Бывший нижегородский министр Яковлев извинился за скандал с футболистами

Tекст: Денис Тельманов

Чиновник признал вину за недостойное поведение, передает РИА «Новости». Накануне местные Telegram-каналы распространили запись, на которой предположительно нетрезвый госслужащий требует от полицейских задержать футболистов за плохую игру.

Во время инцидента мужчина нецензурно выражался и хвастался личными связями с губернатором и руководителем областного управления МВД. Также он неоднократно подчеркивал свой высокий статус в региональном правительстве.

После широкого общественного резонанса политик опубликовал обращение в социальной сети «ВКонтакте».

«Принял решение подать в отставку с должности министра туризма и промыслов Нижегородской области… Я полностью принимаю ответственность за произошедшее и приношу извинения участникам инцидента, полиции, руководству региона, коллегам и нижегородцам», – заявил Яковлев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об уходе Сергея Яковлева в отставку из-за недостойного поведения.

В июне текущего года глава Курской области Александр Хинштейн потребовал наказать выругавшегося матом на заседании чиновника.

В конце прошлого года дагестанский госслужащий покинул свой пост после пьяного дебоша сына в магазине.