Bloomberg: Глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, сложившаяся ситуация создает серьезный риск ухудшения обстановки на рынках в случае, если движение судов в Ормузском проливе не будет возобновлено, пишет Bloomberg.

«Пока Ормузский пролив не будет полностью открыт и не восстановится доверие, суровая реальность такова, что давление на оба конца цепочки поставок будет усиливаться», – заявил ан-Насер, передает ТАСС.

По его словам, потребление растет, и странам потребуются еще большие объемы поставок в течение следующих двух лет для восстановления запасов. Это может спровоцировать дополнительный спрос в размере не менее 2 млн баррелей в сутки.

До начала конфликта между США и Ираном мировые запасы нефти составляли около 10 млрд баррелей, а в настоящее время они сократились до менее чем 6 млрд, при этом около 10% из них практически недоступны из-за технических ограничений. При этом производители из стран Персидского залива уже смогли довести объемы поставок почти до довоенного уровня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник страны G7 на фоне нехватки сырья заявили об ожиданиях распродажи запасов, что снизило цены на нефть.

Сообщалось, что экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели.

Цена нефти марки Brent поднялась выше 103 долларов за баррель.