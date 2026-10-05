Путин процитировал стихотворение Тютчева о России

Tекст: Дарья Григоренко

«Сразу же вспоминается то, что мы со школы благодаря таким, как вы, впитали, что называется, почти с молоком матери:



«Умом – Россию не понять,

Аршином общим не измерить.

У ней особенная стать –

В Россию надо просто верить», – продекларировал Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что эти строки закладываются в сознание россиян с детства и составляют основу национального мировоззрения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском.

Президент заявил, что Россия гордится героями СВО.

Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям.