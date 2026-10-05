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    5 октября 2026, 19:06 • Новости дня

    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»

    ЕК: Евросоюз ждет суровая зима в условиях высоких цен на энергоресурсы

    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Евросоюзе ожидается суровая зима на фоне высоких цен на энергоносители, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    «ЕС движется к очень тяжелой зиме с точки зрения цен на энергоресурсы», – заявила Итконен, передает ТАСС. Представитель ЕК поддержала решение стран ЕС и Группы семи о продаже 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов. По ее словам, это поможет стабилизировать цены для европейских граждан и бизнеса.

    Решение о высвобождении запасов было принято под давлением США, которые требовали выделить до 120 млн баррелей дизеля. Вашингтон угрожал запретом на экспорт американского дизельного топлива, если союзники не примут меры для снижения цен на мировом рынке. Эксперты отмечают, что запрет на экспорт мог бы спровоцировать физический дефицит горючего в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США.

    В четверг ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В прошлом месяце премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о неконкурентоспособности Европы при нынешних ценах на энергоносители.

    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    5 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС
    Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС
    @ Tobias Koch/German Federal Government/dpa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве заявил о намерении добиваться ускорения вступления Украины в Евросоюз.

    «Мы хотим ускорить вступление Украины в Европейский союз. Мы стремимся придать этому процессу темп и работаем над этим в Брюсселе», – сказал Мерц на пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.

    Мерц сообщил, что на встрече с Зеленским обсуждались европейские перспективы Украины и его инициатива об ассоциированном членстве страны в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев.

    В понедельник издание Politico сообщило о разногласиях между Мерцем и Киевом по вопросу членства Украины в ЕС.

    Ранее Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз и отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 08:35 • Новости дня
    Еврокомиссия запланировала ограничить доступ Украины к аграрным рынкам ЕС

    FT: Брюссель решил ограничить доступ Украины к аграрным субсидиям ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз может серьезно ограничить доступ Киева к своим сельскохозяйственным рынкам и субсидиям, если Украина вступит в объединение, сообщила газета Financial Times.

    Согласно внутреннему документу Еврокомиссии, в случае присоединения Украины к Евросоюзу Брюссель «значительно ограничит» доступ Киева к аграрным рынкам ЕС и выгодным субсидиям для сельского хозяйства, пишет Financial Times.

    Как отмечает издание, такие меры обсуждаются из-за опасений нынешних членов ЕС, в том числе Польши, Франции и Италии, что украинская продукция может наводнить европейские рынки.

    Ранее Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в объединение в 2027 году. Однако европейские лидеры неоднократно подчеркивали, что украинское законодательство не соответствует стандартам ЕС, и для рассмотрения вопроса о членстве Киеву необходимо провести масштабные реформы, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу депутат Верховной рады сообщил об отсутствии у Киева шансов на присоединение к объединению.

    В пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    В прошлом месяце министр по делам Европы Венгрии Янош Бока объяснил неготовность Украины к членству в Евросоюзе ее состоянием.

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    5 октября 2026, 03:30 • Новости дня
    Цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов
    Цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent поднялась выше 103 долларов за баррель на фоне сообщений об ударах йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по объектам Saudi Aramco в районе Эр-Рияда и Хурайса, следует из данных торгов.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent в понедельник увеличивалась на 0,55% относительно предыдущего закрытия и достигла 103,28 доллара за баррель, максимальная цена с момента открытия торгов поднималась до 103,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    Саудовские власти назвали эти заявления ложью.

    В субботу йеменские хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в районе столицы Саудовской Аравии.

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    5 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    ERR: Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    Tекст: Ольга Иванова

    Таллин в рамках концепции «активной обороны» начал передислокацию элитных подразделений вооруженных сил ближе к российской границе, сообщила телерадиокомпания ERR.

    Эстония передислоцирует 1-ю пехотную бригаду из Тапа в город Йыхви, который находится в 50 км от российской границы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. В Йыхви строятся новые объекты для солдат, а в Нарве возводится база на тысячу военных.

    «Мы должны выстроить наши линии уже сегодня. Это оборона на выдвинутых позициях. Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях», – приводит телерадиокомпания слова командира 1-й пехотной бригады полковника Тармо Кундла.

    Термин «активная оборона» был введен в концепцию национальной безопасности Эстонии в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла сообщения о переброске войск Эстонии к российской границе.

    В тот же день сообщалось, что Эстония начала строительство военных баз у границы с Россией.

    В мае страна закрыла небо у границы с Россией.

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    5 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Латвийская AirBaltic запланировала уволить до 700 сотрудников

    Delfi: Латвийская AirBaltic запланировала уволить до 700 сотрудников

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальная авиакомпания Латвии AirBaltic планирует масштабные сокращения персонала, которые могут затронуть до 700 сотрудников в трех странах Прибалтики, пишет портал Delfi со ссылкой на сообщение компании.

