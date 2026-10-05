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    5 октября 2026, 20:10 • Новости дня

    Польша объявила об увеличении численности войск на востоке страны

    Косиняк-Камыш: Польша начала увеличивать численность войск на востоке страны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Польши увеличивают военное присутствие и впервые размещают зенитные ракетные комплексы Patriot в Люблинском воеводстве, сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Польша наращивает численность войск на востоке страны в рамках плана по укреплению границы. В Люблинском воеводстве создаются новые подразделения в составе 18-й механизированной дивизии. В городе Билгорай будут дислоцированы мотострелковый батальон и подразделения ПВО, а в Лукуве – сформированы подразделения беспилотных систем с перспективой развертывания профильной бригады, пишет РИА «Новости».

    «Мы увеличиваем присутствие Войска польского в Люблинском воеводстве. Это инвестиция в безопасность жителей приграничных регионов и всей Польши», – заявил Косиняк-Камыш.

    Министр также сообщил о размещении зенитных ракетных комплексов Patriot в районе аэропорта Свидник. По его словам, батареи Patriot впервые появились в регионе для защиты воздушного пространства. Кроме того, власти выделили земли для расширения инфраструктуры Военно-воздушной академии в Демблине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу южнокорейские истребители FA-50GF начали охранять восточную границу Польши.

    В конце прошлого месяца глава МИД России Сергей Лавров напомнил о российской военной доктрине в ответ на планы Польши по ракетам Patriot.

    Летом в Польше сформировали новое военное подразделение для охраны восточной границы.

    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Эксперт Ходаренок объяснил пользу возможного наступления на севере Украины

    Полковник Ходаренок: Наступление на севере Украины поможет обойти Славянск

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что возможное наступление российских войск с севера Украины будет способствовать скорому освобождению Донбасса.

    Возможный удар со стороны северных границ Украины вынудит противника перебрасывать резервы и поможет ускорить освобождение Донбасса, пишет «Газета.Ru».

    «Такой характер действий со стороны Вооруженных сил России представляется целесообразным. Почему? Потому что штурмовать в лоб укрепленные районы Славянска и Краматорска – это долго и кровопролитно. Нанести удар на том направлении, где противник тебя меньше всего ожидает, и обойти эти укрепленные районы с тыла, принудить противника организованно отойти с занимаемых позиций – такой замысел выглядит привлекательным», – заявил Ходаренок.

    Эксперт отметил, что данный сценарий пока остается гипотезой, так как реальные планы российского командования засекречены. Однако реализация такого маневра позволила бы эффективно решить задачу по освобождению региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ДНР Денис Пушилин назвал решающие направления в битве за Донбасс.

    Российские войска нанесли поражение ВСУ за Красным Лиманом.

    Подразделения прорвали оборону противника и устремились к Дружковке.

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    5 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Рубио назвал плановой ротацией вывод бомбардировщиков США из Британии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вывод американских бомбардировщиков с базы Фэрфорд в Британии связан с плановой ротацией, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Министерство войны постоянно переводит ресурсы туда, где они нужны. Там также происходит регулярная ротация», – заявил Рубио, комментируя сообщения о передислокации 12 бомбардировщиков, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация привлекла внимание общественности только из-за инцидента с задержанием пяти человек у базы. Передислокация является обычным делом, отметил госсекретарь.

    «Мы уверены в безопасности всех наших баз», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии из-за угрозы безопасности.

    На прошлой неделе в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном. В апреле Иран пригрозил признать британские базы законными целями для ударов.

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    5 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    ERR: Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    Tекст: Ольга Иванова

    Таллин в рамках концепции «активной обороны» начал передислокацию элитных подразделений вооруженных сил ближе к российской границе, сообщила телерадиокомпания ERR.

    Эстония передислоцирует 1-ю пехотную бригаду из Тапа в город Йыхви, который находится в 50 км от российской границы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. В Йыхви строятся новые объекты для солдат, а в Нарве возводится база на тысячу военных.

    «Мы должны выстроить наши линии уже сегодня. Это оборона на выдвинутых позициях. Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях», – приводит телерадиокомпания слова командира 1-й пехотной бригады полковника Тармо Кундла.

    Термин «активная оборона» был введен в концепцию национальной безопасности Эстонии в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла сообщения о переброске войск Эстонии к российской границе.

    В тот же день сообщалось, что Эстония начала строительство военных баз у границы с Россией.

    В мае страна закрыла небо у границы с Россией.

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    5 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    После гибели 14 военных на Каспии в Казахстане арестованы пять человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море, президент республики Касым-Жомарт Токаев потребовал привлечь виновных к ответственности.

    «Глава государства подчеркнул, что приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность», – заявила президентская пресс-служба по итогам совещания лидера страны, передает ТАСС.

    Отмечается, что этот вопрос находится на личном контроле президента.

    В сообщении также указывается, что по фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование, арестованы пять должностных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комиссия выявила нарушения при планировании военных учений на Каспии.

    В понедельник президент Казахстана назначил нового начальника Генштаба ВС республики.

    В прошлом месяце Токаев наградил орденами спасшихся на учениях в Каспии военных.

