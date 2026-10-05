Saba: Армия Йемена выбила хуситов из портового города Моха

Tекст: Денис Тельманов

Войска вернули контроль над городом Моха на юго-западе страны, передает РИА «Новости». Этот портовый населенный пункт находился под властью мятежников-хуситов с 10 сентября.

Йеменское государственное агентство новостей Saba привело подробности военной операции. «Силы «Щит нации» и бригады «Гиганты» при поддержке сил народного ополчения установили контроль над городом Моха в западной части провинции Таиз после ожесточенных боев с террористическими формированиями хуситов», – говорится в заявлении.

Известно, что освобожденный город располагается в 74 км к северу от Баб-эль-Мандебского пролива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре хуситы установили контроль над городом Моха. Позже правительственные силы Йемена уничтожили военную технику мятежников в этом районе.

Накануне глава руководящего президентского совета страны Рашад аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции.