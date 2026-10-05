Путин разрешил UniCredit разделить российский бизнес и провести сделки с акциями банка

Tекст: Денис Тельманов

«Разрешить реорганизацию акционерного общества «ЮниКредит Банк» в форме выделения хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером», – отмечается в тексте распоряжения. Документ также одобряет сделки по приобретению 100% акций финансовой организации, передает РИА «Новости».

Таким образом документ разрешает выделить из банка хозяйственное общество, акции которого получит единственный акционер. Также одобрены сделки по приобретению 100% акций, принадлежащих UniCredit. Дополнительные разрешения и согласования, предусмотренные российским законодательством, для этих сделок не потребуются.



В результате UniCredit сохранит полный контроль над новым банком, а инвестор получит 100% акций банка с оставшимися активами.

Итальянская группа UniCredit пыталась покинуть отечественный рынок с 2022 года. В мае руководство сообщило о планах разделить бизнес и продать часть активов инвестору из ОАЭ.

Выделенное юридическое лицо займется международными платежами в долларах и евро для корпоративных клиентов вне санкций. Группа работает в России с 1989 года, местный филиал входит в число 30 крупнейших банков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии решений по продаже российского бизнеса UniCredit.

Месяцем ранее сама итальянская банковская группа опровергла слухи о планах ликвидации своего подразделения в нашей стране.

В прошлом году консорциум из Объединенных Арабских Эмиратов предложил выкупить российские активы этой кредитной организации с существенным дисконтом.