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    5 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Латвийская AirBaltic запланировала уволить до 700 сотрудников

    Delfi: Латвийская AirBaltic запланировала уволить до 700 сотрудников

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальная авиакомпания Латвии AirBaltic планирует масштабные сокращения персонала, которые могут затронуть до 700 сотрудников в трех странах Прибалтики, пишет портал Delfi со ссылкой на сообщение компании.

    Национальная латвийская авиакомпания AirBaltic планирует масштабные сокращения персонала на своих базах в Прибалтике, передает ТАСС. В рамках реализации нового бизнес-плана компания намерена уволить от 500 до 700 сотрудников в Литве, Латвии и Эстонии.

    «Авиакомпания продолжает реформы, связанные с реализацией нового бизнес-плана. В его рамках предстоит пересмотреть структуру персонала с возможным увольнением в Литве, Латвии и Эстонии от 500 до 700 человек», – говорится в публикации Delfi.

    Окончательные решения по кадровым вопросам ожидаются к середине октября. Сейчас штат компании насчитывает около 3 тыс. человек. Представители AirBaltic подчеркивают, что грядущие сокращения не повлияют на график полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре национальный авиаперевозчик Латвии подал заявление о банкротстве.

    Летом международное агентство Fitch ухудшило оценку финансового состояния компании. Весной руководство предприятия потребовало от государства срочный заем на 30 млн евро.

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    5 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Комиссия выявила нарушения при планировании военных учений на Каспии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по комплексной проверке состояния дел в министерстве обороны Казахстана обнаружила нарушения и недочеты при планировании учений на Каспийском море, во время которых 24 сентября погибли 14 военнослужащих.

    Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам совещания с членами комиссии, передает ТАСС. «Предварительные итоги расследования свидетельствуют о серьезных просчетах при планировании военных мероприятий и отсутствии должного контроля со стороны прежнего руководства», – заявила пресс-служба.

    Токаев подчеркнул, что приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность.

    По итогам первого этапа проверки возбуждено 13 уголовных дел по фактам возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений в деятельности организаций и подразделений министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших на учениях в Каспийском море военных.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с трагедией.

    МВД Казахстана рассказало подробности гибели солдат на Каспии.

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    5 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»

    ЕК: Евросоюз ждет суровая зима в условиях высоких цен на энергоресурсы

    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Евросоюзе ожидается суровая зима на фоне высоких цен на энергоносители, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    «ЕС движется к очень тяжелой зиме с точки зрения цен на энергоресурсы», – заявила Итконен, передает ТАСС. Представитель ЕК поддержала решение стран ЕС и Группы семи о продаже 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов. По ее словам, это поможет стабилизировать цены для европейских граждан и бизнеса.

    Решение о высвобождении запасов было принято под давлением США, которые требовали выделить до 120 млн баррелей дизеля. Вашингтон угрожал запретом на экспорт американского дизельного топлива, если союзники не примут меры для снижения цен на мировом рынке. Эксперты отмечают, что запрет на экспорт мог бы спровоцировать физический дефицит горючего в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США.

    В четверг ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В прошлом месяце премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о неконкурентоспособности Европы при нынешних ценах на энергоносители.

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    5 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Песков оценил возможности разведки России по контролю за границами

    Песков заявил о наличии у России разведпотенциала для контроля границ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские спецслужбы и Министерство обороны обладают достаточным разведывательным потенциалом для контроля ситуации на границах государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о переброске эстонских войск ближе к российской границе, передает РИА «Новости».

    По его словам, отечественные спецслужбы внимательно следят за развитием событий.

    «Здесь не должно быть сомнений, что наше Министерство обороны и другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом для того, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг нашей границы», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновников написала, что Эстония перебрасывает элитные подразделения к границе с Россией. По данным издания, Таллин объясняет эти действия необходимостью «активной обороны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии перебросили элитные подразделения ближе к российской границе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на публикации западной прессы об этих маневрах.

    Летом эстонские вооруженные силы обустроили 10 км противотанковых рвов на псковском участке границы.

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    5 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Pais: Еврокомиссия рассматривает ограничение права голоса новых членов ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия обсуждает возможность ограничения и приостановки права голоса новых государств-членов при несоблюдении ими правил и стандартов объединения, сообщает газета Pais со ссылкой на проект документа.

    Европейская комиссия планирует постепенно интегрировать страны-кандидаты в свои структуры до их официального вступления, передает РИА «Новости». «Документ предлагает меры, которые позволят интегрировать страны-кандидаты в структуры ЕС еще до получения ими статуса полноправных членов. Одновременно предлагается ограничивать их право голоса в первые годы членства и даже временно приостанавливать его, если новые государства не будут соблюдать правила и стандарты Евросоюза», – цитирует проект документа испанская газета El Pais.

    Новая стратегия нацелена на ускорение процесса вступления в Евросоюз Украины, Молдавии и стран Западных Балкан. Успешно проводящие реформы государства смогут постепенно получать доступ к отдельным направлениям европейской политики, включая энергетику, транспорт и оборону. Компаниям из этих стран также могут открыть доступ к некоторым сегментам единого рынка.

