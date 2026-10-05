Правительство Чечни ушло в отставку после инаугурации Кадырова

Соответствующее постановление вступило в силу сразу после церемонии инаугурации руководителя региона, передает ТАСС. Текст официального документа имеется в распоряжении журналистов агентства.
«В соответствии со статьей 95 Конституции Чеченской Республики правительство Чеченской Республики постановляет: сложить полномочия правительства Чеченской Республики перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, избранным и вступившим в должность высшего должностного лица Чеченской Республики – главы Чеченской Республики», – говорится в распоряжении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рамзан Кадыров официально вступил в должность руководителя Чеченской Республики на новый срок.
В сентябре действующий глава региона одержал победу на выборах с результатом 99,85% голосов.
Президент Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами отметил масштабные позитивные изменения в республике.