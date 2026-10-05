Теннисист Медведев решил лично извиниться перед болельщиком за удар мячом

Tекст: Елизавета Шишкова

Инцидент произошел во втором сете встречи против серба Новака Джоковича при счете 7:5, 5:3 в пользу соперника россиянина. Медведев отбил мяч в сторону трибуны и попал в лицо зрителю в первом ряду, после чего пострадавшего увели медицинские работники, а сам спортсмен был дисквалифицирован, передает РИА «Новости».

«Мне ужасно жаль этого зрителя. Я попытаюсь связаться с ним, если он сам этого захочет. Надеюсь, смогу лично извиниться и узнать, как он себя чувствует. Это на сто процентов несчастный случай. Видно, что я бил по мячу не со злости», – приводит слова Медведева Univers Tennis.

В результате дисквалификации теннисист лишится 200 рейтинговых очков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и почти 220 тыс. долларов призовых, полагавшихся за выход в полуфинал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российского спортсмена дисквалифицировали за попадание мячом в голову зрителя.

Летом Медведев вышел в третий круг Уимблдонского турнира. В мае теннисист поднялся на седьмое место в рейтинге ATP.