Названо число самозанятых россиян

ФНС: Число самозанятых россиян превысило 17 млн человек

Tекст: Денис Тельманов

По состоянию на начало сентября текущего года в стране насчитывалось 17,4 млн зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход, передает РИА «Новости». Согласно материалам ФНС, в прошлом году доходы получили 9,5 млн самозанятых. Из них 6,5 млн человек совмещали такую деятельность с работой по найму.

Только в качестве самозанятых заработок в прошлом году имели 4,4 млн россиян. Экспериментальный налоговый режим действует с 1 января 2019 года и продлится до конца 2028 года. В этот период власти гарантируют неизменность ставок и предельного уровня дохода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Федеральная налоговая служба зафиксировала рост числа самозанятых россиян до 15,4 млн человек.

Глава ведомства Даниил Егоров заявил об увеличении количества официально трудоустроенных граждан на 1,3 млн человек.

Партия «Единая Россия» выступила за сохранение действующих условий работы этого налогового режима до конца 2028 года.