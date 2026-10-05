Медведь Балу переехал в новый вольер в Иваново после 20 лет в клетке в ХМАО

Tекст: Валерия Городецкая

Благотворительный фонд помощи животным «Легенда» взял животное на постоянное проживание, сообщает РИА «Новости». «Клетка уже начала разрушаться, существовал риск побега, что могло привести к трагедии. Узнав о том, в каких условиях находится животное, мы решили его принять», – рассказали в фонде.

В детстве Балу вышел к людям раненым, о нем заботился местный житель. Долгое время животное не удавалось пристроить в зоопарк или другую организацию. Средства на новый вольер стоимостью 2,2 млн рублей собрали со всей России.

Медведь ехал в Иваново три дня в специально оборудованной клетке. В фонде отметили, что Балу понравился новый вольер с бассейном, и поблагодарили всех, кто помог создать комфортные условия для животного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственный комитет России сообщил о гибели двух мужчин от нападения медведей.

В воскресенье медведь вышел к люксовому ресторану на Красной Поляне.

В субботу зверь напал на грузовик на границе Свердловской области и ХМАО.