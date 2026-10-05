В Курской области два человека подорвались на мине ВСУ

Хинштейн: В курском селе Жеденевка два человека подорвались на мине ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел в селе Жеденевка. Пострадавшими оказались 22-летний и 34-летний мужчины. «В селе Жеденевка Хомутовского района на мине подорвались 22-летний молодой человек и 34-летний мужчина. К сожалению, у парня отрыв обеих ног на уровне средней трети бедра», – сообщил Хинштейн в Max.

Он добавил, что молодой человек находится в операционной, позднее его планируют госпитализировать в Курск. По предварительной информации, второй пострадавший получил осколочные ранения грудной клетки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе курский пенсионер погиб после наезда автомобиля на мину ВСУ.

В июле в регионе на мине подорвался тракторист.

В мае еще один местный житель лишился стопы в результате аналогичного инцидента.