100 млрд рублей.

    Около 2 млн граждан смогут пройти бесплатную реабилитацию в рамках программ обязательного медицинского страхования (ОМС), передает РИА «Новости».

    «Мы ожидаем, что в этом году на медицинскую реабилитацию будет направлена рекордная сумма из фонда обязательного медицинского страхования. Я думаю, что эта сумма составит около 100 млрд рублей», – заявил Камкин на сессии III Международного форума «Биопром».

    Международный форум «Биопром» проходит в Геленджике с 5 по 6 октября. Ключевой темой мероприятия заявлена «Экосистема высокого качества жизни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минздрав сообщил о росте финансирования лечения онкологии по ОМС.

    На прошлой неделе индивидуальные вакцины и клеточная терапия вошли в систему ОМС.

    В прошлом году россиянам гарантировали защиту прав при передаче функций страховщиков фонду ОМС.

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    5 октября 2026, 21:16 • Новости дня
    Президент Нигерии подтвердил крушение военного самолета с 32 людьми на борту

    Глава Нигерии Тинубу подтвердил крушение военного самолета с 32 людьми на борту

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Нигерии Бола Тинубу подтвердил крушение самолета военно-воздушных сил страны ATR-42, на борту которого находились 32 человека.

    Бола Тинубу выразил соболезнования семьям 25 пассажиров и семи членов экипажа, погибших при крушении самолета ВВС страны ATR-42. Катастрофа произошла близ военно-морской базы в районе Игбокода штата Ондо, передает ТАСС.

    «Это тяжелый момент для наших ВС и всей нации. Военнослужащие наших ВВС каждый день рискуют своими жизнями ради безопасности Нигерии», – говорится в заявлении президента.

    Бола Тинубу подчеркнул, что командующий ВВС уже доложил ему о случившемся. Президент отдал приказ военно-воздушным силам Нигерии незамедлительно начать расследование причин падения самолета, чтобы предотвратить подобные происшествия в дальнейшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военный самолет с 32 пассажирами разбился в Нигерии.

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