    Национальная латвийская авиакомпания AirBaltic планирует масштабные сокращения персонала на своих базах в Прибалтике, передает ТАСС. В рамках реализации нового бизнес-плана компания намерена уволить от 500 до 700 сотрудников в Литве, Латвии и Эстонии.

    «Авиакомпания продолжает реформы, связанные с реализацией нового бизнес-плана. В его рамках предстоит пересмотреть структуру персонала с возможным увольнением в Литве, Латвии и Эстонии от 500 до 700 человек», – говорится в публикации Delfi.

    Окончательные решения по кадровым вопросам ожидаются к середине октября. Сейчас штат компании насчитывает около 3 тыс. человек. Представители AirBaltic подчеркивают, что грядущие сокращения не повлияют на график полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре национальный авиаперевозчик Латвии подал заявление о банкротстве.

    Летом международное агентство Fitch ухудшило оценку финансового состояния компании. Весной руководство предприятия потребовало от государства срочный заем на 30 млн евро.

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    5 октября 2026, 06:09 • Новости дня
    Британия собралась ввести пошлины на китайские электромобили

    Times: Британия собралась обложить пошлинами китайские электромобили

    Tекст: Антон Антонов

    Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс занялся подготовкой введения импортных пошлин на китайские электромобили на фоне давления Евросоюза и опасений демпинга со стороны китайских автопроизводителей, пишет Times.

    «Великобритания готовится последовать примеру ЕС и ввести импортные пошлины на китайские электромобили», – говорится в публикации Times.

    Разработкой параметров возможных пошлин занимается Рейнольдс. Обсуждение идет на фоне опасений Лондона, что китайские автомобили продаются на британском рынке по искусственно заниженным ценам, передает РИА «Новости».

    Ранее Европейский союз призвал Лондон повысить тарифы на китайские автомобили, пригрозив торговыми барьерами в отношении Британии, писала Financial Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году страны ЕС ввели пошлины на импорт китайских электромобилей.

    Позже концерны Mercedes-Benz и BMW объявили о том, что они против пошлин на китайские электрокары, которые одобрили в Европейской комиссии.

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    5 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Британские нефтяники Северного моря объявили забастовку из-за зарплат

    Нефтяники компании Apache в Северном море устроили забастовку из-за зарплат

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники американской нефтяной компании Apache, работающие на месторождениях в Северном море, объявили забастовку из-за отказа работодателя повысить зарплаты до уровня инфляции, сообщил ведущий британский профсоюз Unite.

    Более 160 сотрудников американской компании Apache, работающих на месторождениях Северного моря, объявили забастовку, передает РИА «Новости». Причиной протеста стала неудовлетворительная заработная плата.

    Ранее руководство Apache предложило повысить оклады на 4%, но профсоюз отклонил инициативу, отметив, что это не компенсирует инфляцию.

    «Предстоящая забастовка более 160 сотрудников нефтяной компании Apache может серьезно нарушить поставки топлива в Великобританию. Работники Apache решительно поддержали забастовку, отвергнув предложение, которое фактически означает снижение заработной платы для многих сотрудников», – заявили в профсоюзе.

    Точная дата протеста пока не определена, но ожидается, что он начнется в октябре. Стачка затронет семь объектов на месторождениях Forties и Beryl.

    Остановка оборудования грозит падением давления в трубах и сбоями в трубопроводной системе Forties, обеспечивающей транспортировку 29% нефти и 30% газа в Британии.

    В понедельник к забастовке присоединились сотрудники инженерной компании Wood Group. Протест намечен на 6-7 октября и охватит пять платформ в Северном море.

    Ситуация усугубляется рекордным ростом цен на топливо в Британии: дизель подорожал до двух фунтов за литр, а бензин – до 1,73 фунта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября средняя стоимость дизельного топлива в Британии достигла исторического рекорда. Удорожание автомобильного горючего спровоцировало рост инфляции в стране до 3,1%.

    Из-за экстремально высоких цен на энергоносители химическая корпорация Ineos приостановила работу трех своих заводов в Англии.

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    5 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    В Европарламенте начали сбор подписей за запрет альянса левых сил

    Politico: Правые начали сбор подписей за запрет Европейского левого альянса

    Tекст: Игорь Иножарский

    Заместитель председателя правой группы «Европейские консерваторы и реформисты» в Европарламенте Чарли Веймерс начал сбор подписей за проверку и возможный запрет Европейского левого альянса в связи со школьными беспорядками во Франции.

    Инициатива правых сил может привести к аннулированию регистрации и лишению финансирования Европейского левого альянса, что фактически означает его запрет. Голосование по этому вопросу планируется провести на пленарном заседании Европарламента 19 октября, пишет Politico.