    Для новых членов могут временно сохранить ограничения в сфере свободного передвижения работников и сельского хозяйства, чтобы избежать резких изменений на чувствительных рынках. Расширение Евросоюза более чем до 30 государств потребует реформы его институтов, включая возможное сокращение числа еврокомиссаров и введение системы их ротации. Окончательный вариант стратегии планируется представить в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подготовила проект отмены права национального вето по вопросам санкций.

    В Брюсселе разработали масштабную реформу политики расширения европейского объединения.

    Европейские чиновники рассматривали вариант ускоренного приема Украины с сохранением ограниченных полномочий на начальном этапе.

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    5 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Резервисты начали осваивать FPV-перехватчики в Московском военном округе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Граждане, пребывающие в запасе и добровольно решившие защищать воздушное пространство столичного региона, приступили к обучению пилотированию FPV-дронов в Московском военном округе, сообщили в пресс-службе округа.

    Программа подготовки добровольцев из запаса направлена на создание дополнительного эшелона обороны важных объектов инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    «В Московском военном округе начато обучение отделений FPV-перехватчиков из состава резервистов. Программа подготовки включает изучение технических характеристик FPV-дронов-перехватчиков, отработку навыков пилотирования на специализированных симуляторах и практические полеты на полигонах», – сообщили в пресс-службе военного округа.

    Сформированные подразделения будут функционировать совместно с действующими силами противовоздушной обороны, расчетами мобильных огневых групп и постами визуального наблюдения, дополняя существующую эшелонированную систему защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце концерн «Калашников» представил новейший комплекс противовоздушной обороны для перехвата дронов.

    Летом министр обороны Андрей Белоусов сообщил об активном внедрении мобильных групп с FPV-перехватчиками.

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    5 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы в Латвии

    Tекст: Денис Тельманов

    Латвийский суд приговорил волонтера Сергея Никитина с российским и немецким гражданством к семи годам тюрьмы за перевозку гуманитарного груза для домов престарелых, сообщила латвийская журналистка Алла Березовская.

    Задержание произошло на латвийско-российской границе в сентябре 2025 года при перевозке гуманитарного груза, передает РИА «Новости». Мужчина вез костыли, ходунки и подгузники для взрослых, собранные в Германии для российских домов престарелых. Несмотря на порядок в документах, служба безопасности Латвии обвинила его в помощи российской армии.

    «Судья Лейтане оглашает приговор Сергею Никитину: именем латвийской республики, рассмотрев обвинение, постановляю признать Никитина виновным в совершении преступления по статье 77.2 и приговорить к семи годам лишения свободы и одному году пробации. В срок засчитать 13 месяцев, проведанных в Рижской центральной тюрьме», – сообщила Березовская.

    Сам осужденный вину не признает, настаивая на мирном характере помощи. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года Россия осудила десятилетний приговор латвийского суда 71-летнему правозащитнику Александру Гапоненко.

    Прошлой осенью суд в Вентспилсе приговорил россиянина Сергея Хроменкова к году тюрьмы за публикацию видеороликов в поддержку российских военных.

    Двумя годами ранее суд в Риге назначил таксисту Сергею Сидорову семь лет лишения свободы по делу о шпионаже.


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    5 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Аэропорт Люблина предупредил о возможных задержках из-за «военной активности»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аэропорт Люблина в Польше, находящийся недалеко от украинской границы, предупредил о возможных задержках рейсов из-за «военной активности».

    О возможных перебоях в работе аэропорта сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза, передает ТАСС. «В период со вторника по четверг, 6–8 октября, в определенные часы из-за военной активности возможны задержки с прибытием и вылетом самолетов из аэропорта Люблина, а также временная приостановка полетов», – заявил источник.

    Отмечается, что задержки могут возникнуть с 09:00 до 10:00 и с 18:40 до 20:00 мск 6 октября, с 09:00 до 10:00 мск 7 октября, а также с 09:00 до 10:00 и с 15:00 до 16:00 мск 8 октября.

    Источник не уточнил, что именно означает «военная активность», однако напомнил, что с начала осени аэропорты Люблина и Жешува как минимум четыре раза приостанавливали работу на один-два часа по аналогичной причине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Польша закрыла аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

    В середине сентября военные закрыли два польских аэропорта для гражданских рейсов.

    В январе польские аэропорты приостановили полеты из-за военной авиации.

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    5 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Польша отказалась эвакуировать своих дипломатов из Киева

    МИД Польши отказался эвакуировать дипломатов из Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польша не станет эвакуировать своих дипломатов из Киева и других представительств на территории Украины, заявил представитель польского внешнеполитического ведомства.

    «Польские дипломаты продолжат работать как в Киеве, так и в других представительствах на территории Украины. У нас нет намерения их эвакуировать», – заявил источник РИА «Новости» в МИД Польши.

    Ранее в Министерстве иностранных дел России предупредили, что иностранные граждане и дипломаты, остающиеся в Киеве, осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возложил на иностранные государства решение о работе их дипломатов в Киеве.

    В пятницу западные страны начали подготовку к переносу посольств из украинской столицы.

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