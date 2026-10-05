Суд взыскал с Тимура Иванова долг за газ в элитной квартире на Арбате

Tекст: Денис Тельманов

Мировой судья московского района Арбат постановил взыскать задолженность за коммунальные услуги с бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, его экс-супруги Светланы Захаровой и ее детей, передает РИА «Новости». Речь идет об оплате газа в элитной квартире площадью более 300 квадратных метров, расположенной на Поварской улице.

«Мировой судья судебного участка № 417 района Арбат города Москвы по заявлению ресурсоснабжающей организации вынес судебный приказ о взыскании в солидарном порядке с Иванова Тимура Вадимовича, его бывшей супруги и ее родственников задолженности по оплате потребленного газа в квартире, расположенной в центральной части Москвы, в размере 14 778,82 рубля, а также расходов по уплате государственной пошлины», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Отмечается, что этот же суд зарегистрировал еще один иск компании «Газпром межрегионгаз Москва». Организация требует взыскать долг по оплате услуг за ту же самую квартиру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной мировой судья взыскал с бывшего замминистра обороны почти 150 тыс. рублей долга по коммунальным платежам.

До этого судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания с Тимура Иванова более 4 млрд рублей.

В конце прошлого года суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии активов бывшего чиновника.