    Поводом для запуска процедуры послужили обвинения со стороны канцелярии премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. Ведомство обвинило французскую партию «Непокоренная Франция», входящую в альянс левых, в организации школьных протестов, часть из которых переросла в беспорядки. Для вынесения вопроса на голосование автору инициативы необходимо собрать 180 подписей от как минимум трех политических групп до 16 октября.

    «Поддержка молодежи, требующей лучшего образования, не является нарушением ценностей ЕС», – заявила сопредседатель Европейского левого альянса Катарина Мартинс. Она подчеркнула, что правые силы злоупотребляют процедурами, чтобы отвлечь внимание от расследований их собственных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Евросоюзу предрекли неизбежное сотрудничество с Марин Ле Пен. Днем ранее в Европарламенте обвинили Германию и Францию в торможении коллективной обороны ЕС. Весной евродепутат Мариани заявил о рисках ЕС из-за санкций против российских удобрений.

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    5 октября 2026, 08:46 • Новости дня
    Сотрудники Еврокомиссии массово запросились за границу из-за сокращения бюджета

    Politico: Сотрудники ЕК массово запросились за границу из-за урезания бюджета

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне перспектив жесткой экономии средств и недовольства условиями труда чиновники Еврокомиссии начали активно подавать заявки на должности в дипломатических представительствах за рубежом.

    Сотрудники Еврокомиссии массово претендуют на высокие посты в зарубежных дипломатических миссиях Евросоюза, возникший внутри институтов ажиотаж сравнивают с золотой лихорадкой, пишет Politico.

    Среди кандидатов числятся высокопоставленные национальные дипломаты и европейские чиновники вплоть до уровня генеральных директоров. В 2027 году в глобальной сети представительств ЕС освободятся около 30 руководящих должностей, в том числе посты при ООН в Нью-Йорке, ОЭСР в Париже, а также в Пекине и Саудовской Аравии, отмечает РИА «Новости».

    Зарубежные назначения привлекают чиновников сохранением высокого дохода, предоставлением жилья и персонала. При этом в самой Еврокомиссии сотрудникам ранее предложили проработать сценарии сокращения бюджета на развитие вплоть до 40%.

    Кроме того, интерес к дипломатическим должностям подогревается недовольством высокоцентрализованной системой управления в ЕК и разногласиями между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем Европейской внешнеполитической службы Каей Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу психиатр выявил массовую травлю сотрудников Еврокомиссии на работе.

    В прошлом месяце СМИ узнали о планах Брюсселя раздробить дипломатическую службу Каллас.

    В апреле Еврокомиссия заявила о намерении увеличить военный бюджет объединения в десять раз.

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    5 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Возвращение в Евросоюз назвали причиной возможного роста миграции в Британию

    Tекст: Ольга Иванова

    Возвращение Великобритании в Евросоюз к 2030 году может привести к увеличению чистой миграции на 214 тыс. человек в год по сравнению со сценарием, при котором страна остается вне объединения.

    Возвращение Великобритании в Евросоюз может увеличить приток мигрантов на 214 тыс. в год к 2030 году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

    По данным исследования партии Reform UK, возврат в ЕС в 2028 году и восстановление миграционных потоков за три года приведут к значительному увеличению чистой миграции по сравнению с сохранением статуса вне объединения.

    Аналитики с помощью моделирования рассчитали потенциальный прирост разницы между въехавшими и выехавшими людьми в 2021–2025 годах, если бы страна не покинула ЕС. Учитывался повышенный приток из европейских государств и пониженный из других стран. Согласно расчетам, к 2025 году чистый прирост мигрантов оказался бы на 204 тыс. человек больше реального показателя. Затем эту модель применили к периоду до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Евросоюз принял к сведению намерение Кипра начать обсуждение статуса британских баз на острове.

    Франция потребовала от Британии максимальных вложений в европейские контракты для Украины.

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    5 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Pais: Еврокомиссия рассматривает ограничение права голоса новых членов ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия обсуждает возможность ограничения и приостановки права голоса новых государств-членов при несоблюдении ими правил и стандартов объединения, сообщает газета Pais со ссылкой на проект документа.

    Европейская комиссия планирует постепенно интегрировать страны-кандидаты в свои структуры до их официального вступления, передает РИА «Новости». «Документ предлагает меры, которые позволят интегрировать страны-кандидаты в структуры ЕС еще до получения ими статуса полноправных членов. Одновременно предлагается ограничивать их право голоса в первые годы членства и даже временно приостанавливать его, если новые государства не будут соблюдать правила и стандарты Евросоюза», – цитирует проект документа испанская газета El Pais.

