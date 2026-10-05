Россиянка Хамраева вошла в число номинанток на звание лучшей ватерполистки мира

Вратарь сборной России Хамраева номинирована на звание лучшей ватерполистки мира

Tекст: Денис Тельманов

Международная федерация водных видов спорта опубликовала соответствующий список в своих социальных сетях, передает РИА «Новости». За звание лучшей ватерполистки мира также поборются американки Эмили Аусмус и Райанн Ньюшул, австралийка Тилли Кернс и испанка Паула Креспи.

В апреле этого года организация официально разрешила взрослым спортсменам участвовать в соревнованиях под национальным флагом.

Летом 25-летняя россиянка показала выдающуюся игру в четвертьфинале Кубка мира в Сиднее. В победном матче против Нидерландов, завершившемся со счетом 11:6, она отразила 10 бросков и была признана лучшим игроком встречи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Международная федерация водных видов спорта разрешила россиянам выступать с флагом и гимном.

В конце того же месяца женская сборная России по водному поло выиграла второй дивизион Кубка мира.

В августе отечественные ватерполисты одержали победу над американцами на чемпионате мира в формате 4х4.