    Новая стратегия нацелена на ускорение процесса вступления в Евросоюз Украины, Молдавии и стран Западных Балкан. Успешно проводящие реформы государства смогут постепенно получать доступ к отдельным направлениям европейской политики, включая энергетику, транспорт и оборону. Компаниям из этих стран также могут открыть доступ к некоторым сегментам единого рынка.

    Для новых членов могут временно сохранить ограничения в сфере свободного передвижения работников и сельского хозяйства, чтобы избежать резких изменений на чувствительных рынках. Расширение Евросоюза более чем до 30 государств потребует реформы его институтов, включая возможное сокращение числа еврокомиссаров и введение системы их ротации. Окончательный вариант стратегии планируется представить в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подготовила проект отмены права национального вето по вопросам санкций.

    В Брюсселе разработали масштабную реформу политики расширения европейского объединения.

    Европейские чиновники рассматривали вариант ускоренного приема Украины с сохранением ограниченных полномочий на начальном этапе.

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    5 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    Глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти

    Bloomberg: Глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный директор саудовской компании Saudi Aramco Амин ан-Насер сообщил, что уровень мировых запасов нефти сократился до пугающего минимума из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе.

    По его словам, сложившаяся ситуация создает серьезный риск ухудшения обстановки на рынках в случае, если движение судов в Ормузском проливе не будет возобновлено, пишет Bloomberg.

    «Пока Ормузский пролив не будет полностью открыт и не восстановится доверие, суровая реальность такова, что давление на оба конца цепочки поставок будет усиливаться», – заявил ан-Насер, передает ТАСС.

    По его словам, потребление растет, и странам потребуются еще большие объемы поставок в течение следующих двух лет для восстановления запасов. Это может спровоцировать дополнительный спрос в размере не менее 2 млн баррелей в сутки.

    До начала конфликта между США и Ираном мировые запасы нефти составляли около 10 млрд баррелей, а в настоящее время они сократились до менее чем 6 млрд, при этом около 10% из них практически недоступны из-за технических ограничений. При этом производители из стран Персидского залива уже смогли довести объемы поставок почти до довоенного уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник страны G7 на фоне нехватки сырья заявили об ожиданиях распродажи запасов, что снизило цены на нефть.

    Сообщалось, что экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели.

    Цена нефти марки Brent поднялась выше 103 долларов за баррель.

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    5 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы в Латвии

    Tекст: Денис Тельманов

    Латвийский суд приговорил волонтера Сергея Никитина с российским и немецким гражданством к семи годам тюрьмы за перевозку гуманитарного груза для домов престарелых, сообщила латвийская журналистка Алла Березовская.

    Задержание произошло на латвийско-российской границе в сентябре 2025 года при перевозке гуманитарного груза, передает РИА «Новости». Мужчина вез костыли, ходунки и подгузники для взрослых, собранные в Германии для российских домов престарелых. Несмотря на порядок в документах, служба безопасности Латвии обвинила его в помощи российской армии.

    «Судья Лейтане оглашает приговор Сергею Никитину: именем латвийской республики, рассмотрев обвинение, постановляю признать Никитина виновным в совершении преступления по статье 77.2 и приговорить к семи годам лишения свободы и одному году пробации. В срок засчитать 13 месяцев, проведанных в Рижской центральной тюрьме», – сообщила Березовская.

    Сам осужденный вину не признает, настаивая на мирном характере помощи. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года Россия осудила десятилетний приговор латвийского суда 71-летнему правозащитнику Александру Гапоненко.

    Прошлой осенью суд в Вентспилсе приговорил россиянина Сергея Хроменкова к году тюрьмы за публикацию видеороликов в поддержку российских военных.

    Двумя годами ранее суд в Риге назначил таксисту Сергею Сидорову семь лет лишения свободы по делу о шпионаже.


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    5 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7

    WSJ: Стоимость Brent опустилась до 101,59 доллара на фоне плана G7

    Tекст: Игорь Иножарский

    Цены на нефть в понедельник пошли вниз, так как трейдеры оценивали план стран G7 выпустить на рынок аварийные запасы нефти и дизеля на фоне атак в районе Ормузского пролива и риска перебоев поставок с Ближнего Востока.

    Мировые котировки нефти в понедельник снизились, поскольку участники рынка сопоставляли план стран G7 по продаже аварийных запасов нефти и дизельного топлива с возобновившимися атаками в районе Ормузского пролива и сохраняющимися рисками поставок из стран Ближнего Востока, передает WSJ.

    Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре подешевели на 0,7% – до 101,59 доллара за баррель, тогда как декабрьские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate снизились на 1% и торговались на уровне 88,54 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели. В воскресенье страны Персидского залива перешли на челночные перевозки нефти. В пятницу возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть.

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